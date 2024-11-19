КазНацбанк объявил о срочных мерах для спасения тенге

00:01 22.11.2024

19 ноября 2024

Никита Дробны



Нацбанк готовит приказ, а правительство - постановление, которые обяжут субъектов квазигосударственного сектора продавать половину валютной выручки. Эту норму, которая действовала до 2023 года, снова вводят для поддержания курса тенге, сообщает Orda.kz.



По информации Нацбанка, к ослаблению тенге привели сразу несколько факторов: глобальное укрепление доллара (+5,5 % к индексу доллара DXY с конца сентября), пессимистические настроения на нефтяном рынке из-за низкого спроса и ожидаемого роста поставок со стороны ОПЕК+, рост спроса на инвалюту на внутреннем рынке. Свою лепту внесли и растущие расходы бюджета и квазигоссектора на инвестпроекты - это разгоняет рост импорта.



Чтобы сбалансировать ситуацию на валютном рынке, Нацбанк решил снова обязать компании квазигоссектора продавать половину своей валютной выручки.



"Будет возобновлена норма об обязательной продаже 50 % валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Соответствующее постановление правительства РК и приказ Национального банка подготовлены и будут приняты в ближайшие дни. Ранее эта норма действовала до августа 2023 года, когда ее приостановили в связи с изменившимися макроэкономическими условиями", - говорится в официальном комментарии Алии Молдабековой, зампредседателя НБРК.

В Нацбанке считают, что эта норма станет эффективным инструментом, который поможет сгладить экономические шоки.



Курсу тенге действительно требуется помощь. Национальная валюта в последние дни хронически падает: в некоторых обменниках за один доллар уже просят 500 тенге.

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