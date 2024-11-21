Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов

00:32 22.11.2024

Припомнить все писаные торбы, с которыми по мировым трибунам прыгает блоха в зеленой футболке, очень трудно. Еженедельные геноциды, истребители F-16, потолок цен на нефть, украинская ядерная бомба, мирный план, другой мирный план, торговые эмбарго, газовые разборки - несть им числа. Среди всех этих вспышек пороха в руках неумелого иллюзиониста есть одна, в этом году особенно заворожившая аудиторию по всему миру: разрешение на удары западным оружием вглубь России, по тому, что в соответствии с неверной и опасной терминологией принято называть "старыми регионами". Много-много раз здесь объяснялась природа этого "разрешения": это информационный морок, призрак новостей, символический жест и дешевая оперетка, не меняющая ничего. Когда могут бить - бьют, и никакие моральные ограничения, запреты с Запада, голоса совести и географические хитрости прошивки ракет здесь просто не существуют. И вот 17 ноября настал момент, которого так долго ждали: сразу несколько американских СМИ со ссылкой на неназванные источники в Белом доме объявили, что президент США все-таки дал это самое разрешение. Или не дал?



Изначальная новость была оформлена очень странно. Внимание в ней привлекал не только отказ от дальнейших комментариев, но сами формулировки. Получалось, что изначально пустой повод для новости сопровождала такая же пустая новость. Взгляните на то, как это описал "Блумберг": некоторые люди, вроде бы близкие к принимающим решение лицам, не исключили скорое принятие решения о разрешении нанесения ударов высокоточным оружием по целям внутри России. Иными словами, может, да, а может, и нет. При этом основной целью внутри России источник агентства считает позиции северокорейцев в Курской области - уроборос новостных миражей укусил себя за хвост, зациклив один пустой сюжет на другой.



В отрыве же от этих пустот становится ясно, что воины чучхе в Курской области - лишь повод для формального обострения со стороны Вашингтона. И у этого обострения есть плоскости как внутренние, так и внешние. Внутренние, разумеется, завязаны на то, что Байден заинтересован в сохранении своего наследия. У кого-то наследием становятся сети шоссе, у кого-то - масштабные социальные реформы, а старину Джо запишут в скрижали истории как запустившего страшный конвейер украинской бойни. Уходящий президент заинтересован в том, чтобы навязать своему преемнику условия неизбежного продолжения поддержки Украины, лишить его возможности вытащить американские руки из желто-синей бибабо.



Все нерешительные и вбрасывавшиеся в американскую прессу примерно с такими же формулировками, какими оперировал "Блумберг", якобы мирные планы от Дональда Трампа, от его вице-президента, Жучки, внучки и того парня, что принял у него заказ в "Макдоналдсе" - все это вмиг стало неактуальным. Связано это со внешним контуром этого вброса американцев: заранее понятной реакцией Москвы. Ее еще в сентябре обозначил Путин, стоя в арке Генштаба на Дворцовой, мол, будем считать это вступлением в войну. Сразу после появления новости о "не исключении принятия решения" Песков отослал всех интересующихся позицией Москвы к сказанным за два месяца до того словам. Теперь от Москвы потребуется немного подыграть хору голосов, поднявшихся в западной прессе - там, следуя заветам нехитрых провокаций в сторону Ирана, взвыли о страшной и ужасной реакции на то самое "разрешение". Интерес России здесь состоит в игре на упреждение различных планов Трампа и его администрации.



Дело в том, что на протяжении всей СВО президент Путин свято соблюдал принцип легитимности и законности действий России: всякое присоединение территорий предварялось референдумом, каждая атака следовала за отказом на множественные попытки наладить контакт с нашей стороны, любой шаг четко укладывался в заранее описанные рамки действий, чем выгодно выделял эти действия на фоне пишущихся по ходу дела правил основанного на них миропорядка. Так вот, продолжать эту линию в случае предложения Трампа в том виде, в каком оно намечалось, не вышло бы. Бредовые идеи о временном отказе Украины от вступления в НАТО или о демилитаризованной зоне, полной военных НАТО, пусть и не озвучивались официальными лицами, но звучали слишком часто, чтобы просто так их игнорировать. Отказ от таких условий мигом поставил бы Россию вне тех самых рамок законности и правомерности, создал бы видимость инициативы Москвы в новом витке конфликта.



Не стоит бодриться и говорить, что от "разрешения" мы только выиграли, но Джо Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу: дал нам повод указать на невменяемость Киева, на недоговороспособность Вашингтона и на бездействие Европы как на легитимную причину для продолжения СВО вплоть до выполнения всех ее заявленных целей.



А что до разрешения, то все пройдет по знакомому маршруту. До аэродромов, где базируются бомбардировщики, эти чудо-ракеты не дотянутся, до стратегически важных объектов, прикрытых ПВО, вряд ли достанут. Потому наши враги бьют и будут бить по подстанциям в Ростовской, Брянской или Курской областях, вызывая неудобства. Падения электросетей, перебои с отоплением, проблемы со связью - все это стараниями юго-западных соседей не раз уже бывало, и у нас, к счастью, умеют с таким разбираться. На устранение этих неудобств уйдет, может быть, несколько дней, в течение которых украинскими инфовойсками и внештатными офицерами ЦИПсО, а также нашими паникерами в лице различных Поздняковых, Подоляк, "Двух майоров" и прочих заспиртованных младенцев из кунсткамеры "Телеграма" будут разгоняться отчаяние и пустой гнев - образ полного коллапса, глобальной катастрофы и прочие эсхатологические ужасы. Поэтому здесь как никогда важно не позволять новостным наваждениям застилать глаза высосанными из пальца сюжетами, внимательнее смотреть на мир вокруг и выискивать в каждом фейке мотив запускающего его лжеца.

21.11.24