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Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
12:31 21.11.2024

Елена Острякова. 20.11.2024

Китайские хакеры тайно проникают на сервера американских телекоммуникационных компаний и инернет провайдеров, чтобы через них иметь возможность выдавать себя за граждан США. Если раньше они проникали ненадолго, то теперь присутствуют в системах постоянно.

Об этом старший вице-президент CrowdStrike Адам Мейерс заявил на слушаниях подкомитета Сената США по судебным вопросам, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Получив доступ к телекоммуникационной компании или мобильному оператору, они могут нарушить связь, а это основа системы. Они могут делать все, что может делать телекоммуникационная компания", – сказал Мейерс.

Он полагает, что основной целью таких действий является военный шпионаж. Присутствовавший на слушаниях генеральный директор Ассоциации телекоммуникационной промышленности Дэвид Стелин добавил, что китайские беспилотники легко снимают данные с американского оборудования, установленного на различных вышках.

"Если вдруг произойдет эскалация вокруг Тайваня, могут ли они использовать этот доступ для нарушения логистики военных операций и критически важной инфраструктуры в регионе. Это потенциально могло бы замедлить или нарушить реакцию США", – сказал Мейерс.

По его данным, в Китае даже проводятся специальные соревнования среди хакеров по незаметному внедрению в американские системы.

Источник - politnavigator.net
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