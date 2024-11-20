 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.11.2024
18:27  Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:25  Имперский период США подошел к концу
18:22  Зачем США эскалация украинского конфликта в период транзита власти
18:19  Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру
15:41  Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)
15:38  Гинтаутас Палуцкас утвержден на пост премьер-министр Литвы
15:35  Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

15:17  В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
14:18  Сергей Миркин: Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть
12:47  Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все
12:45  Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией
12:43  Чужой язык. Как в школах учат детей мигрантов, которые не говорят по-русски
12:42  Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края
12:40  Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:38  Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита
12:36  Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:31  Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
11:19  Украина лишила себя шанса пережить зиму
10:54  Игорь Караулов: Новая война делает предыдущие войны недовоеванными
09:44  В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым
09:36  Трамп-пам-пам! как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, - Александр Проханов
09:21  Из "террористов" в "пособники". Четырем таджикским фигурантам дела о теракте в "Крокусе" переквалифицировали обвинение
09:17  США грозят Китаю с Марианских островов, - Данила Моисеев
08:56  Супер-хоккеиста Овечкина решили сломать ради Гретцки? Подлый удар
08:54  Мигранты штурмуют границы Европы. Минск заявляет, что сам стал заложником ситуации, - Д.Тараторин
08:49  Сергей Ищенко: В отместку за ATACMS Россия может расширить зону СВО и на территорию США - сделать это легко и просто
08:44  Мировая водная война - можно ли ее избежать, - генерал Л.Ивашов
08:03  "Меняет жизнь с невообразимой скоростью": Уханьский интернет-саммит открылся в Китае
01:13  Мы пресекли 2 покушения на президента Садыра Жапарова и 5-6 покушений на меня, - Камчыбек Ташиев
01:05  Приговор Трампу отложен, возможно, навсегда, - НГ
00:52  Куда дует ветер. О новой политике США на Ближнем Востоке, - Станислав Тарасов
00:43  Ирану ставят в вину уход в "ядерное" подполье. МАГАТЭ фиксирует отказ Тегерана от сотрудничества, - И.Субботин
00:39  Суд в Гонконге преподал урок оппозиционерам. Проигравшие получили от 4 до 10 лет тюрьмы, - Владимир Скосырев
00:37  Вероятность ухода американцев из Ирака при Трампе не просматривается, - Антон Веселов
00:17  Европа задыхается в газовом капкане Москвы, - Сергей Савчук
Среда, 20.11.2024
21:09  Ливанский родственник Трампа: сможет ли он прекратить трагедию своей родины?
21:03  Пролет убогого чухонца: Европейское захолустье теперь даже китайские туристы игнорируют
19:34  В Таджикистане судят зачинщиков госпереворота, - Виктория Панфилова
14:28  В мире растет потребление природного газа. Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены
14:27  Удастся ли спасти курс казахского тенге? Финансисты оценили срочные меры Нацбанка
14:21  Все пойдет по плану: Израиль и Ливан собираются заключить перемирие
14:09  Александр Широкорад: Удары ATACMS по России могут привести к катастрофическому наводнению
13:20  Орбан встретил Токаева в аэропорту Будапешта
13:16  Макрон придумал план по нейтрализации Трампа, – С.Марков
13:12  Узбекистан планирует упростить пересечение границ с Казахстаном и Таджикистаном
12:10  Абдулла Арипов в третий раз утвержден премьер-министром Узбекистана
10:49  Нарзулло Обломурадов назначен ректором Ташкентского государственного аграрного университета
10:47  Не победив "Хезболлу" в бою, Израиль ищет отступников и раскалывает Ливан
10:44  17-я танковая бригада бандеровцев осталась лежать в Ольговском лесу. Спаслись - единицы
10:42  День женского предпринимательства. Истории таджикистанок, которые открыли и успешно развивают свое дело
10:35  Дворцовый переворот в Абхазии под "антиолигархическими" лозунгами. Удар по стратегическим интересам Москвы, - Айнур Курманов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:27 21.11.2024

Улугбек Лапасов, постоянный представитель Узбекистана при ООН, аккредитован в качестве первого посла Узбекистана на Кубе. Страны установили дипломатические отношения в 2006 году.

Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов одновременно назначен послом Узбекистана на Кубе. 20 ноября он вручил верительные грамоты президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу, сообщает ИА "Дуне".



В ходе беседы Мигель Бермудес заявил, что Куба дорожит отношениями с Узбекистаном, основанными на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов.

Он также подчеркнул высокую заинтересованность кубинского правительства в активизации политического диалога и укреплении многопланового сотрудничества с Ташкентом.

Президент Кубы отметил наличие огромных резервов и неиспользованного потенциала для углубления двустороннего партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере здравоохранения и туризма.

В рамках пребывания в Гаване посол Улугбек Лапасов возложил цветы к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти, а также провел встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел, парламенте, Министерстве здравоохранения, группе компаний биотехнологий и фармацевтической промышленности "БиоКубаФарма".

Улугбек Лапасов является постоянным представителем Узбекистана при ООН в Нью-Йорке с августа 2023 года. Ранее он был постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Узбекистан и Куба установили дипломатические отношения 13 марта 2006 года. Страны не имеют дипломатических представительств на территории друг друга. Послом Кубы в Узбекистане с февраля по совместительству является посол Кубы в Азербайджане Карлос Вальдес де ла Консепсьон.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732202820


Новости Казахстана
- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  