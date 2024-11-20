|00:58 Мировоззрение элит Запада, - Андрей Школьников
00:53 Сирия без американцев станет угрозой для курдов, - Игорь Субботин
00:44 Пекин вытесняет Вашингтон из Южной Америки, - Владимир Скосырев
00:32 Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов
00:28 Как рушатся четыре столпа глобального западного господства, - Геворг Мирзаян
00:19 Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:17 Метаморфозы Глобального Юга: китайский триумф на саммите АТЭС, - Лаврентий Гурджиев
00:04 Багдад опасается войны в ливанском стиле. Ирак мобилизует силы для отражения атак Израиля, - Игорь Субботин
00:01 КазНацбанк объявил о срочных мерах для спасения тенге
|23:39 РосАрмия добивает бандеровцев в Курахово. Прижав к воде
23:32 Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации
21:24 В ответ на ракетные удары Украины Путин пригрозил Западу "Орешником"
18:27 Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:25 Имперский период США подошел к концу
18:22 Зачем США эскалация украинского конфликта в период транзита власти
18:19 Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру
15:41 Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)
15:38 Гинтаутас Палуцкас утвержден на пост премьер-министр Литвы
15:35 Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
15:17 В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
14:18 Сергей Миркин: Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть
12:47 Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все
12:45 Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией
12:43 Чужой язык. Как в школах учат детей мигрантов, которые не говорят по-русски
12:42 Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края
12:40 Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:38 Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита
12:36 Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:31 Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
11:19 Украина лишила себя шанса пережить зиму
10:54 Игорь Караулов: Новая война делает предыдущие войны недовоеванными
09:44 В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым
09:36 Трамп-пам-пам! как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, - Александр Проханов
09:21 Из "террористов" в "пособники". Четырем таджикским фигурантам дела о теракте в "Крокусе" переквалифицировали обвинение
09:17 США грозят Китаю с Марианских островов, - Данила Моисеев
08:56 Супер-хоккеиста Овечкина решили сломать ради Гретцки? Подлый удар
08:54 Мигранты штурмуют границы Европы. Минск заявляет, что сам стал заложником ситуации, - Д.Тараторин
08:49 Сергей Ищенко: В отместку за ATACMS Россия может расширить зону СВО и на территорию США - сделать это легко и просто
08:44 Мировая водная война - можно ли ее избежать, - генерал Л.Ивашов
08:03 "Меняет жизнь с невообразимой скоростью": Уханьский интернет-саммит открылся в Китае
01:13 Мы пресекли 2 покушения на президента Садыра Жапарова и 5-6 покушений на меня, - Камчыбек Ташиев
01:05 Приговор Трампу отложен, возможно, навсегда, - НГ
00:52 Куда дует ветер. О новой политике США на Ближнем Востоке, - Станислав Тарасов
00:43 Ирану ставят в вину уход в "ядерное" подполье. МАГАТЭ фиксирует отказ Тегерана от сотрудничества, - И.Субботин
00:39 Суд в Гонконге преподал урок оппозиционерам. Проигравшие получили от 4 до 10 лет тюрьмы, - Владимир Скосырев
00:37 Вероятность ухода американцев из Ирака при Трампе не просматривается, - Антон Веселов
00:17 Европа задыхается в газовом капкане Москвы, - Сергей Савчук
|Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:19 22.11.2024
Миграционное агентство действует при Кабинете министров.
Фото: Агентство внешней трудовой миграции
Принят указ президента "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционным процессом".
Согласно указу, деятельность Агентства внешней трудовой миграции была прекращена и создано Агентство миграции при Кабинете Министров.
Агентству будет передан Фонд поддержки лиц, работающих за рубежом, и защиты их прав и интересов и на его основе будет создан Миграционный фонд.
Агентство является уполномоченным республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере внешней трудовой миграции, координирующим деятельность государственных органов в этом направлении, оказывающим государственные услуги в этой сфере.
С 1 января 2025 г.:
- Агентству разрешено осуществлять контрольные мероприятия, связанные с проверкой деятельности частных агентств занятости;
- Агентство обязано в течение 5 дней разместить в электронной программе "Работа за рубежом" отчеты, составленные по результатам любого расследования, информацию о количестве и характере случаев нарушений законодательства.