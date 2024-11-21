Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)

15:41 21.11.2024

21 ноября 2024

Никита Дробны



Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с акционером ПАО "Лукойл", бывшим президентом этой компании и одним из богатейших российских нефтяных магнатов Вагитом Алекперовым, сообщает Orda.kz со ссылкой на Акорду.



"Глава государства обсудил с Вагитом Алекперовым ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли. Президента проинформировали об итогах работы компании и ее планах на ближайшее будущее. В ходе встречи рассмотрели перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес", - говорится в пресс-релизе администрации президента.

Глава государства отметил, что развитие сотрудничества с "Лукойлом" и другими крупными компаниями поможет модернизировать энергетическую отрасль и укрепить экономический потенциал Казахстана.



Вагит Алекперов - один из наиболее богатых и влиятельных бизнесменов-нефтяников в России. В 2023 году его состояние оценивали в 20,5 млрд долларов.



Один из проектов, которые могли обсуждать Токаев и Алекперов, - разработка месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" на Каспии. О соответствующих планах можно подробнее прочесть здесь.