|18:27 Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:25 Имперский период США подошел к концу
18:22 Зачем США эскалация украинского конфликта в период транзита власти
18:19 Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру
15:41 Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)
15:38 Гинтаутас Палуцкас утвержден на пост премьер-министр Литвы
15:35 Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
15:17 В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
14:18 Сергей Миркин: Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть
12:47 Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все
12:45 Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией
12:43 Чужой язык. Как в школах учат детей мигрантов, которые не говорят по-русски
12:42 Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края
12:40 Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:38 Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита
12:36 Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:31 Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
11:19 Украина лишила себя шанса пережить зиму
10:54 Игорь Караулов: Новая война делает предыдущие войны недовоеванными
09:44 В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым
09:36 Трамп-пам-пам! как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, - Александр Проханов
09:21 Из "террористов" в "пособники". Четырем таджикским фигурантам дела о теракте в "Крокусе" переквалифицировали обвинение
09:17 США грозят Китаю с Марианских островов, - Данила Моисеев
08:56 Супер-хоккеиста Овечкина решили сломать ради Гретцки? Подлый удар
08:54 Мигранты штурмуют границы Европы. Минск заявляет, что сам стал заложником ситуации, - Д.Тараторин
08:49 Сергей Ищенко: В отместку за ATACMS Россия может расширить зону СВО и на территорию США - сделать это легко и просто
08:44 Мировая водная война - можно ли ее избежать, - генерал Л.Ивашов
08:03 "Меняет жизнь с невообразимой скоростью": Уханьский интернет-саммит открылся в Китае
01:13 Мы пресекли 2 покушения на президента Садыра Жапарова и 5-6 покушений на меня, - Камчыбек Ташиев
01:05 Приговор Трампу отложен, возможно, навсегда, - НГ
00:52 Куда дует ветер. О новой политике США на Ближнем Востоке, - Станислав Тарасов
00:43 Ирану ставят в вину уход в "ядерное" подполье. МАГАТЭ фиксирует отказ Тегерана от сотрудничества, - И.Субботин
00:39 Суд в Гонконге преподал урок оппозиционерам. Проигравшие получили от 4 до 10 лет тюрьмы, - Владимир Скосырев
00:37 Вероятность ухода американцев из Ирака при Трампе не просматривается, - Антон Веселов
00:17 Европа задыхается в газовом капкане Москвы, - Сергей Савчук
|Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:27 21.11.2024
Улугбек Лапасов, постоянный представитель Узбекистана при ООН, аккредитован в качестве первого посла Узбекистана на Кубе. Страны установили дипломатические отношения в 2006 году.
Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов одновременно назначен послом Узбекистана на Кубе. 20 ноября он вручил верительные грамоты президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канель Бермудесу, сообщает ИА "Дуне".
В ходе беседы Мигель Бермудес заявил, что Куба дорожит отношениями с Узбекистаном, основанными на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов.
Он также подчеркнул высокую заинтересованность кубинского правительства в активизации политического диалога и укреплении многопланового сотрудничества с Ташкентом.
Президент Кубы отметил наличие огромных резервов и неиспользованного потенциала для углубления двустороннего партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере здравоохранения и туризма.
В рамках пребывания в Гаване посол Улугбек Лапасов возложил цветы к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти, а также провел встречи и переговоры в Министерстве иностранных дел, парламенте, Министерстве здравоохранения, группе компаний биотехнологий и фармацевтической промышленности "БиоКубаФарма".
Улугбек Лапасов является постоянным представителем Узбекистана при ООН в Нью-Йорке с августа 2023 года. Ранее он был постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Узбекистан и Куба установили дипломатические отношения 13 марта 2006 года. Страны не имеют дипломатических представительств на территории друг друга. Послом Кубы в Узбекистане с февраля по совместительству является посол Кубы в Азербайджане Карлос Вальдес де ла Консепсьон.