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Из "террористов" в "пособники". Четырем таджикским фигурантам дела о теракте в "Крокусе" переквалифицировали обвинение
09:21 21.11.2024

Теперь следствие считает их не террористами, а их пособниками.
Фото: "Известия"
Следствие переквалифицировало обвинение четырем фигурантам уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Александра Ярина.
Речь идет об Исроиле, Аминджоне и Диловаре Исломовых, а также об Алишере Касимове. Им предъявлено обвинение по ч. 3 205.1 УК РФ (пособничество террористической деятельности, в результате которой совершен террористический акт).

Обвиняемые по этой статье наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Ранее всем вышеуказанным лицам было предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).

По этой статье наказание предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, суд продлил им срок содержания под стражей до 22 февраля 2025 года.

По версии следствия, Исроил Исломов и два его сына - Диловар и Аминчон - знали о намерениях предполагаемых террористов. Также они продали обвиняемым автомобиль Renault, на котором те передвигались в день теракта и были задержаны в Брянской области.

Касимов же, по версии следствия, сдавал в аренду квартиру в Путилково предполагаемым террористам. На заседании суда он заявил, что познакомился с ними через сайт объявлений. Те, когда заселялись, якобы представились строителями.
19 ноября Басманный районный суд Москвы продлил арест другим фигурантам дела - гражданам Таджикистана Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализода и Фаридуну Шамсидину, которых обвиняют в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" - до 22 февраля следующего года.

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холла" и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали.

Менее чем за 12 часов беглых террористов удалось поймать. Они планировали пересечь границу Брянской области и Украины, где для них, по версии следствия, заранее подготовили "окно".

Трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 получили ранения разной степени тяжести.

Источник - asiaplustj.info
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