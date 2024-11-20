|В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым
09:44 21.11.2024
Мужчинам не нужно дарить махр невесте, если за нее внесен калым, говорится в новой фетве Духовного управления мусульман Казахстана.
ДУМК в 2018 году выпустил фетву с разъяснениями о махре – подарке жениха невесте при проведении обряда бракосочетания. По шариату мужчина обязан подарить махр, но без него брак также считается действительным, объясняли улемы.
Спустя шесть лет ДУМК вновь выпустил фетву, в которой говорится, что махр обладает всеми признаками калыма – дара за невесту ее родителям. В обеих случаях имущество остается у девушки.
"В казахской традиции калым – это скот или имущество, которое дарили за невесту. В случае развода двух молодых людей калым оставался во владении девушки. В связи с этим калым можно приравнять к махру", – говорится в сообщении ДУМК.
Дополнительные выплаты родителям невесты – "әке еңбегі", "ана сүті" – не считаются махром. Также махром не считается, если родители самостоятельно купили девушке приданое, а не на средства жениха, уточняет совет улемов.
При этом в Казахстане есть регионы, где не принято платить калым. В этих областях нужно "назначить" махр, отметили в ДУМК.
"Но даже если он не назначен, брак будет действителен. Если махр не назначили, муж должен дать махр-мисл (сумма, которая выплачивается жене, если муж умрет после заключения брака)", – говорится в сообщении.