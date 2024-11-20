Владимир Путин ответил русским "Орешником" на применение ракет НАТО

00:40 22.11.2024

– итоговая сводка Readovka за 21 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 ноября в разрезе СВО. Путин обратился к народу по поводу ракетных ударов по РФ. Русские войска прорвались в центральные районы Курахово. ВСУ, по всей видимости, не планируют упорно оборонять населенный пункт. Экс-президент Украины Порошенко раскрыл секретную информацию, согласно которой FPV-дроны, поставляемые ВСУ за счет государства, тяжело травмируют самих операторов.



"Орешник" разнес "Южмаш"



