 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия без американцев станет угрозой для курдов, - Игорь Субботин
00:53 22.11.2024

21.11.2024

Противники Турции готовятся к сокращению помощи Пентагона
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

В Анкаре опасаются продвижения курдских районов Сирии к суверенитету.
Автономная администрация Северо-Восточной Сирии, контролируемая курдскими формированиями, начала подготовку к возможному выводу военного контингента США. Управляющие органы автономии пытаются ограничить валютные операции, чтобы подстраховать свою финансовую систему. Самопровозглашенные власти провели выборы в одной из подконтрольных провинций, чтобы укрепить свой формальный статус. Вывода войск США, на поддержку которых опирались курдские отряды, добивается Турция. Анкара уже дала понять, что будет обсуждать это с командой Дональда Трампа.

Власти Северо-Восточной Сирии запретили обмен и перевод иностранной валюты в своем регионе без получения соответствующей лицензии. Источники ливанского издания "Аль-Модон", знакомые с ситуацией, назвали ограничительную инициативу попыткой сохранить финансовую систему перед лицом потенциального вывода войск США, дислоцированных в зоне присутствия курдских сил, и сокращения каналов американской помощи. Собеседники газеты считают, что таким образом автономная администрация, которая долгие годы черпала свою легитимность из военного сотрудничества с Вашингтоном, планирует заморозить неконтролируемые финансовые потоки.

Экономика Северо-Восточной Сирии находится в сильной зависимости от нефтяных доходов. Большинство сирийских месторождений сосредоточено в зонах контроля курдских формирований, объединенных под эгидой Демократических сил Сирии (ДСС). Однако за последние месяцы энергетическая инфраструктура автономной администрации подверглась давлению Турции. По оценкам арабских изданий, число турецких атак, направленных на нефтяной сектор региона, за месяц превысило тысячу. Импульсом стал теракт, прогремевший в октябре у здания военной корпорации TUSAS в пригороде Анкары. Ответственность взяла Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической и тождественной ДСС.

По оценке источников "Аль-Модон", турецкие удары по соседней стране, ставшие ответом на теракт, не могли не повлиять на валютные доходы автономной администрации. Северо-Восточная Сирия долгое время торговала сырьем со многими игроками, в том числе, как отмечали западные издания, с Дамаском.

Отдельной громкой инициативой ДСС стало проведение выборов в локальные советы провинции Дейр эз-Зор на востоке Сирии. Как сообщила местная новостная сеть "Нида аль-Фурат", голосование прошло без широкого освещения и при низкой явке: на участки пришли преимущественно представители ДСС. Автономная администрация планировала провести выборы летом этого года, чтобы, как утверждали критики, формально закрепить свою легитимность. Однако против организации голосования выступили США и Турция.

Арабские издания называют голосование в Дейр эз-Зоре одной из попыток подготовиться к потенциальному уходу американского контингента. Курдские порядки регулярно пытаются оспорить проживающие в мятежном регионе арабские племена, с минувшего года вступившие с ДСС в диверсионную борьбу.

На то, что Пентагон сократит свои военные обязательства перед ДСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в условиях возвращения Трампа к власти. Во время своего первого президентского срока республиканец зарекомендовал себя как сторонник сокращения американского присутствия в Северо-Восточной Сирии. Анкара планирует возобновить переговоры по этому вопросу после инаугурации 20 января 2025 года. На днях Эрдоган заявил, что его страна намерена изменить программу борьбы с террористическими формированиями, что, вероятно, будет предполагать корректировку параметров военной кампании Анкары в Сирии и Ираке. В этом году Анкара посылала сигналы о необходимости нормализации с РПК, однако теракт у офиса TUSAS мог изменить эти расчеты. В турецкую повестку вернулась идея о расширении кампании в Сирии и Ираке. После дня голосования в США сопредседательница политических органов Северо-Восточной Сирии Ильхам Ахмед предупредила, что эвакуация американских военнослужащих спровоцирует боевые действия. Вероятно, сейчас администрация региона пытается подготовиться к возможным последствиям этого шага.

Источник - НГ
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