Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все

12:47 21.11.2024

Уходящий и приходящий президенты США играют с Москвой в злого и доброго копов



Байден санкционировал на излете своего президентства удары дальнобойным западным оружием по российским тылам для того, чтобы разрушить планы своего сменщика заключить сделку с Москвой, - так выглядит "каноническая" версия решения уходящего главы США. Но это не единственное возможное объяснение того, что сейчас происходит на наших глазах. Тайный сговор двух американских лидеров, их совместное решение поиграть с Кремлем в доброго и злого полицейских - на первый взгляд, такая версия выглядит как нечто совершенно невероятное. Но если заниматься не верхоглядством, а углубленным системным анализом, то за "первым взглядом" обязательно должен последовать и второй, и третий, и четвертый. И с каждым таким новым взглядом версия о "договорняке" представляется, как мне кажется, все более убедительной.



Выдержка из опубликованной Белым домом официальной стенограммы встречи двух американских лидеров 13 ноября. Президент Байден: "Ну, господин избранный президент и бывший президент..." Президент Трамп: "Спасибо тебе большое, Джо!" Президент Байден: "Дональд, поздравляю!" Президент Трамп: "Спасибо тебе большое". Президент Байден: "С нетерпением жду, как мы уже говорили, плавной передачи власти - делаю все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Сегодня у нас есть шанс кое-что из этого обсудить". Нарочитая сердечность двух политиков, которые еще недавно поливали друг друга грязью, может показаться напускной. Но это совсем не обязательно - или, как минимум, не отражает всей полноты происходящего.



На нынешнем этапе Байдену и Трампу просто нечего больше делить. Одни политические битвы уже отыграны, другие еще не начались. То, что разделяет двух президентов США, временно (и, обязательно надо добавить, частично) ушло в тень. Зато на первый план вышло то, что их объединяет: их общая вера в абсолютный примат американских интересов. Да, применительно к российскому направлению политики США обеспечивать этот примат Байден и Трамп собирались и собираются разными методами. Уходящий президент США - сторонник тактики жесткого давления, а его сменщик на каждом углу твердит о своей готовности "заключить сделку с Путиным".



Но не стоит считать Трампа эдаким "добрым дяденькой", мыслящим в русле философии кота Леопольда "ребята, давайте жить дружно!". Трамп - жесткий и расчетливый бизнесмен, предпочитающий там, где это возможно, заключать сделки с позиции силы. Ему вполне понятна такая крайне популярная в кругу российских деловых людей бизнес-практика, как "наезд-отъезд". Более того, ему очень выгодна ситуация, когда "наезд" совершает завершающий свою политическую карьеру "злой следователь" Джо Байден. У Трампа появляется возможность сыграть на контрасте, предстать в образе "доброго следователя" - или, по меньшей мере, политика, за которого в смысле наращивания давления на Россию уже сделали всю "грязную работу".



Разумеется, до тех пор, пока не будет раскрыто содержание неофициальной части беседы Байдена и Трампа 13 ноября, подобное прочтение ситуации является недоказуемым. Точно мы знаем лишь то, что в рамках обеспечения "плавной передачи власти" два президента США обсуждали в том числе и украинский кризис. Но вот что, как мне представляется, следует считать подтверждением правоты моей теории. Байден - человек системы, человек традиций. А одна из неформальных американских политических традиций следующая: уходящий президент США ни в коем случае не должен подрывать и подставлять избранного президента США - даже если этот "избранный" в ходе избирательной кампании играл очень грязно и совсем "не по правилам".



Вот, например, закулисная политическая интрига из 1968 года. Уходящий президент США Линдон Джонсон понял, что закончить военной победой затеянную им войну во Вьетнаме не получится. Джонсон предложил проамериканскому режиму в Сайгоне и противостоящему ему режиме в Ханое начать мирные переговоры. В какой мере это было сделано для того, чтобы положить конец кровопролитию, а в какой, чтобы помочь однопартийцу Джонсона, действующему вице-президенту и кандидату в новые американские лидеры Хьюберту Хэмфри выиграть выборы - вопрос по-прежнему дискуссионный. Но вот что историки считают доказанными фактами. Стремясь не дать демократам шанса предстать в образе миротворцев, республиканский кандидат в президенты Ричард Никсон отправил Сайгон своего секретного эмиссара - влиятельную светскую даму Энн Шенно.



Ее задачей было убедить правительство Южного Вьетнама не соглашаться с предложением Джонсона. Мол, помогите Никсону выиграть выборы - и он в ответ поможет вам! Сайгонское начальство, естественно, радостно согласилось. Никсон выиграл выборы. Джонсон знал все про интригу республиканского кандидата, считал ее актом государственной измены и жаловался своему окружению на то, что у Никсона "кровь на руках". Но, желая обеспечить стабильную передачу власти, уходящий президент зажал в кулак свои эмоции и сохранил эту историю в тайне. Это и называется двухпартийным характером американской внешней политики, который уже наличествовал в 1968 году и никуда не исчез в 2024 году.



Еще один аргумент в пользу моей теории. Трамп не из тех людей, которые молчат, когда считают, что их подставили. Если избранный президент США негодует и бесится, это быстро выливается в появление гневного поста в его Твиттере. Но ничего подобного там сейчас нет. Похоже, что наш "друг Дональд" считает, что пока все развивается в точном соответствии с его планом.



Михаил Ростовский