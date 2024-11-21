 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.11.2024
00:58  Мировоззрение элит Запада, - Андрей Школьников
00:53  Сирия без американцев станет угрозой для курдов, - Игорь Субботин
00:44  Пекин вытесняет Вашингтон из Южной Америки, - Владимир Скосырев
00:32  Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов
00:28  Как рушатся четыре столпа глобального западного господства, - Геворг Мирзаян
00:19  Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:17  Метаморфозы Глобального Юга: китайский триумф на саммите АТЭС, - Лаврентий Гурджиев

00:04  Багдад опасается войны в ливанском стиле. Ирак мобилизует силы для отражения атак Израиля, - Игорь Субботин
00:01  КазНацбанк объявил о срочных мерах для спасения тенге
Четверг, 21.11.2024
23:39  РосАрмия добивает бандеровцев в Курахово. Прижав к воде
23:32  Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации
21:24  В ответ на ракетные удары Украины Путин пригрозил Западу "Орешником"
18:27  Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:25  Имперский период США подошел к концу
18:22  Зачем США эскалация украинского конфликта в период транзита власти
18:19  Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру
15:41  Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)
15:38  Гинтаутас Палуцкас утвержден на пост премьер-министр Литвы
15:35  Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
15:17  В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
14:18  Сергей Миркин: Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть
12:47  Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все
12:45  Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией
12:43  Чужой язык. Как в школах учат детей мигрантов, которые не говорят по-русски
12:42  Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края
12:40  Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:38  Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита
12:36  Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:31  Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
11:19  Украина лишила себя шанса пережить зиму
10:54  Игорь Караулов: Новая война делает предыдущие войны недовоеванными
09:44  В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым
09:36  Трамп-пам-пам! как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, - Александр Проханов
09:21  Из "террористов" в "пособники". Четырем таджикским фигурантам дела о теракте в "Крокусе" переквалифицировали обвинение
09:17  США грозят Китаю с Марианских островов, - Данила Моисеев
08:56  Супер-хоккеиста Овечкина решили сломать ради Гретцки? Подлый удар
08:54  Мигранты штурмуют границы Европы. Минск заявляет, что сам стал заложником ситуации, - Д.Тараторин
08:49  Сергей Ищенко: В отместку за ATACMS Россия может расширить зону СВО и на территорию США - сделать это легко и просто
08:44  Мировая водная война - можно ли ее избежать, - генерал Л.Ивашов
08:03  "Меняет жизнь с невообразимой скоростью": Уханьский интернет-саммит открылся в Китае
01:13  Мы пресекли 2 покушения на президента Садыра Жапарова и 5-6 покушений на меня, - Камчыбек Ташиев
01:05  Приговор Трампу отложен, возможно, навсегда, - НГ
00:52  Куда дует ветер. О новой политике США на Ближнем Востоке, - Станислав Тарасов
00:43  Ирану ставят в вину уход в "ядерное" подполье. МАГАТЭ фиксирует отказ Тегерана от сотрудничества, - И.Субботин
00:39  Суд в Гонконге преподал урок оппозиционерам. Проигравшие получили от 4 до 10 лет тюрьмы, - Владимир Скосырев
00:37  Вероятность ухода американцев из Ирака при Трампе не просматривается, - Антон Веселов
00:17  Европа задыхается в газовом капкане Москвы, - Сергей Савчук
Среда, 20.11.2024
21:09  Ливанский родственник Трампа: сможет ли он прекратить трагедию своей родины?
21:03  Пролет убогого чухонца: Европейское захолустье теперь даже китайские туристы игнорируют
19:34  В Таджикистане судят зачинщиков госпереворота, - Виктория Панфилова
14:28  В мире растет потребление природного газа. Каковы прогнозы на следующий год и как будут меняться цены
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов
00:32 22.11.2024

Припомнить все писаные торбы, с которыми по мировым трибунам прыгает блоха в зеленой футболке, очень трудно. Еженедельные геноциды, истребители F-16, потолок цен на нефть, украинская ядерная бомба, мирный план, другой мирный план, торговые эмбарго, газовые разборки - несть им числа. Среди всех этих вспышек пороха в руках неумелого иллюзиониста есть одна, в этом году особенно заворожившая аудиторию по всему миру: разрешение на удары западным оружием вглубь России, по тому, что в соответствии с неверной и опасной терминологией принято называть "старыми регионами". Много-много раз здесь объяснялась природа этого "разрешения": это информационный морок, призрак новостей, символический жест и дешевая оперетка, не меняющая ничего. Когда могут бить - бьют, и никакие моральные ограничения, запреты с Запада, голоса совести и географические хитрости прошивки ракет здесь просто не существуют. И вот 17 ноября настал момент, которого так долго ждали: сразу несколько американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в Белом доме объявили, что президент США все-таки дал это самое разрешение. Или не дал?

Изначальная новость была оформлена очень странно. Внимание в ней привлекал не только отказ от дальнейших комментариев, но сами формулировки. Получалось, что изначально пустой повод для новости сопровождала такая же пустая новость. Взгляните на то, как это описал "Блумберг": некоторые люди, вроде бы близкие к принимающим решение лицам, не исключили скорое принятие решения о разрешении нанесения ударов высокоточным оружием по целям внутри России. Иными словами, может, да, а может, и нет. При этом основной целью внутри России источник агентства считает позиции северокорейцев в Курской области - уроборос новостных миражей укусил себя за хвост, зациклив один пустой сюжет на другой.

В отрыве же от этих пустот становится ясно, что воины чучхе в Курской области - лишь повод для формального обострения со стороны Вашингтона. И у этого обострения есть плоскости как внутренние, так и внешние. Внутренние, разумеется, завязаны на то, что Байден заинтересован в сохранении своего наследия. У кого-то наследием становятся сети шоссе, у кого-то - масштабные социальные реформы, а старину Джо запишут в скрижали истории как запустившего страшный конвейер украинской бойни. Уходящий президент заинтересован в том, чтобы навязать своему преемнику условия неизбежного продолжения поддержки Украины, лишить его возможности вытащить американские руки из желто-синей бибабо.

Все нерешительные и вбрасывавшиеся в американскую прессу примерно с такими же формулировками, какими оперировал "Блумберг", якобы мирные планы от Дональда Трампа, от его вице-президента, Жучки, внучки и того парня, что принял у него заказ в "Макдоналдсе" - все это вмиг стало неактуальным. Связано это со внешним контуром этого вброса американцев: заранее понятной реакцией Москвы. Ее еще в сентябре обозначил Путин, стоя в арке Генштаба на Дворцовой, мол, будем считать это вступлением в войну. Сразу после появления новости о "не исключении принятия решения" Песков отослал всех интересующихся позицией Москвы к сказанным за два месяца до того словам. Теперь от Москвы потребуется немного подыграть хору голосов, поднявшихся в западной прессе - там, следуя заветам нехитрых провокаций в сторону Ирана, взвыли о страшной и ужасной реакции на то самое "разрешение". Интерес России здесь состоит в игре на упреждение различных планов Трампа и его администрации.

Дело в том, что на протяжении всей СВО президент Путин свято соблюдал принцип легитимности и законности действий России: всякое присоединение территорий предварялось референдумом, каждая атака следовала за отказом на множественные попытки наладить контакт с нашей стороны, любой шаг четко укладывался в заранее описанные рамки действий, чем выгодно выделял эти действия на фоне пишущихся по ходу дела правил основанного на них миропорядка. Так вот, продолжать эту линию в случае предложения Трампа в том виде, в каком оно намечалось, не вышло бы. Бредовые идеи о временном отказе Украины от вступления в НАТО или о демилитаризованной зоне, полной военных НАТО, пусть и не озвучивались официальными лицами, но звучали слишком часто, чтобы просто так их игнорировать. Отказ от таких условий мигом поставил бы Россию вне тех самых рамок законности и правомерности, создал бы видимость инициативы Москвы в новом витке конфликта.

Не стоит бодриться и говорить, что от "разрешения" мы только выиграли, но Джо Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу: дал нам повод указать на невменяемость Киева, на недоговороспособность Вашингтона и на бездействие Европы как на легитимную причину для продолжения СВО вплоть до выполнения всех ее заявленных целей.

А что до разрешения, то все пройдет по знакомому маршруту. До аэродромов, где базируются бомбардировщики, эти чудо-ракеты не дотянутся, до стратегически важных объектов, прикрытых ПВО, вряд ли достанут. Потому наши враги бьют и будут бить по подстанциям в Ростовской, Брянской или Курской областях, вызывая неудобства. Падения электросетей, перебои с отоплением, проблемы со связью - все это стараниями юго-западных соседей не раз уже бывало, и у нас, к счастью, умеют с таким разбираться. На устранение этих неудобств уйдет, может быть, несколько дней, в течение которых украинскими инфовойсками и внештатными офицерами ЦИПсО, а также нашими паникерами в лице различных Поздняковых, Подоляк, "Двух майоров" и прочих заспиртованных младенцев из кунсткамеры "Телеграма" будут разгоняться отчаяние и пустой гнев - образ полного коллапса, глобальной катастрофы и прочие эсхатологические ужасы. Поэтому здесь как никогда важно не позволять новостным наваждениям застилать глаза высосанными из пальца сюжетами, внимательнее смотреть на мир вокруг и выискивать в каждом фейке мотив запускающего его лжеца.
21.11.24

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732224720


Новости Казахстана
- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроения
- Олжас Бектенов обсудил старт лесоклиматического проекта с представителем британской компаний SEFE
- Ерлан Карин вновь напомнил о "красных линиях"
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентован законопроект по государственной поддержке инновационной деятельности
- КТЖ продолжает обеспечивать стабильную доставку угля для всех потребителей
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке "Северное" месторождения Буденовское
- Подозреваемый в особо крупном мошенничестве экстрадирован из России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  