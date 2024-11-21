|Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:36 21.11.2024
Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ
Команда уходящего Байдена пошла ва-банк и надеется развязать большую войну
21.11.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ
После того как избранный президент США Дональд Трамп заявил о будущих назначениях в своей новой администрации, Белый дом стал безумствовать и не нашел ничего лучше, чем предоставить 17 ноября разрешение Зеленскому наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.
В результате 19 ноября киевский режим ударил шестью ракетами по Брянской области в 130 км от границы с Украиной. "По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", – сообщило Минобороны РФ.
Российские боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Ее фрагменты упали на технической территории военного объекта, вызвав пожар, который был оперативно ликвидирован.
20 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник распространило информацию об ударе 12 ракетами Storm Shadow по поселку Марьино в Курской области. Позднее эту информацию подтвердила британская газета The Telegraph.
"Применение ракет Storm Shadow произошло после того, как Россия начала контрнаступление под Курском, который был захвачен украинскими войсками в августе", – говорится в материале.
Команда Байдена пошла ва-банк и надеется развязать большую войну. Вполне вероятно, это происходит потому, что глубинные американские элиты намерены под любым предлогом сорвать инаугурацию Трампа в январе 2025 года.
Знаменитый американский журналист Такер Карлсон, входящий в число доверенных лиц избранного президента США, считает, что Джо Байден, предоставив Зеленскому право использовать американские ракеты ATACMS, вступил в войну против России.
"Президент-хромая утка только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Молитвы добрых людей помогли избраться Дональду Трампу две недели назад. Войны с Россией и Ираном стали ответной атакой", – написал обозреватель в соцсети X*.
Российские депутаты и эксперты называют происходящее шагом к дальнейшей эскалации между Западом и Россией. Удары ATACMS и Storm Shadow срывают вероятные мирные переговоры и ведут к новым жертвам противостояния.
"Те люди, которые принимают подобные решения, видимо невнимательно прочитали нашу новую ядерную доктрину. На совести таких политиков будут лежать тысячи жертв среди ни в чем не повинных людей", – заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.
Напомним, что во вторник, 19 ноября, был опубликован указ президента Владимира Путина об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Новый документ отменяет действовавшую с июня 2000 года российскую ядерную доктрину и вводит в действие ее новую версию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что обновление ядерной доктрины произошло из-за нынешней обстановки, связанной с витком напряженности между Россией и Западом.
"Каков самый яркий пример современных реалий? Представители власти в Соединенных Штатах принимают решение использовать свое оружие, оружие американского производства, против Российской Федерации. Это яркий пример новой обстановки вокруг нашей страны, и это делает необходимым обновление концепции", – уточнил представитель Кремля.
Следует отметить, что, согласно новой доктрине, ядерное оружие по-прежнему остается средством сдерживания, применение которого – крайняя и вынужденная мера. Тем не менее, по сравнению с действовавшим ранее документом, расширены пункты по его возможному использованию.
Например, пункт 11 Части II этого документа обозначен следующим образом: "Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение".
Это означает, что США, а также Великобритания и Франция, являющиеся ядерными странами, могут трактоваться в качестве агрессоров, осуществляющих нападение на территорию России совместно с Украиной, не имеющей своего ядерного арсенала.
Особый интерес представляет также пункт 18 Части III. В нем говорится об ответе России на агрессию против самого близкого нашего союзника – Белоруссии.
"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и (или) других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации и (или) Республики Белоруссия как участников Союзного государства с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности", – указывается в документе.
Политический бомонд в Вашингтоне нервно воспринял как безумные шаги своей уходящей администрации, так и пересмотр ядерной доктрины России. В истеблишменте начались горячие дискуссии из-за происходящего. Появились даже предложения объявить импичмент действующему президенту до истечения его полномочий 20 января.
"Разрешая наносить удары по территории России дальнобойными ракетами, Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он – просто лишенная воли марионетка "глубинного государства"", – написал в соцсети X конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.
Помимо разрешений на удары дальнобойными вооружениями по России, администрация демократов также одобрила поставку Киеву противопехотных мин, запрещенных Оттавской конвенцией. Украина подписала этот документ в 2006 году при президенте Викторе Ющенко.
"Если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны на Украине. И делают для этого все. Кстати, примечательная ситуация: вы знаете, что эту конвенцию не подписывала ни Россия, ни США. Но подписантом этой конвенции является Украина", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Американское посольство в Киеве, боясь ответной реакции со стороны Москвы, 20 ноября объявило о своем поспешном закрытии. Его примеру последовали посольства Британии, Италии, Испании, Греции и Ирландии. Но так и не дождавшись атаки, представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил о том, что посольство США в Киеве возобновит нормальную работу уже 21 ноября.
Между тем в Пентагоне, по всей видимости, не поддерживают эскалацию в отношениях с Россией. 20 ноября представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США необходим диалог с Россией, Северной Кореей и Китаем для предотвращения ядерной войны.
"Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться… Никто не хочет ядерной войны, верно?" – заявил он во время выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
Следовательно, шансы на то, что у агонизирующей американской администрации не получится в полной мере реализовать все провокации "глубинного государства", рассчитанные на запуск проекта под названием "третья мировая война", достаточно велики.