Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру

18:19 21.11.2024

Рафаэль Надаль замкнул круг

Великий испанский теннисист завершил карьеру



Один из величайших теннисистов в истории, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль, официально завершил карьеру. Прощание испанской легенды не получилось триумфальным, хотя его болельщики, заполнившие трибуны Martin Carpena Arena в Малаге, наверняка надеялись, что ему удастся поставить точку громко, завоеванием очередного титула. Но нет, сборная Испании не смогла выйти в полуфинал Кубка Дэвиса, уступив голландцам, чему поспособствовал и сам Надаль, свой матч проигравший. Прощался он с теннисом весьма эмоционально. "В этой жизни у всего есть начало и конец. Сегодня круг замкнулся",- заявил он после матча.



Завершение грандиозной карьеры Рафаэля Надаля не было неожиданностью. О намерении закончить с профессиональным теннисом именно в финальной части Кубка Дэвиса, которая проходит в Малаге, 38-летний испанец официально объявил еще в октябре, хотя и до того неоднократно давал понять, что 2024 год станет для него последним в большом спорте. Момент для прощания был вполне подходящим. Упускать шанс завершить карьеру на фоне безудержного обожания со стороны испанской публики было бы неразумно. Сам Надаль, правда, не раз отмечал, что рад бы вовсе никуда не уходить, играть дальше. "Я действительно не утратил страсти к игре, но мое тело уже не справляется с нагрузками",- признавался он.



