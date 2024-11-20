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Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:40 21.11.2024

Замораживание денег и дотирование финансовых спекулянтов опять определены приоритетами отечественной экономики

Михаил Делягин

Финансист отличается от обывателя прежде всего пониманием того, что деньги - это не стопка бумажек под матрасом и даже не цифровая запись на счете, а процесс - поток, который должен выполнять полезную работу.

Неспособность организовать эту работу и тем более допускание простаивания (не говоря уже о рукотворной "заморозке") денег - тягчайшая профессиональная ошибка: сознательное расточение энергии и разума общества, наиболее полным выражением которых в рыночной экономике и служат его финансовые ресурсы.

Тем большее изумление вызывает уже принятый в двух чтениях проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов, предусматривающий продолжение замораживания в нем средств налогоплательщиков как едва ли не главного приоритета государства.

Формально это делается на основе пресловутого колониального "бюджетного правила", запрещающего использование на текущие нужды России нефтегазовых доходов выше произвольно устанавливаемого уровня, - который с прошлого года загадочно (а скорее, демонстративно) совпадает с уровнем, установленным западными санкциями.

Так, средства Фонда "национального благосостояния" (ФНБ) намечено увеличить с 11,1 трлн. руб. на конец 2024 до 16,5 трлн. на конец 2027 года, то есть почти в полтора раза, или на 5,4 трлн. (в 2025 - на 1,8, в 2026 - на 2,0, в 2027 году - на 1,6 трлн. руб.). При этом ликвидную часть ФНБ, размещенную на счетах в Банке России, Минфин нарастит еще сильнее - с 3,7 до 9,3 трлн. руб., то есть более чем в 2,5 раза или на 5,6 трлн. (в 2025 - на 1,8, в 2026 - на 2,1, в 2027 году - на 1,7 трлн. руб.).

В целом остатки на счетах бюджета, как в ФНБ, так и вне его, в 2025 году увеличатся на 1,8 трлн., в 2026 году на 1,2 трлн., в 2027 году - еще на 651 млрд.

Неиспользуемые остатки средств вне ФНБ таковы, что принесут бюджету доход в 953,7 млрд. в 2025-м, в 671,5 в 2026-м и 511,8 млрд.руб. в 2027 году. По сообщению представителя Министерства финансов, в 2025 году они составят 8,2 трлн.руб., - включая, правда, остатки средств на счетах региональных бюджетов и бюджетополучателей.

Однако собственные остатки средств федерального бюджета довольно легко рассчитать.

В июле (до 29-го числа), когда должны выполняться расчеты при подготовке бюджета, ключевая ставка Банка России составляла еще 16%. По данным Министерства финансов, с учетом "информационных сигналов", посылавшихся руководством Банка России, бюджет на 2025 год был рассчитан, исходя из величины этой ставки в 15,1%.

Доходность вложений бюджетных средств, разумеется, должна была быть ниже и составляла около 14,5%. Меньшая доходность - это одновременно естественная плата за надежность и столь же естественная причина вредности идеологии превращения бюджетных остатков в источник дохода.

При расчетной доходности в 14,5% остатки средств федерального бюджета вне ФНБ на начало 2025 года намечены на уровне 6,6 трлн. руб. - с учетом того, что весь прирост остатков бюджета в течение года приходится на наращивание ликвидной части ФНБ. И это, напомню, в дополнение к средствам, замороженным в ФНБ!

Общая сумма "живых" (а точнее - уже долгие годы мертвых) денег, лежащая на счетах бюджета, таким образом, составит на начало 2025 года 11,9 млрд. руб., а без средств региональных бюджетов и бюджетополучателей - 10,3 трлн. руб.

И это без ликвидных (вроде пакетов акций Сбербанка на 3,7 трлн. руб., выкупленных у Банка России, похоже, просто ради сокращения остатков бюджетных средств) ценных бумаг ФНБ и без менее ликвидных, но тем не менее тоже легко обратимых в деньги его активов.

Эти головокружительные суммы изъяты из экономики и, соответственно, не выполняют полезной работы для России.

Неуклонно и последовательно сокращая использование средств ФНБ для погашения бюджетного дефицита (с 3,5 трлн. руб. в 2023 и 1,3 трлн. руб. в 2024 до 0,6 млрд. руб. в 2025 и нуля в 2026-2027 годах), проект федерального бюджета увеличивает государственные займы, чистый прирост которых с 1,5 трлн. в 2023 и 2,5 в 2024 растет до 3,3 трлн. в 2025, 3.5 в 2026 и 3,6 трлн. руб. в 2027 году.

Таким образом, Минфин последовательно продолжает разрушающую и грабящую Россию политику: бредовые займы под высокие проценты для их замораживания в бюджете под низкие проценты.

Соответственно этому летят в небеса и расходы на обслуживание государственного долга: напомню, что, если бюджет на 2023 год предусматривал на эту цель 1,5 трлн., а 2024 - 2,3 трлн., то в 2025 году на нее выделено 3,2, в 2026 - 3,5 и в 2027 году - 3,6 трлн. руб.

Процентные выплаты по государственному долгу, судя по их динамике - главный приоритет расходной части бюджета. В силу ненужности значительной части госзаймов, это прямое субсидирование крупнейших банков деньгами налогоплательщиков.

Смысл этой системы приоритетов не только в обогащении по-прежнему правящих России олигархов, но и в том, что она делает невозможным решение все более острых проблем, встающих перед Россией.

Так, проект бюджета по-прежнему основан на принципиальном отказе от исполнения реальных, а не формальных и бюрократически выхолощенных обязательств государства перед своими гражданами (в частности, на отказе от обеспечения экономической компоненты права на жизнь - гарантированного прожиточного минимума).

Замораживание денег и дотирование финансовых спекулянтов остаются главными приоритетами бюджета и не позволяют дичающей на глазах от безнаказанности бюрократии отечественной сборки даже помыслить об исполнении своих ключевых обязанностей перед гражданами нашей Родины.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732182000


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