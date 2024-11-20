 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
15:17 21.11.2024

В каждом районе и городе Узбекистана появится по одной "школе мужества", их создадут на базе обычных школ. Отбор в них начнется с пятого класса, ученикам будут углубленно преподавать математику, историю и допризывную подготовку, а практические занятия будут проходить на полигонах и воинских частях.

На базе одной общеобразовательной школы в каждом районе и городе Узбекистана будет создана "школа мужества". Об этом говорится в постановлении об улучшении системы начальной допризывной подготовки учащейся молодежи, которое 15 ноября подписал президент.

Основной задачей таких школ станет "воспитание детей с раннего возраста в духе безграничной преданности Родине, физически здоровыми и духовно развитыми личностями".

В "школах мужества" учащимся будут углубленно преподавать математику, начальную допризывную подготовку (НДП), историю, физическое воспитание, иностранные языки и физику. Отбор учеников в такие школы начнется с пятого класса.

Кроме того, для учеников в "школах мужества" будут организованы кружки по робототехнике, медицинской подготовке, правовой грамотности, а также занятия по национальным видам спорта. Практические занятия будут проводиться два раза в учебном году на военных полигонах, а также ежеквартально в воинских частях.

Для методической поддержки "школ мужества" будет внедрена система закрепления за ними высших военных и военизированных образовательных организаций министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил. Эти учреждения будут оказывать методическую помощь в соответствии с направлением своей деятельности.

Во всех общеобразовательных школах преподавание НПД будет вестись в объеме двух часов в неделю, а в 10−11 классах добавится еще один дополнительный час в неделю.

С 1 июня 2025 года в образовательных организациях будет упразднена должность "заместителя директора по подготовке молодежи в духе патриотизма - руководитель допризывной военной подготовки". Штатные единицы, относящиеся к этой должности, передадут Министерству обороны. На их основе будет введена новая должность - руководитель НДП, который будет выполнять задачи по военной и патриотической подготовке учащихся.

Ранее в этом месяце прошло совещание президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, где рассматривался вопрос совершенствования системы патриотического воспитания в школах.

Источник - gazeta.uz
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