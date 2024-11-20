Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

15:35 21.11.2024

МУС также выдал ордер на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта

- Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за действия израильских военных в секторе Газа, сообщается на сайте суда в четверг.



"Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест двух человек - Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта - за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум начиная с 8 октября 2023 года и как минимум до 20 мая 2024 года", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что палата перед принятиям данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать этот вопрос.



Израиль направил в МУС два запроса 26 сентября, в которых оспаривал юрисдикцию МУС "в отношении ситуации в Государстве Палестина" в целом и в отношении граждан Израиля в частности.



С октября 2023 года Израиль проводит военную операцию против палестинских военизированных группировок в секторе Газа. Операция началась в ответ на нападение на Израиль, проведенное вооруженными палестинцами осенью 2023 года.