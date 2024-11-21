Украина лишила себя шанса пережить зиму

11:19 21.11.2024

Олег Кравцов. 21.11.2024



Ответ на расширение географии применения западных ракет по России со стороны Москвы обязательно будет.



Об этом, передает корреспондент "ПолитНавигатора", заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.



"Удар по нашим территориям ракетами ATACMS не означает однозначного ядерного ответа. Но думаю, что ответ будет, и он окончательно "вынесет" энергетику Украины. Возможно, мы нанесем удары по пресловутым "центрам принятия решений" или по другим комплексам административных зданий, по которым ранее не били. Вариантов ответа у нас еще очень много", – сказал Клинцевич "Московскому комсомольцу".



У него поинтересовались, стоит ли серьезно относится к предупреждению посольства США, прекратившему вчера работу в Киеве из-за возможного российского удара.



"Да. К сожалению, разведка США работает хорошо – и где у нас "течет", мы не знаем. В большинстве случаев их предупреждения совпадают с действительностью. Скорее всего, о наших планах докладывают не шпионы, а их спутники дистанционного зондирования земли, которые "видят" наши приготовления на аэродромах, и исходя из накопленного опыта, понимают, что через какое-то время мы будем поднимать в воздух самолеты. Соответственно, они предупреждают о готовящемся налете.



То, что мы накопили крылатые ракеты и готовы дальше работать как минимум по энергетике и военно-промышленному комплексу Украины, это факт. У Украины был шанс все это сохранить, войти в зиму с более-менее работающей системой, но они себя этого шанса лишили", – считает аналитик.