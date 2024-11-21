Русофобия и курс на Общеевропейский дом – первопричина провала российской политики на Украине, - И.Шишкин

04:53 22.11.2024

о каком обращении к фактору русского единства в таких условиях могла идти речь?

Игорь Шишкин



За тысячу дней СВО Украина потеряла убитыми и ранеными почти миллион человек.



Согласен с Вадимом Трухачевым, нет никаких причин этому радоваться – на той стороне воюют и гибнут такие же русские люди, внуки и правнуки тех, кто брал Берлин (потомки бандеровцев - меньшинство), пусть даже кто-то из них и перестал считать себя русским.



"Огромная цифра потерь Украины - это все равно плод недоработки России с русскими по крови людьми. Радоваться тут нечему. При всем зверином лике укронацизма, при всех происках НАТО и ЕС, надо и на себя посмотреть".



Согласен и с тем, что провал России на Украине в значительной мере определялся отказом от работы с народом Украины и отказом от использования русского фактора.



"Россия до СВО даже не пыталась включать фактор русского единства для работы с населением Украины. Не включала его, хотя до 2014 года большинство ее населения признавало себя с русскими одним народом. Да даже в 2021 году признавала почти половина..."



Однако не могу согласиться с объяснением причин произошедшего: "Вот он - страшный плод новиопии и многонационалии … не занимайся Россия многонационалией, включи русский фактор … - глядишь, и СВО бы не понадобилась"



Не какая-то там "новиопия" и "многонационалия", а самая прямая и конкретная русофобия части российской элиты, помноженная на стремление в Общеевропейский дом, предопределили отказ от работы с народом Украины и сделали невозможным использование русского фактора в борьбе за Украину.



В 90-е в российских СМИ разгул русофобии был ничуть не меньший, чем в украинских. Слово "русский" на федеральных каналах употреблялось только в сочетании "русская мафия", русский фашизм" и "новый русский".



Про 282 "русскую" статью УК РФ напоминать, полагаю, не стоит.



Как не стоит напоминать и о том, что еще лет пять назад ни один телеканал не решился бы транслировать песню Шамана "Я русский!", а самого автора, скорее всего, привлекли бы за экстремизм.



Полезно не забывать и то, какое бешеное сопротивление вызвала внесенная Константином Затулиным (депутат Госдумы, директор Института стран СНГ) поправка в Конституцию о государствообразующем русском народе.



Времена уже были не те, и отвергнуть поправку было нельзя. Но в каком виде ее приняли?



"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа".



Прямо назвать русский народ язык не повернулся.



Только в этом, 2024 году, в Указе Президента России Владимира Путина русские были впервые официально названы государствообразующим народом России и знаменитое определение – "русский народ в законе мертв" - ушло в прошлое.



О каком обращении к фактору русского единства в таких условиях могла идти речь? Бороться с русским национальным самосознанием здесь и поддерживать его там? Такого не бывает.



Ничуть не меньшее влияние на отказ работать с народом Украины оказал и курс на Общеевропейский дом.



Если цель – Общеевропейский дом, то от Украины требуются лишь не создавать осложнений во взаимоотношениях с ЕС и быть надежным транзитером энергоресурсов.



Для решения этой задачи оптимальным было взаимодействие с олигархами Украины, получающими свою долю гешефта от газово-финансовых потоков, а не народом Украины.



Взаимодействие с народом Украины, тем более под лозунгом русского триединства, абсолютно этим задачам противоречило, т.к. осложняло отношения с ЕС, вызывая в Европе подозрение, что Россия собирается в той или иной форме ликвидировать последствия разрушения СССР.



Это не теория.



Оранжевая революция – ответ на угрозу присоединения Украины к ЕврАзЭС. Переворот 2014 г. – ответ на угрозу присоединиться к Таможенному союзу.



Не удивительно, что лоббисты Общеевропейского дома, крайне влиятельные и многочисленные, делали все возможное, чтобы блокировать любую форму работы с народом Украины.



Напомню, что против сотен западных НКО на Украине работали только два филиала Института стран СНГ, один в Киеве и один в Севастополе. Причем еще вопрос, кто больше вставлял им палки в колеса: киевский режим или некоторые высокопоставленные российские чиновники, старающиеся всеми силами приблизить счастливый миг воплощения в жизнь лозунга "Россия – це Европа".



Полезно не забывать и того, сколько видных представителей российской элиты после февраля 2022 года начала Гибридной войны Запада против России сбежали из страны и перешли на сторону врага - один бывший премьер и куча бывших вице-премьеров, полпредов, министров, не считая замминистров и прочих вице-губернаторов.



Поэтому давайте называть вещи своими именами.



Провал российской политики на Украине, сделавший неизбежным СВО, был обусловлен русофобией части российской элиты и ее стремлением в Общеевропейский дом.