Узбекистан: так ли безобидно сотрудничество с США в оборонной сфере? - Рената Алимова

00:18 22.11.2024 21.11.2024 | РЕНАТА АЛИМОВА



Как привилегированное партнерство с "неправильным" союзником может обернуться превращением в банановую республику



"Если нет возможности грабить чужие земли, они действуют как сплоченная камарилья, вмешиваются во внутреннюю политику и изменяют законы страны в своих целях", – писал более столетия назад лидер кубинского национально-освободительного движения Хосе Марти, предостерегая своих соотечественников от чрезмерного сближения с США даже ради успеха в борьбе за независимость от Испании. Как показала дальнейшая история, "апостол независимости" оказался совершенно прав. Выгнав испанских конкурентов, американский капитал менее чем за пять лет подмял под себя экономику и политику страны, превратив Кубу в типичную банановую республику и крупнейший бордель в регионе.



Крошечный остров, являвшийся в то время мировым монополистом в производстве сахара, мог обеспечить свое немногочисленное население мраморными дворцами для каждого гражданина. На деле в мраморных дворцах жила крошечная часть элиты, обслуживающая интересы американских хозяев, а перед подавляющим большинством населения стоял простой выбор: убиваться за гроши на плантациях сахарного тростника или за подачки обслуживать в казино и публичных домах американских солдат и бывших гангстеров, заехавших развеяться в карибский рай.



За прошедшие годы мало что изменилось в подлых методах, используемых белыми господами для ограбления недальновидных партнеров, поверивших в возможность справедливого взаимовыгодного сотрудничества со страной, постулирующей собственное исключительное право на формирование мирового порядка. Неспешно, но уверенно американские финансовые институты при помощи широкого ассортимента средств "мягкой силы" подмяли под себя экономику, промышленность, государственность, политиков и общественное мнение когда-то суверенных Франции, Германии, Чили, Аргентины, Японии, Южной Кореи и многих других когда-то суверенных государств. На строптивых нашлась управа: политические убийства, перевороты, цветные революции и бомбардировки под соусом защиты демократии и прав человека.



Точно такая же методичка используется и в отношении стран, относительно недавно появившихся на политической карте мира. Завершив дело в Прибалтике, американский капитал запустил лапы в Грузию, Молдавию, Армению, плотоядно облизываясь на Центральную Азию. В той или иной степени все республики "пятерки" уже услышали сладкие посулы американского "добряка". Но самый богатый выбор заманчивых предложений, похоже, предлагается Узбекистану.



Под соусом льстивых речей в уши политическому и военному руководству страны, щедро сдобренных обещаниями финансовой поддержки, американские партнеры совершенно беззастенчиво проталкивают программы реформирования законодательства и системы госуправления, формируют дружественные политические элиты. При поддержке правительства США и при самом энергичном посредничестве американского посольства в Ташкенте реализуется программа US Government Alumni Grants and Conferences Program, направленная на "повышение карьерных качеств и лидерских навыков" граждан Узбекистана, прошедших подготовку в вузах США. То есть речь идет о создании целой сети высокопоставленных лоббистов интересов Вашингтона, обеспечивающих поддержку и карьерный рост друг другу.



Следуя рекомендациям МВФ и Всемирного банка, Ташкент увеличивает внешнюю кредитную задолженность, тем самым усиливая привязку национальной экономики к доллару и постепенно утрачивая экономический, а за ним и политический суверенитет. К примеру, разве в интересах Узбекистана поддерживать санкционный режим против одного из своих крупнейших партнеров в лице России? Конечно, нет. Почему тогда руководство ЦБ РУ принимает во внимание окрики со стороны посла США Джонатана Хеника по поводу сотрудничества узбекских банков с российскими финансовыми институтами? Почему МИД республики позволяет главе зарубежного диппредставительства рассуждать о вещах, совершенно не входящих в сферу его компетенции? Например, о ходе расследования Каракалпакских событий 2022 г., о соблюдении ПДД в Узбекистане или о качестве воздуха в Ташкенте. Про выхлопы господина Хеника в отношении защиты прав сексменьшинств говорить не будем, исходя из того, что защита запрещенного в РФ ЛГБТ*-сообществ в стране пребывания, видимо, входит в круг должностных обязанностей дипломатов США по всему миру.



Зачем Узбекистану совместное с американцами Соглашение о сотрудничестве в сфере таможенного контроля? Подписание этого документа предполагает цифровизацию таможенных процедур с установкой американского программного обеспечения, что позволит американскому производителю этого самого ПО контролировать в деталях товарооборот Узбекистана с Россией, Китаем или любым другим торговым партнером непосредственно из теплого кабинета за океаном.



А так ли безобидно узбекистано-американское "день ото дня улучшающееся" сотрудничество в оборонной сфере? Ведь речь идет не просто о стандартном лоббировании американцами продукции собственного ВПК в надежде вытеснить с рынка российских конкурентов. Неспроста американская сторона так настойчиво продвигает в республике идею о необходимости перевода ВС РУ на стандарты НАЮ, в том числе и в части подготовки личного состава. Создание военной элиты, ориентированной на США? Не рассматривается ли для Узбекистана в качестве возможного сценария в отдаленном будущем госпереворот силами хунты по чилийскому сценарию?



Что потребуют американцы в обмен на брошенные узбекам с барского плеча военные самолеты и вертолеты, оказавшиеся на территории республики после прихода к власти в Афганистане талибов*? Пока что речь идет об обслуживании техники силами американской компании Sierra Nevada Со, т.е. о постоянном присутствии американских военных специалистов на объектах ВВС Узбекистана аж до августа 2027 г. А что будет дальше?



Ведь не стоит забывать о географическом положении Узбекистана. Установив привилегированные отношения с Ташкентом, Вашингтон сможет опереться на него для контроля ситуации и во всех республиках Центральной Азии, и в Афганистане. Не за горами, видимо, размещение объектов американской военной инфраструктуры вплоть до создания американских военных баз и секретных тюрем ЦРУ в самом центре региона. Тогда логичным представляется существенное расширение в стране программ обучения английскому языку и подготовки преподавателей английского при поддержке Американских советов по международному образованию. Будущему обслуживающему персоналу в борделях для американской солдатни надо уметь понимать, чего желают посетители.



Американцы с союзниками фактически взяли шефство над Общественным фондом поддержки и развития национальных массмедиа Узбекистана, которому на регулярной основе предоставляется грантовая и иная помощь через неправительственные и иные аффилированные с Западом структуры. На эти деньги проводятся тренинги для местных журналистов, блогеров и студентов по освещению тем, связанных с обеспечением свободы СМИ, гендерной и экологической повестками. То есть на случай строптивости со стороны Ташкента уже припасена дубинка в форме все той же правозащитной риторики.



Опираясь на заботливо собранные независимыми расследователями, исследователями, неравнодушными активистами и прочими потребителями средств многочисленных образовательных программ под эгидой запрещенного в России агентства USAID и иже с ним, факты нарушения прав религиозных и прочих меньшинств, Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIFR) в 2024 г. поместила Узбекистан в лист стран, требующих особого внимания в контексте соблюдения религиозных свобод. Какое дело США до религиозности населения независимого государства, остается только гадать. Но при случае заключение экспертов USCIFR об ущемлении прав какого-нибудь экстремиста, посаженного по конкретной уголовной статье, вполне сойдет за предлог для небольшой "воспитательной" бомбардировки. Источник - fondsk.ru

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