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Трамп-пам-пам! как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, - Александр Проханов
09:36 21.11.2024

О Трампе - все новостные программы, все политические ток-шоу, все комментарии депутатов, все речения высоких персон. Все гадают, предвидят, размышляют, пророчат, умалчивают, утаивают, закатывают глаза, цокают языками. Заставит ли Трамп Россию и Украину немедленно заключить мир? Уйдет ли Америка из Европы? Случится ли война на Тайване? Бросят ли бомбу на Иран? Убьют ли последнего палестинца? Запретят ли гей-парады в Европе? Вернут ли трансгендерам прежний пол? Начнутся ли чистки в Голливуде?

Как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, на рождаемости в Вологодской губернии, на уровне воровства в генеральской среде, на количестве пацифистов, засевших на всех уровнях и во всех структурах российской власти?

Трамп повсюду. Возникло новое мировое учение - трампгуманизм.

Нет слов, избрание Трампа влияет на глубину Байкала, на качество русского языка в телевизионных передачах и на мусорную реформу, захлебнувшуюся в Псковской губернии.

Но как на самом деле развиваются внутренние процессы в России? Как живет наша огромная страна, по-прежнему не познанная? Как и во времена Андропова, "мы не знаем страны, в которой живем", и как во времена Мандельштама, "мы живем, под собою не чуя страны". Где русские политологи, исследующие отношения кланов и страт, влияние на власть корпораций, возникновение и распад политических группировок, конвульсии продвигающихся по стране коррупционных скандалов, новые всплески оборонной промышленности, изменение в составе элит? Где исследователь, способный составить атлас существующих в России идеологий, который поможет создать универсальную идеологию новой русской цивилизации? Эта идеология брезжит среди войн, слез, великих надежд, гигантских усилий, изнурительного саботажа - идеология русского восхождения от великих потрясений к величию.

Составителю этого атласа придется ответить на многие вопросы. Что происходит сегодня в Русской Православной церкви, скрытой за звоном колоколов и синими кадильными дымами? Велико ли в ней влияние экуменистов, мечтающих о догматическом примирении с католиками? Заметны ли древние противоречия между "иосифлянами и нестяжателями", Иосифом Волоцким и Нилом Сорским?

Почему при обилии монастырей и приходов мы наблюдаем вспышку неоязычества, поклонение Велесу и Сварогу? Что означает этот жуткий всплеск оккультизма, захвативший не только обывателей, но и высшие круги общества, когда наряду с факультетами МГУ и лабораториями Сарова существуют тайные магические школы, работают оккультистские телевизионные каналы? И один мэр, желая досадить другому, приглашает к себе черного мага, и тот колет иголками фотографию соперника. Сильны ли секты сатанистов? И сотни пропадающих ежегодно детей не являются ли жертвами этих потаенных сект?

С исчезновением Советского Союза сгинули высшие партийные школы, секретари по идеологии, перекрасились эстрадные певцы, которые некогда комсомольскими баритонами восклицали: "И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди"! Но еще живы носители прежнего социалистического мировоззрения. Поднимается неосталинизм, и памятники Сталину вырастают, как после грибного дождя. Есть ревнители православного социализма. Одновременно с ними в обществе присутствуют троцкистские радикалы. Множатся оттенки красного.

Увеличивается спрос на мех горностая. Его скупают сторонники абсолютной монархии, конституционной монархии, народной монархии. И по-прежнему жива и находит сочувствие триада "Православие. Самодержавие. Народность".

Живы национализмы всех мастей: якутский, татарский, тувинский и, конечно, русский. Русский фактор по-прежнему не изучен и замалчивается. Развивается направление русского национализма, лелеющее формулу "Россия для русских", отрицающее имперскую сущность русского сознания. Как взаимодействуют между собой все эти формы национализма? Где они сходятся в своих нелепых сочетаниях и образуют новый, стремящийся к распаду страны интернационал? Этому противостоит другой, имперский национализм, полагающий, что величие и миссия русского народа - в собирании вокруг себя народов, пространств и создание великого многоязыкого царства, основанного на гармонии и согласии.

Идеология либерализма, еще недавно доминирующая, а теперь поколебленная, но не сломленная, до сих пор существует в культуре, в шоу-бизнесе, в экономических школах, в Центробанке, в финансовом блоке. Как эта идеология меняется, мимикрирует, ждет реванша, рядится в ризы патриотизма и использует жупел традиционных ценностей, пугая им русский авангард?

Велик тот политолог, который составит атлас идеологий сегодняшней России. Приведет эти идеологии в систему, подобную периодической системе Менделеева. Ибо идеология русского возрождения рождается не на философских симпозиумах, не на круглых столах и парламентских трибунах. Она рождается в клубящемся, дымящемся раскаленном ворохе упомянутых и еще не названных идеологий. Они под разными знаками и углами вовлекаются в историческое творчество Государства Российского, стремящегося к своей сокровенной мечте об идеальном, божественно справедливом царстве с гармоничными отношениями человека и человека, человека и государства, государства и общества, природы и машины, мегаполиса и деревни, старика и младенца, исчезнувших поколений и еще не родившихся. Это Русская Мечта о великой гармонии, о великой солидарности. Мечта, меняющая свои ризы, свои обличия из века в век, из царства в царство и остающаяся неизменной для русского народа, видящего себя самым счастливым, просвещенным, добрым, богооткровенным народом среди других восхитительных народов Земли.

Источник - завтра
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