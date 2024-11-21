Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм

12:36 21.11.2024

Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ

Команда уходящего Байдена пошла ва-банк и надеется развязать большую войну



21.11.2024 | Тая СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



После того как избранный президент США Дональд Трамп заявил о будущих назначениях в своей новой администрации, Белый дом стал безумствовать и не нашел ничего лучше, чем предоставить 17 ноября разрешение Зеленскому наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.



В результате 19 ноября киевский режим ударил шестью ракетами по Брянской области в 130 км от границы с Украиной. "По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства", – сообщило Минобороны РФ.



Российские боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую. Ее фрагменты упали на технической территории военного объекта, вызвав пожар, который был оперативно ликвидирован.



20 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник распространило информацию об ударе 12 ракетами Storm Shadow по поселку Марьино в Курской области. Позднее эту информацию подтвердила британская газета The Telegraph.



"Применение ракет Storm Shadow произошло после того, как Россия начала контрнаступление под Курском, который был захвачен украинскими войсками в августе", – говорится в материале.



