 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Супер-хоккеиста Овечкина решили сломать ради Гретцки? Подлый удар
08:56 21.11.2024

Овечкина травмировали специально? В США верят в заговор против великого русского
Павел Прохоров 20 ноября 2024
Неожиданная теория появилась у североамериканских фанатов.

Александр Овечкин феноменально начал сезон-2024/25. Капитан "Вашингтона" ставит один рекорд за другим, добивается новых достижений, делает дубли, оформляет хет-трики и выступает в качестве ассистента.

Все шло к тому, что Овечкин сможет побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем сезоне. Однако Александр получил травму, и пока нет даже примерной даты его возвращения в состав "Вашингтона".

Сейчас у капитана "Вашингтона" 25 (15+10) очков в 18 матчах НХЛ. В последних двух матчах Овечкин творил невероятное - отгрузил три шайбы в ворота "Вегаса" (5:2), а на следующий день оформил дубль в игре с "Ютой" (6:2). Эксперты и болельщики прогнозируют, что рекорд Уэйна Гретцки падет уже в этом сезоне, но травма может помешать Александру сделать это.

Именно в игре с "Ютой" в третьем периоде Александр столкнулся с нападающим Джеком МакБэйном. Форвард "Вашингтона" оказался на льду и не смог сразу подняться. При помощи одноклубника Овечкин доехал до скамейки и на площадке больше не появлялся. Самый жесткий игрок "столичных" Том Уилсон отомстил за капитана и через 12 минут расправился с его обидчиком. Том пригласил Джека на бой, тот принял вызов и через несколько секунд уже лежал на льду после точных ударов в голову от 43-го номера "Вашингтона".

Из-за этого столкновения Овечкин теперь может пропустить несколько недель. К такому выводу пришли в "Вашингтоне" после травмы ноги Александра. При этом многие считают, что МакБэйн намеренно въехал в одну из главных звезд НХЛ, чтобы выбить его как можно на больший срок, не дав возможности побить рекорд Гретцки. У этой теории много сторонников.

- Это выглядит на 100% преднамеренно. Он мог бы избежать контакта. МакБэйна следует лишить возможности играть до возвращения Овечкина в качестве наказания, - написал E_Isom.

- МакБэйн заслуживает пожизненную дисквалификацию за очевидную попытку нанести Овечкину серьезную травму, - прокомментировал RealBenG.

- МакБэйн специально выставил ногу под Ови, когда тот попытался выбить шайбу, - отметил пользователь mikkakukkula.

- Алекс Овечкин, который в свои 39 лет начал сезон наилучшим образом, был травмирован МакБэйном. Это какая-то извращенная и нездоровая работа. "Юта" заплатит за свои преступления, - написал capstrav1s.

- Если в МакБэйна не будут бить в каждой игре, пока не вернется Овечкин, то НХЛ превратится в лигу слабаков, - написал Beneal.

- Насколько сильно Уэйн Гретцки попросил МакБэйна перед игрой, чтобы тот вывел Овечкина из строя? - задается вопросом mayordegen.

- Я уверен, что, когда он катался по льду с шайбой, единственной его мыслью было попытаться сломать колено Овечкину, - написал UnionAndBlue.

Кто заменит Овечкина?
Заменить звезду такого масштаба нереально, но у "Вашингтона" есть глубина состава и лидеру Восточной конференции можно в ближайшее время поэкспериментировать. Главный претендент на вызов из фарм-клуба "столичных" - Иван Мирошниченко.

20-летний российский нападающий набрал 14 (7+7) очков в 16 матчах за "Херши Беарс". Кроме того, в прошлом сезоне он уже играл за основную команду. Тогда он забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи в 22 играх. Кажется, пришло время показать Ивану себя в матчах за "Вашингтон".

Источник - news.sportbox.ru
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