Александру Овечкину сломали-таки ногу (малую берцовую кость). Америкосы по честному не играют

04:47 22.11.2024

Два дня назад команда Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" встречалась с "Ютой". Во время матча капитан повредил голень. И только сейчас выяснилось, что Александр сломал ногу.



22 ноября 2024



Матч проходил на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити. "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Юту". Однако во время игры 39-летний капитан столкнулся с соперником и рухнул на лед. После этого Овечкин, хромая, добрался до скамейки, и к нему подоспел врач.



Александра внесли в список травмированных, но результаты обследования не разглашались. Старший врач московского "Динамо" Валерий Конов связался с хоккеистом и поделился с публикой положительными прогнозами.



"Механизм травмы имеет огромное значение. Судя по видео, Овечкину попало в голень, а не в коленный сустав. Еще я заметил, как он выходит из больницы. Саша вообще не хромает! Мог быть ушиб голени - там рядом малая берцовая кость, а она очень хрупкая. Но тогда бы Овечкин из больницы выходил уже на костылях. А он шел на своих двоих", - отмечал медик.



И все же выяснилось, что Овечкин сломал ногу, поэтому пропустит от 4 до 6 недель игр. "Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости, и, как ожидается, он пропустит 4-6 недель", - отметили представители команды.