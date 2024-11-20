Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации

23:32 21.11.2024

Ольга Иванова



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на форуме в Будапеште, что пятисотлетнее доминирование западной цивилизации завершилось, и следующий век станет веком Евразии.

Как сообщает РИА "Новости", по его словам, стратегия вестернизации мира потерпела крах, и центр мировой экономики переместился на Восток. Орбан выступил на форуме "Евразия" в Будапеште, подчеркивая, что "либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось".



Орбан отметил, что азиатские государства стали сильнее и доказали свою способность существовать как независимые центры экономической и политической силы. Он добавил, что восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных, что подтверждает смещение мирового экономического центра на Восток. Премьер-министр также указал, что Европа стала проигравшей стороной в современных мировых процессах.



По мнению Орбана, Евросоюзу необходимо выйти из "пузыря" и пересмотреть свои отношения с азиатскими странами. Он подчеркнул, что без этого европейское экономическое отставание будет продолжаться, и Европа не сможет извлечь выгоду из своего положения в Евразии. Премьер также подчеркнул, что доля Евразии в мировой экономике превышает 70%, и континент является домом для 70% мирового населения.