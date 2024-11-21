Пекин вытесняет Вашингтон из Южной Америки, - Владимир Скосырев

00:44 22.11.2024

21.11.2024



Китай решил продемонстрировать, что для Бразилии он не просто инвестор, но и партнер

Владимир Скосырев



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял председателя КНР Си Цзиньпина в своей резиденции в столице страны. Отношения между двумя государствами потеплели более года назад, когда Лула да Силва прибыл в Китай и заверил Си в решимости Бразилии расширять торгово-экономические и политические связи с КНР.



Отвечая на вопросы репортеров, Лула подчеркнул, что весь мир реагирует на совместные шаги Бразилии и Китая. Тут подразумевалась кооперация двух государств в ООН и в БРИКС – объединении, куда входили поначалу Бразилия, Россия, Индия и Китай, но которое впоследствии увеличилось и включает теперь ряд других государств глобального Юга. Си не стал уклоняться от дискуссии, он указал, что у Китая и Бразилии общая судьба, они представляют собой силу, ратующую за мир.



Это вроде бы декларации и только. Но представитель Министерства иностранных дел Бразилии обнародовал данные, которые свидетельствуют о том, что начиная с 2004 года, когда президент Лула впервые посетил Китай, масштаб двусторонней торговли вырос более чем в 17 раз. Экспорт Бразилии в Китай превосходит объем продаж бразильских товаров в США и страны Европейского союза. Агентство АР в своем комментарии утверждает, что Китай оказывал нажим на Бразилию, желая добиться, чтобы она присоединилась к мегапроекту "Пояс и путь".



Педро Брайтс, эксперт фонда и университета Getulio Vargas Foundation в городе Сан-Пауло, говорит, что Бразилия ранее думала присоединиться к этой китайской инициативе. Но как показывает визит Си, Бразилия заключила выгодные ей соглашения, не вступая в проект "Пояс и путь".



Приход в Белый дом Дональда Трампа может осложнить положение Бразилии. Если она очень сблизится с руководителями Китая, то за это придется заплатить определенную цену. Ухудшатся отношения Бразилии с Вашингтоном и европейскими странами. Поэтому Бразилия не станет полностью на сторону Китая, будет держаться поодаль от него, прогнозирует Педро Брайтс.



Газета South China Morning Post тоже пишет, что торгово-экономические контакты Китая и Бразилии быстро растут. Как сказал Лула, в провинции Хэнань в Китае действует завод по обработке бразильских мясных тушек. На него и другие предприятия в Китае приходится половина экспорта мяса из Бразилии за рубеж. Си же заявил, что хотя между Китаем и Бразилией протянулись на многие тысячи километров моря и океаны, они работают в течение 50 лет со дня установления дипломатических отношений в унисон. Си напомнил, что Китай и Бразилия выдвинули план мира в Украине, состоящий из 6 пунктов. Как передал ТАСС, в сентябре министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу, чтобы способствовать разрешению украинского кризиса. Россия ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию конфликта в Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал их "хорошей базой" для попыток поиска мира.