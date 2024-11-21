Имперский период США подошел к концу

18:25 21.11.2024

Анатолий Лапин. 21.11.2024



США пора понять, что время их гегемонии подходит к концу – Штаты уже не являются крупнейшей мировой экономикой и не могут диктовать свои условия всему миру.



Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Джо Байден сейчас не в себе, но я думаю, даже тогда он был воспитан в таком мировоззрении, которое действительно считало, что США настолько исключительны или настолько незаменимы, настолько велики, что могут навязывать свою волю где угодно. И он помог Соединенным Штатам стать действительно одной из стран, которые могут навязывают свою волю в сотрудничестве или в конфликте с другими.



Имперский период подходит к концу, я надеюсь, что новый президент поймет, что после Второй мировой войны и распада Советского Союза мы уже не можем диктовать свои условия. Мы даже не самая мощная экономика, по сравнению с БРИКС. Все изменилось", – заявил Макговерн.