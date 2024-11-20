Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита

12:38 21.11.2024

Михаил Рябов. 20.11.2024



Главные поставщики иностранной одежды в Россию (как собственного производства, так и "серого" импорта) – Турция и Китай – сократили объемы завоза из-за ужесточения санкций Запада, которые перекрывают существующие лазейки и угрожает партнерам РФ вторичными санкциями.



Об этом сегодня пишет газета "Московский комсомолец", передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"С января по сентябрь 2024 года Россия почти в два раза снизила импорт турецкой одежды… Импорт зимней верхней одежды из Китая также сократился почти на 60%", – говорится в публикации.



В итоге в магазинах сократился ассортимент, а цены выросли – поставщики закладывают в стоимость дополнительные расходы и новые риски.



Впрочем, такая ситуация стимулирует отечественных производителей – официальная статистика гласит, что объемы производства пальто и курток в России увеличились на 24,7%, достигнув 5,4 млн единиц.



Однако цены все равно растут.



"Рост цен на одежду и обувь на уровне 5-10% представляется неизбежным и связан с повышением затрат на импортные материалы, такие как текстиль и фурнитура", – поясняет управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко.



Пессимистический сценарий рисует гендиректор российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.



"Если проблемы с платежами и логистикой продолжатся, существует риск возникновения дефицита определенных товаров, особенно в сегментах, где Россия зависит от импорта", – сказал он.



Напомним, что в начале СВО на некоторое время привычные марки товаров пропали с полок российских магазинов, однако буквально за считанные недели был налажен параллельный импорт, что позволило не допустить дефицита.