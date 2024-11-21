Мировоззрение элит Запада, - Андрей Школьников

00:58 22.11.2024

Мировоззрение элит Запада

для простого населения происходит принципиальная борьба, а для элитариев - скачки с тотализатором

Андрей Школьников

21.11.24



С возрастом все труднее найти современных писателей, читать которых интересно, так как образ мысли главных героев является отражением сложности мышления и мировоззрения автора. Если в юности и молодости, в силу собственного ограниченного жизненного опыта, многие вещи кажутся логичными и правдоподобными, то по мере накопления личностного знания и усложнения онтологии, упрощенные модели вызывают отторжение. Знаменитое "Не верю!" К.С. Алексеева вспыхивает световым оповещением.



Когда вчерашний студент из простой семьи, почувствовавший себя литератором, начинает описывать взаимоотношения и образ мысли элиты, масштабируя разборки в малой фирме, становится жаль потраченного на начало чтения времени. К сожалению, абсолютное большинство индивидов так и не перерастают уровень своего непосредственного опыта, даже сталкиваясь с реальными проявлениями.



Забавно читать различную политологическую аналитику, как очередной из влиятельных людей ослабил свое положение, когда не смог "взять" под свой "контроль" определенные потоки, назначить "своего" губернатора, не стал министром и т.д. Хотя все на верхнем уровне прекрасно знают, что тот уже давно спит и видит, как бы уйти в отставку, но его не отпускают. Что от очередного назначения его самого или его креатуры на ответственный пост / проект отбивался несколько месяцев. От таких предложений не отказываются, поэтому стараются не доводить до них, чтобы служить губернатором поехал кто-нибудь другой.



Для того, чтобы решать свои вопросы в рамках области или отрасли совсем не нужно становиться губернатором или министром, взваливая на себя массу текущих проблем, рискуя получить инсульт, не имея свободного времени, чтобы наслаждаться жизнью. Еще беда, что ответственного и профессионального человека все это очень сильно затягивает, ведь он реально делает нужное дело, а спустя годы он устает и понимает, что лучшая награда – отставка.



Для нашей культуры, где характерны принципы служения, вполне нормально, когда зовут не тех, кто хочет сам, а наоборот, кто понимает ответственность и оттого не рвется. Это только один из ракурсов, что остается за пределами большинства "политических литераторов", но есть много других вариантов, в частности, мировоззрение западной, наднациональной элиты, в основе представления которой нет служения, а есть … игра.



Представьте, что есть яркая, интересная онлайн-игра, которая является миром в себе для очень многих, куда люди убегают от окружающей действительности, ходят в рейды на много часов, бьются за клан, покупают игровые вещи за реальные деньги, качаются, не приходя в сознание, и т.д. Игра заполняет и подменяет весь мир для сотен тысяч и миллионов. В реальной жизни у человека может быть все плохо по работе, в семье, с друзьями и т.д., но в игре он Великий шаман Севера и за его спиной сильнейший клан варваров. Его прозвищем пугают новичков.



Все это увлекательно, но есть и другие люди, для которых вся эта игра – сервера в их офисе, где любой персонаж – набор электронных цифирей. Одним неосторожным нажатием кнопки они могут уничтожить многолетнюю жизнь человека, забрать его среду, друзей, историю. Для них ничего нет, кроме базы данных. Предложите такому человеку поиграть, потратить месяцы на прокачку персонажа. Он очень удивится, подключится к базе и нарисует нужное количество опыта своему персонажу. Если ему все же захочется развлечения, то у него появятся уникальные именные артефакты, свитки и прочие чудеса.



Вот примерно так смотрят на мир элиты Запада, которых менее 10 тысяч человек, плюс члены их семей, близкие люди и друзья. Когда возникла необходимость в 2020 году изменить расклады, они подключились под администратором к базе данных и добавили около 10 млн. социально активных зомби в квест – "выборы президента". Этим людям не нужно иметь счет с триллионами долларов игровой валюты, зачем, если в их власти сервер и любой предмет они могут сделать своим, используя cheat code (код для обмана) или напрямую правя базу данных.



Представитель элиты / пьяный администратор в "режиме бога" может устроить сафари в игре, но это плохо влияет на имидж, пользователи начинают задавать вопросы, вот и не стремятся демонстрировать свою реальную власть "владельцы сервера". Кто будет тратить месяцы личного времени и значимую часть заработной платы на прокачку электронного аватара, когда перед глазами такое нарушение "честной игры". Вот и не афишируют реальное положение дел, чтобы хомячки продолжали жить в матрице, считая себя силой и властью, не понимая эфемерность и хрупкость окружающего.



Примерно так воспринимают происходящее наднациональные элиты, для них привычная нам картина мира – игра, где они вольны менять правила. Однако, из-за того, что их много и нет самодержавия, изменение правил требует согласования, определенных процедур, интриг, поддержки и т.д., что снижает количество нарушений, но совершенно их не исключает. Условно говоря, наднациональные элиты подобны обычному офису, где есть множество борьбы, конкуренции за ресурсы, соревнования и т.д., где в качестве награды – право на изменение правил онлайн-игры под свои интересы и воззрения. Для простого населения происходит принципиальная борьба, а для элитариев - скачки с тотализатором.



Вроде бы все понятно и логично, но принципы конкуренции и соревнования внутри элиты ничего общего не имеют с видимыми нам выборами, наоборот, победитель решает, по каким именно правилам будет решаться, кто победил, что и как можно делать. Условно говоря, в 2024 г. победители в элитной борьбе ввели запрет на некромантию и поднятие зомби с активной гражданской позицией. Однако, в настоящее время в этой элите раскол, дело идет к распаду фирмы, запуску конкурирующих серверов, да и альтернативные игры работают вовсю, перетягивая игроманов.



И, да, проблема западных элит – они не в матрице, законы сохранения никуда не делись, они не могут начать летать на метле, даже если будет 100% консенсус, но на уровне общественной сферы Запада они еще считают себя всесильными…