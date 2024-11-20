Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство

00:19 22.11.2024

Миграционное агентство действует при Кабинете министров.



Фото: Агентство внешней трудовой миграции



Принят указ президента "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционным процессом".



Согласно указу, деятельность Агентства внешней трудовой миграции была прекращена и создано Агентство миграции при Кабинете Министров.



Агентству будет передан Фонд поддержки лиц, работающих за рубежом, и защиты их прав и интересов и на его основе будет создан Миграционный фонд.



Агентство является уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов в этом направлении, оказывающим государственные услуги в этой сфере.



С 1 января 2025 г.:



- Агентству разрешено осуществлять контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости;



- Агентство обязано в течение 5 дней разместить в электронной программе "Работа за рубежом" отчеты, составленные по результатам любого расследования, информацию о количестве и характере случаев нарушений законодательства.