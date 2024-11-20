 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:19 22.11.2024

Миграционное агентство действует при Кабинете министров.

Фото: Агентство внешней трудовой миграции

Принят указ президента "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционным процессом".

Согласно указу, деятельность Агентства внешней трудовой миграции была прекращена и создано Агентство миграции при Кабинете Министров.

Агентству будет передан Фонд поддержки лиц, работающих за рубежом, и защиты их прав и интересов и на его основе будет создан Миграционный фонд.

Агентство является уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов в этом направлении, оказывающим государственные услуги в этой сфере.

С 1 января 2025 г.:

- Агентству разрешено осуществлять контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости;

- Агентство обязано в течение 5 дней разместить в электронной программе "Работа за рубежом" отчеты, составленные по результатам любого расследования, информацию о количестве и характере случаев нарушений законодательства.

Источник - kun.uz
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