США грозят Китаю с Марианских островов, - Данила Моисеев

09:17 21.11.2024

20.11.2024



Возрождается авиабаза, с которой вылетали самолеты для ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Данила Моисеев



Пока у американских военных на Тиниане есть только небольшая взлетно-посадочная полоса, где порой приземляются и самолеты Сил самообороны Японии.

Губернатор Северных Марианских островов Арнольд Паласиос дал согласие на выполнение плана Пентагона по реконструкции военной базы США на острове Тиниан. Расходы могут составить порядка 800 млн долл. Тиниан, захваченный в 1944 году у японцев, с тех пор используется американскими военными. База на острове печально "прославилась" под занавес Второй мировой войны. Отсюда вылетали самолеты, сбросившие ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Теперь же потенциальная цель американской авиации не Япония, а Китай.



Свою позицию Паласиос, по сути, объяснил тем, что в напряженной обстановке противостояния Пекина и Вашингтона регион не может остаться в стороне. "Хотел бы я, чтобы у нас не было военных баз? Я думаю, что каждый хотел бы жить в мире, но лучший способ сдерживания – это иметь хорошую оборону и быть готовым", – заявил он.



Губернатор выразил обеспокоенность активностью Китая в морских водах рядом с Тайванем, а также испытаниями ракет КНР в Тихом океане. По его словам, сейчас – "первая волна насилия", а Марианские острова могут быть затронуты следующей волной эскалации.



Северные Марианские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США. Их история весьма непростая. Открыл их Магеллан, назвавший регион Островами воров: у мореплавателя здесь украли лодку. Потом был период долгого испанского владычества, насильственное обращение жителей в христианство и убийства сопротивлявшегося мужского населения, остатки которого переправили на другую ныне американскую территорию – остров Гуам.



В конце XIX века Северные Марианские острова были куплены немцами, однако после Первой мировой войны их владелец снова сменился: сюда пришли японцы, которые стали насаждать свои жестокие порядки.



Во Вторую мировую войну острова захватили американцы. На Тиниане была развернута авиабаза, с которой наносились удары по Токио. Отсюда же в августе 1945 года вылетели бомбардировщики Enola Gay и Bockscar чтобы сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. После окончания войны авиабаза пустовала. Сейчас большая ее часть покрыта джунглями. Пентагон намерен вспомнить прошлое и возродить аэродром, который с персоналом в 40 тыс. человек был самым крупным в мире в 1945 году.



Линия на укрепление и расширение американского военного присутствия в Тихом океане скорее всего будет продолжена избранным вновь главой Белого дома Дональдом Трампом. В том, что Китай является серьезной угрозой для США, согласны как демократы, так и республиканцы. Однако сам Трамп настроен к КНР особенно непримиримо.



Северные Марианские острова впитали в себя как японскую, так и испанскую культуры. На японском языке здесь разговаривают до сих пор. На Тиниане проживают почти 3,5 тыс. человек. Но туристов здесь бывает сравнительно немного. Так что экономически остров мало пострадает. Тиниан станет третьей крупной авиабазой ВВС США в Тихом океане. Две других есть на Окинаве и Гуаме. Также базы ВВС расположены в Южной Корее и Сингапуре. Нельзя сбрасывать со счетов и Филиппины, где президент Фердинанд Маркос-младший, сменивший Родриго Дутерте, стал проводить проамериканский курс, обострив отношения с Пекином.



Вашингтон успешно работает над тем, чтобы в случае угрозы большой войны войска в Тихом океане были рассредоточены. Китайское военое пристуствие в регионе значительно скромнее. Хотя в КНР планируют исправить ситуацию, особенно после того, как скоро будет достроена военно-морская база в Камбодже.



На обновление авиабазы на Тиниане Вашингтон сейчас готов выделить 800 млн долл., что в 10 раз превышает ранее озвученные генералитетом в СМИ планируемые расходы. Портал DefenceNews сообщал, что Пентагон в апреле 2024 года уже выбрал подрядчика. На строителство аэродрома в Тиниане компания из Техаса получит 409 млн долл. Еще 384 млн могут быть использованы для обеспечения военных дополнительной инфраструктурой и на строительство тренировочной базы.