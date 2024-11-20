Багдад опасается войны в ливанском стиле. Ирак мобилизует силы для отражения атак Израиля, - Игорь Субботин

00:04 22.11.2024

20.11.2024



Ирак начал готовиться к отражению предполагаемых нападений Израиля. Как заявили военные, правительство в Багдаде распорядилось направить к западным рубежам силы быстрого развертывания. Оно разрабатывает экстренный план реагирования и пытается создать буферную зону, которая бы помешала пролету иностранной боевой авиации. Повод дала пикировка с Израилем, который анонсировал силовой сценарий в том случае, если иракское руководство не остановит активность местных шиитских группировок. Администрация президента США Джозефа Байдена предупредила Багдад: атаки неизбежны.



Белый дом проинформировал иракское руководство о том, что исчерпал все средства давления на Израиль, сообщили 20 ноября источники канала "Аль-Арабия". По их словам, администрация Байдена заявила властям республики, что бомбардировки с его стороны неизбежны, если близкие к Ирану шиитские группировки продолжат действовать с иракской территории.



Распоряжение об укреплении границы издал премьер-министр Ирака Мухаммед Судани. Комплекс военных мер включает в себя развертывание дополнительных сил в западной части республики, а также "создание буферной зоны внутри страны", проинформировал пресс-секретарь военного командования Ирака Яхья Расул. По его словам, в то же время спецслужбы будут "отслеживать любую подозрительную активность в воздушном пространстве и в случае возникновения каких-либо инцидентов предоставлять подробные отчеты". Со своей стороны, силы противовоздушной обороны должны будут "обеспечивать безопасность неба над Ираком и защищать жизненно важные объекты на его территории", отметил он.



На днях министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил послание Совету Безопасности (СБ) ООН, в котором призвал "к незамедлительным действиям по поводу деятельности проиранских формирований в Ираке" и контролю над действиями правительства в Багдаде. Он подчеркнул, что территория республики открыто "используется для нападений" на еврейское государство и что политическое руководство Ирака "несет ответственность за все, что происходит на его территории". "Израиль имеет право на самооборону, как это закреплено в Уставе ООН, чтобы защищать себя и своих граждан", – заметил шеф израильской дипломатии, имея в виду сценарий с наращиванием ударов по иракской территории.



В свою очередь, Судани назвал письмо Саара "поводом для нападения на Ирак". Премьер-министр подчеркнул, что его страна до сих пор отказывается вступать в региональный конфликт, возникший на фоне бойни 7 октября 2023 года на юге Израиля. Председатель иракского правительства также обратился к ООН с просьбой "принять необходимые меры для сдерживания Израиля и привлечения его к ответственности за нарушения норм международного права". В качестве отдельного шага Судани обратился к Лиге арабских государств с призывом "занять решительную и единую позицию в отношении израильских угроз" и принять в отношении еврейского государства "практические меры в рамках реализации принципа совместной обороны".



С октября прошлого года "Исламское сопротивление в Ираке" – коалиция шиитских группировок, близких к Ирану, – начало запускать ракеты и дроны в сторону Израиля в знак солидарности с осажденным израильтянами сектором Газа. Данные, собранные экспертами Вашингтонского института ближневосточной политики (WINEP), показывают резкое увеличение интенсивности этих атак после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила 27 сентября в Бейруте генсека "Хезболлы" Хасана Насраллу. В свою очередь, израильские данные демонстрируют, что в октябре этого года количество нападений, предпринимаемых "Исламским сопротивлением в Ираке", выросло в три раза по сравнению с предыдущим месяцем.



Эффективность ударов по израильским объектам невелика, подчеркивают исследователи WINEP. Это обусловлено как несовершенством арсенала шиитских боевиков, так и работой систем противоракетной обороны Израиля и соседних стран. Однако интенсивность атак вызывает беспокойство у региона, потому что заложниками этих запусков с большой дистанции нередко становятся соседние государства. Как сообщала The Jerusalem Post, одна из ракет-перехватчиков ЦАХАЛ недавно приземлилась на территории Иордании во время операции по отражению атаки на израильский город Эйлат. Причем, как отмечает The Jerusalem Post, упавший снаряд мог просто сбиться с курса и рухнуть из-за неисправности.



Источники газеты "Маарив" в израильском и американском разведсообществе предупреждают, что Иран как ключевой покровитель шиитских группировок может перебросить свои модернизированные ракеты в Ирак в том случае, если правительство Нетаньяху решит нарастить удары по Газе и Ливану. В связи с этим израильское руководство разрабатывает стратегию реагирования, утверждают собеседники издания. По их словам, ответить на активность "Исламского сопротивления в Ираке" еврейское государство может по ливанскому сценарию. Это предполагает подавление военной инфраструктуры группировок, а также точечное убийство местных высокопоставленных деятелей, связанных с иранским аппаратом безопасности.



Израильские официальные лица считают, что вероятность эскалации в Ираке очень велика, и утверждают, что правительство Нетаньяху посылает вполне недвусмысленные сигналы – через дипломатические и разведывательные каналы, – что не допустит открытия еще одного фронта вдобавок к сектору Газа и Ливану. Однако реальность на местах заключается в том, что разномастные шиитские группировки являются параллельным центром принятия решений в Ираке и нередко действуют наперекор интересам центрального правительства, которое, как показывали последние месяцы, не может повлиять на них даже через патронирующий их Иран.