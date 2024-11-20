Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края

12:42 21.11.2024

Алексей Топоров. 20.11.2024



Так называемый "премьер-министр" Косово Альбин Курти отчитался о том, что на севере края построены десятки домов для албанцев и еще сотни планируется построить.



При этом на севере Косово традиционно живет в основном местное сербское население, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"На севере нашей страны построены десятки домов и будут построены еще сотни.



Сегодня министр (окружающей среды, территориального планирования и инфраструктуры Косово Либурн – ред.) Алжиу вместе с (навязанным самому крупному сербскому анклаву албанским – ред.) мэром Северной Митровицы (Эрденом – ред.)



Атичем в рамках проекта вручил ключи 25 семьям. Косово для всех, поэтому каждый должен пользоваться правом жить в своем доме и иметь собственное имущество", – написал Курти на своей странице в одной из запрещенных в России социальных сетей.



При этом лидер сепаратистов умолчал о том, что возвращение сербских репатриантов в родные дома на юге Косово всячески саботируется Приштиной, а те единицы, кому строят дома международные институты, сталкиваются с регулярными нападениями, поджогами, грабежами и в результате возвращаются обратно в "большую" Сербию.



Поэтому упомянутый им проект "Строительство и реконструкция домов на севере", в рамках которого жилье получают исключительно албанцы, реализуется в рамках полного выдавливания и замещения сербского населения края.



Характерно, что сегодня, когда отмечается Всемирный день детей, на улицах Северной Митровицы появились плакаты, изображающие сербских детей и подростков, ставших жертвами агрессии со стороны албанцев, как рядовых, так и боевиков так называемой "косовской полиции". Не провисев и часа, многие из них были сорваны или повреждены.