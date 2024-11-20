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|Владимир Путин ответил русским "Орешником" на применение ракет НАТО
00:40 22.11.2024
– итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 21 ноября в разрезе СВО. Путин обратился к народу по поводу ракетных ударов по РФ. Русские войска прорвались в центральные районы Курахово. ВСУ, по всей видимости, не планируют упорно оборонять населенный пункт. Экс-президент Украины Порошенко раскрыл секретную информацию, согласно которой FPV-дроны, поставляемые ВСУ за счет государства, тяжело травмируют самих операторов.
"Орешник" разнес "Южмаш"
Сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к народу на фоне дальнобойных ударов западным оружием вглубь России. Глава государства заверил, что ракетные атаки по военным объектам РФ в Курской и Брянской областях никак не повлияют на ход спецоперации. Кроме того, противник не достиг преследуемых им целей. Вместе с успокоительными словами о том, что граждан будут заранее предупреждать в случае применения таких систем, как "Орешник", российский лидер напомнил, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволили использовать свое оружие против нашей страны. В сложившейся ситуации Россия примет решение относительно дальнейшего развертывания ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий противника.
Помимо этого, Путин прокомментировал удар ВКС РФ по заводу "Южмаш", который занимается производством ракет "Нептун" и ремонтом западных танков. По его словам, предприятие было разнесено баллистическими ракетами средней дальности в гиперзвуковой оснащенности "Орешник" без ядерного сдерживания.
"Переход водой"
Русские войска находятся в центре Курахово и наращивают там свое присутствие. Организация противником минных заграждений, разделяющих восточную и центральную части города, не принесла результатов.
Как подразделения ВС РФ спутали неприятелю все карты? Еще 20 ноября стало известно, что наши штурмовые группы преодолели Кураховское водохранилище на лодках и высадились в тылу переднего края обороны ВСУ в городе. Они с ходу заняли элеватор, который даже толком не оборонялся. Но на тот момент подобная информация казалась фантастикой, ведь пересечение водной преграды даже в ночных условиях чрезвычайно рискованное занятие, ведь можно легко попасть под неприятельский огонь. Но действия русских солдат остались незамеченными для их украинских визави. Далее подразделения ВС РФ заняли ряд позиций уже в городской застройке южнее и чуть западнее элеватора, присутствие противника там было незначительным. Куда делся гарнизон? ВСУ базировались только в кварталах многоквартирных домов, которые начинаются как раз в центре города и переходят далее на его западные окраины. Какой вывод можно сделать? Как и предположила редакция Readovka, уход армии незалежной из восточных районов Курахово действительно был подготовкой к общему отступлению гарнизона. Но под понятием "общее отступление" не стоит понимать то, что все силы одновременно снимаются с позиций и разом уходят колонным порядком. Конечно нет. По всей видимости, противник начал вывод своих частей поочередно. Следовательно, высадившиеся в районе элеватора русские подразделения застали частный сектор в центре города почти покинутым. Но это отнюдь не значит, что они могут быстро занимать территорию, которая списана командованием ВСУ. Украинские части продолжают удерживать оборону за счет опорных точек южнее элеватора, не позволяющих нам сесть им на хвост. Кроме того, они наверняка минируют дороги, помещения в домах и всячески затрудняют ВС РФ дальнейшее продвижение. Стоит упомянуть, что вступление в огневой контакт даже с малой группой неприятеля требует выбора пригодной позиции и подтягивания сил к рубежу. А в условиях высокой плотности минирования действовать крайне опасно. ВСУ имеют шанс сохранять дистанцию с передовыми русскими подразделениями и проводить мероприятия по выводу личного состава из города и дальнейшему минированию оставленных участков.
Гордыня – мать всех пороков
В сети появилось видео, на котором экс-президент Украины Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга как объединение) в очередной раз решил порекламировать себя в качестве "великого благодетеля". Но надеясь "отрастить себе нимб", он выдал очень интересную информацию. По словам Порошенко, FPV-дроны, которые производит государство для передачи на нужды ВСУ, отличаются отвратительным качеством.
Он заявил о некой "статистике происшествий", к которой имеет доступ. Точных данных Порошенко не привел, но тем не менее из его слов понятно, что весомый процент поставляемых в украинские войска "государственных дронов" дает самоподрывы при установке на них штатного боеприпаса или самодельных бомб. Экс-президент сказал, что уже множество операторов дронов лишились конечностей и получили другие травмы при снаряжении FPV, поставленных по линии государственного обеспечения войск.
Трудно сказать, в чем именно заключается технический изъян этих беспилотников. Но главное из откровений Порошенко – украинское государство в очередной раз попалось на том, что пытается обокрасть собственное население и армию. То некачественные мины, на которые жаловались украинские минометчики, где из 10 взрывается только 1, теперь дроны, калечащие своих операторов. Это не "досадные провалы" – это хроническая тяга украинской власти к поиску средств обогащения чиновников и прочих даже на том, что в условиях боевых действий является строгим табу на военных заказах.
Относительно Петра Порошенко стоит заметить, что при попытке выпятить свою "щедрость" к солдатам незалежной он ни много ни мало сдал секретную информацию. Украинская "эрзац-артиллерия", которая заменила по большей части обычную в ВСУ, также является виновницей как минимум собственных санитарных потерь.
Вчера, 20 ноября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в пресечении попыток ВСУ выбить наши войска из Купянска.