Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе

18:27 21.11.2024

Улугбек Лапасов, постоянный представитель Узбекистана при ООН, аккредитован в качестве первого посла Узбекистана на Кубе. Страны установили дипломатические отношения в 2006 году.



Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов одновременно назначен послом Узбекистана на Кубе. 20 ноября он вручил верительные грамоты президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу, сообщает ИА "Дуне".



