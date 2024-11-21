Orda.kz: Доллар по 500: тенге все сильнее затягивает Казахстан в бюджетную дыру

04:00 22.11.2024

21 ноября 2024

Редакция

coverКоллаж Orda.kz



В понедельник, 18 ноября, доллар США на Казахстанской фондовой бирже вплотную торговался почти по 499 тенге. И хотя официальный курс доллара не сумел преодолеть психологическую отметку, обменники по всей стране уже предлагали гражданам купить валюту по 500 тенге и даже больше. О том, как тенге докатился до такой жизни и что с ним будет дальше, - в материале отдела финансовой аналитики Orda.kz.



Паники на финансовых рынках не было, потому что последние полгода нацвалюта, оставив рубеж в 440 тенге за доллар, медленно и прогнозируемо слабеет. А вот среди населения недовольство, словно круги по воде, начало распространятся довольно быстро. На следующий день, 19 ноября, Нацбанк объявил о срочных мерах по поддержке тенге. Экспортеров из числа госкомпаний обяжут продавать половину валютной выручки, среди них "Казмунайгаз", "Казатомпром" и другие. Да, это будет влиять на доходы этих компаний, связанные с валютными операциями, но чего не сделаешь ради хорошего самочувствия тенге и спокойствия электората.



К слову, 500 тенге за доллар - не исторический антирекорд. В марте 2022 года на фоне военного вторжения России в Украину и беспрецедентных западных санкций рубль потянул за собой и тенге.

Тогда доллар установил исторический максимум - 512 тенге, но ненадолго. Вполне вероятно, что в ближайший год тенге закрепится и на этой отметке, а затем возьмет новую невиданную ранее высоту.



Все против тенге

Причин для ослабления тенге сейчас более чем достаточно. Внешние факторы, на которые не может влиять Казахстан, толкают курс вверх, к новым горизонтам.



Доллар укрепляется по отношению к большинству валют мира, и тенге не исключение. После победы Трампа на выборах президента США инвесторы воодушевились относительно перспектив американской экономики. Спрос на доллар растет, происходит отток капиталов, особенно с рынков развивающихся стран, к которым также относится и Казахстан.



Нефть предательски слабеет в самый неподходящий момент. Поскольку налоги, связанные с добычей и экспортом нефти, остаются одним из главных источников притока валюты в страну и наполнением бюджета Казахстана, падение ее стоимости не может оказывать прямое давление на тенге.



Ослабление нацвалюты - один из способов компенсировать падение нефтяных доходов для бюджета. По всей видимости, цена на нефть в ближайший год не только не вырастет, но и продолжит падать, учитывая снижение спроса со стороны Китая и твердое намерение Трампа нарастить добычу в США путем выдачи новых разрешений нефтяникам.

Так что в следующем году может быть худо не только тенге, но и всем нам, или почти всем, плотно сидящим на нефтяной игле.



Рубль теряет свои позиции, а Россия продолжает оставаться одним из главных торговых партнеров Казахстана. Сегодня за один доллар дают больше 100 рублей, а за один рубль - 4,92 тенге. Отставать от рубля нам никак нельзя: пока мы с Россией состоим в едином экономическом пространстве. необходимо сохранять паритет на уровне 5,5–5,8 тенге за рубль. Дешевеющие в пересчете на тенге российские товары начнут заполнять казахстанский рынок. Да и наши граждане, особенно из сопредельных регионов, при чрезмерном ослабление рубля начнут вывозить валюту, как это не раз уже было. При этом Путин фактически заявил, что Банк России не будет поддерживать курс рубля, который продолжит скатываться и дальше.



Черная дыра бюджета

Главными врагами тенге остаемся мы сами: не те люди, которые бегут в обменники в случае колебаний валютного курса и всеобщей паники, а те, кто верстает государственный бюджет с огромным дефицитом и закладывает в него неоправданно оптимистичные доходы, которые потом не могут собрать.



Как это ни странно, одна из главных проблем тенге, да и всей экономики - гигантские государственные расходы, которые растут неоправданно высокими темпами в последние годы.

Госрасходы - основной источник инфляции, причина роста цен. Нацбанк, чтобы сдержать инфляцию, вынужден поднимать базовую ставку, это делает привлекательными депозиты и, соответственно, менее доступными кредиты бизнесу и гражданам. Таким образом Нацбанк пытается снизить количество денег в экономике и охладить ее. В свою очередь правительство, перед которым стоит задача по обеспечению роста экономики, в противовес Нацбанку, пытается стимулировать кредитование путем запуска различных программ льготного кредитования за счет наращивания госрасходов и ростом сопутствующей инфляции. Сейчас мы оказались там, откуда начали. Это замкнутый порочный круг.



Чтобы покрыть дефицит бюджета, в том числе на льготные кредиты бизнесу и населению, правительство залезает в Нацфонд и конвертирует доллары оттуда на покрытие текущих расходов. Таким образом, помимо покрытия дефицита бюджета, поддерживают тенге, потому что на валютный рынок попадают доллары. Но это временная мера, потому что госрасходы провоцируют инфляцию. Через несколько месяцев эффект проходит, и тенге снова требуется поддержка, а правительству - источник денег. Теперь можно снова вернуться к началу предыдущего абзаца и так до бесконечности.



Пока мы не умерим госрасходы, мы не сможем снизить уровень инфляции, и, соответственно, тенге постоянно будет слабеть.



Срезать госрасходы больно, особенно для рейтинга политиков, принимающих такие решения. Это как необходимая операция для лечения болезни, которую постоянно откладывают. Да, будет больно, но если тянуть, однажды будет поздно и последствия станут необратимыми.

Увеличить доходы путем повышения налогов тоже особо не можем - есть влияние крупных олигархических структур.



Обреченный тенге

Тенге и его курс - инструмент денежно-кредитной политики в руках Нацбанка и является отражением фундаментальной слабости экономики Казахстана, ее чрезмерной зависимости от цен на нефть, раздутым государственным бюджетом и слабости политиков.



Нужно помнить, что курсообразование в Казахстане не является абсолютно рыночным. У Нацбанка есть весь необходимый инструментарий для контроля и управления курсом. Другое дело, что ресурсы и запасы валюты Нацбанка ограниченны, и он не может бесконечно долго заставлять тенге плыть против течения - фундаментальных экономических факторов. То есть Нацбанк может контролировать темп ослабления курса тенге, но не может сдерживать долгосрочный тренд ослабления.



В длительную перспективу ясно одно: тенге будет всегда слабеть по отношению к доллару, пока не произойдут структурные реформы в экономике и не изменится процесс бюджетирования. Резких обвалов не будет, но через год-два доллар практически всегда будет дороже, чем сегодня. Что касается прогнозов на короткой и средней дистанции, то тут уже намного сложнее, ведь Нацбанк всегда может щелкнуть участников рынка по носу и укрепить тенге, чтобы они не сильно заигрывались в курсовые спекуляции.