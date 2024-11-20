 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосАрмия добивает бандеровцев в Курахово. Прижав к воде
23:39 21.11.2024

ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска полностью зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских сил, что подтверждает заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
По его словам, российские войска успешно зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских военных, сообщает ТАСС. Кимаковский отметил, что группировка "Центр" достигла значительных успехов на Покровском и Кураховском направлениях.

По словам Кимаковского, российские силы ведут активные боевые действия между реками Соленая и Волчья, оказывая давление на противника в направлении Красноармейска и на северном берегу водохранилища, который теперь полностью защищен. Он подчеркнул, что единственный путь отступления для украинских военных из города находится под контролем российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы водрузили флаг в центре Курахово в ДНР, а также выбили вооруженные силы Украины более чем с половины их позиций в этом населенном пункте.

Источник - взгляд
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