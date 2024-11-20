Мигранты штурмуют границы Европы. Минск заявляет, что сам стал заложником ситуации, - Д.Тараторин

08:54 21.11.2024

20.11.2024



Дмитрий Тараторин



Польские власти заявили, что мигрант, который летом убил польского военнослужащего, обнаружен в Европе. Его распознали на кадрах с камер видеонаблюдения и теперь пытаются задержать. Между тем МВД Белоруссии заявляет, что страна сама стала "заложницей" миграционного кризиса, который может быть разрешен только сообща с Евросоюзом. Однако представители ЕС проигнорировали международную конференцию по противодействию нелегальной миграции, которая прошла в Минске на днях.



Мигрант, подозреваемый в смертельном ранении польского сержанта Матеуша Ситека на границе с Белоруссией, все-таки прорвался позже в Евросоюз. Об этом заявил командующий операцией "Безопасное Подляшье" генерал Аркадиуш Шкутник.



"Эта личность была идентифицирована. Мы имеем его фото, знаем, где он был, где появляется. Новые сигналы указывают, что в последнее время он находился в странах Западной Европы, в том числе во Франции и Бельгии", – рассказал одному из польских информресурсов Шкутник.



Генерал также сообщил, что польские службы сформировали список наиболее опасных идентифицированных ими мигрантов, которые бросали в солдат камни и иными способами создавали угрозу для их жизни. Сейчас в нем фигурируют 42 человека.



О смерти военнослужащего 1-й танковой бригады Матеуша Ситека стало известно еще 6 июня. Сам инцидент произошел 28 мая. Тогда границу штурмовала группа из нескольких десятков мигрантов. Они действовали крайне агрессивно: бросали в пограничников ветви деревьев, палки и камни. Один из атакующих был вооружен ножом, привязанным к палке. Сквозь решетку забора он и нанес смертельное ранение польскому солдату.



Требование выдать убийцу Польша не раз адресовала Белоруссии. Однако в итоге, как теперь выяснилось, преступнику удалось реализовать свою мечту и оказаться в глубинах ЕС.



В последнее время количество атак мигрантов заметно снизилось, однако они продолжаются. С начала 2024 года Польша предотвратила 28,8 тыс. попыток мигрантов незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии.



Стоит напомнить, что Александр Лукашенко неоднократно высказывался по этой проблеме. И его посыл достаточно однозначен: "Мы до введения санкций очень серьезно с Западом сотрудничали, вплоть до того, что заключили договор о реадмиссии. Потом они от этого отказались. Мы ловить их не будем. Наше дело – обеспечить безопасность народа".



Он вполне определенно всегда увязывал решение мигрантской проблемы с возобновлением полноценного диалога Белоруссии с Западом. "Главное состоит в том, что я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши. Вы накинули удавку на нашу шею и еще заставляете нас, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг", – подчеркивает президент.



Минск категорически отрицает свою причастность к организации атак. Более того, заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко заявил изданию "СБ. Беларусь сегодня", что Минск "не является первопричиной исхода мигрантов из своих государств" и Беларусь, "по сути, стала заложником ситуации".



Высокопоставленный правоохранитель подчеркнул: "Объективно, страны транзита не могут повлиять и на страны назначения, которые, вместо того чтобы искоренять первопричины миграции и расширять легальные каналы въезда, строят "железные заборы", надеясь, что это может избавить их от проблем. Да, это усложняет жизнь беженцам, делает непростыми их маршруты. К сожалению, часть из них погибает, некоторых просто убивают… Но эти меры тоже временные, беженцы найдут другие пути".



Назаренко отметил, что "действовать нужно только сообща и Западу, и Востоку, чего на практике нет".



Действительно, на днях довольно масштабная попытка диалога на эту животрепещущую тему была проигнорирована Западом. В Минске прошла международная конференция на тему нелегальной миграции. Она была анонсирована еще в начале сентября, однако представители наиболее заинтересованных стран на нее не прибыли.



Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил журналистам в ходе конференции: "На мой взгляд, тяжело сегодня разворачивать механизм взаимодействия с белорусской стороной, после того как на протяжении трех лет везде, во всех СМИ на Западе демонизировалась Беларусь. Ее обвиняли во всех грехах, социальных потрясениях, вызванных нелегальными мигрантами… Так демонизировали Беларусь, что сегодня пойти к гражданам своих государств и показать, что они начинают с нами сотрудничать, это значит признать перед своими избирателями, общественностью, что политика была неправильная".



Впрочем, Рыженков сообщил, что отдельные представители Запада на конференции все-таки были. "Был представитель посольства Великобритании, была посол Венгрии, которая сегодня является действующим председателем в ЕС. Поэтому европейское председательство было. И они через инструменты своего взаимодействия узнают, что происходило на этой конференции, какие были месседжи", – отметил министр.



А по поводу стран-соседей министр высказался жестко: "Польша, Литва, Латвия – у них сложился определенный политический и экономический интерес в такой демонизации. Они – "форпост", они "защищают". Получают деньги, их распиливают".



Впрочем, министр уверен, что страны собственно Западной Европы смотрят на проблему иначе. "Они знают, что надо идти сотрудничать. Но это же должна быть политическая воля. А ее сегодня нет", – упрекнул политиков министр. И с нескрываемой досадой посетовал: "Дожили до того, что у нас сегодня даже нет железнодорожных составов в направлении Франции и Берлина, что было в самые жесткие времена железного занавеса. И это же не решение Брюсселя. Это все наши пограничные партнеры, с которыми мы когда-то строили советский блок".