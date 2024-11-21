Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией

12:45 21.11.2024

Европа выпускает военные облигации – все равно Трамп заставит воевать с Россией "на свои"



Сергей Рыжов. 21.11.2024



Euronews сообщает, что пять стран ЕС - Германия, Франция, Италия, Испания и Польша - поддержали предложение о выпуске совместных военных облигаций, направленных на поддержку оборонной промышленности Европы.



Утверждается, что это решение было принято 19 ноября на встрече в Варшаве. Выступая на совместной пресс-конференции, министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что это решение поможет "Европе решительно противодействовать имперским амбициям России".



По словам польского министра, Европа должна взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, что предполагает более сбалансированное распределение бремени между членами НАТО.



"Россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка. Ее целью остается постоянное разрушение архитектуры европейской безопасности", - подчеркнул Сикорский.



Сообщаеся также, что на встрече главы МИД крупнейших стран ЕС также обсудили усиление военной поддержки Украины, а также укрепление связей с США при новом президенте Дональде Трампе, который неоднократно заявлял, что ожидает, что Европа приложит больше усилий для своей обороны.



Euronews подчеркивает, что решение "пятерки" ЕС было принято на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, из которой следует, что нападение на Россию страны, пользующейся поддержкой государства, обладающего ядерным оружием, будет рассматриваться как их совместное нападение.



Неужели кто-то в ЕС всерьез собрался нападать на Россию, раз ядро блока так забеспокоилось о российском возмездии?