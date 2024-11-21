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Русофобия и курс на Общеевропейский дом – первопричина провала российской политики на Украине, - И.Шишкин
04:53 22.11.2024

о каком обращении к фактору русского единства в таких условиях могла идти речь?
Игорь Шишкин

За тысячу дней СВО Украина потеряла убитыми и ранеными почти миллион человек.

Согласен с Вадимом Трухачевым, нет никаких причин этому радоваться – на той стороне воюют и гибнут такие же русские люди, внуки и правнуки тех, кто брал Берлин (потомки бандеровцев - меньшинство), пусть даже кто-то из них и перестал считать себя русским.

"Огромная цифра потерь Украины - это все равно плод недоработки России с русскими по крови людьми. Радоваться тут нечему. При всем зверином лике укронацизма, при всех происках НАТО и ЕС, надо и на себя посмотреть".

Согласен и с тем, что провал России на Украине в значительной мере определялся отказом от работы с народом Украины и отказом от использования русского фактора.

"Россия до СВО даже не пыталась включать фактор русского единства для работы с населением Украины. Не включала его, хотя до 2014 года большинство ее населения признавало себя с русскими одним народом. Да даже в 2021 году признавала почти половина..."

Однако не могу согласиться с объяснением причин произошедшего: "Вот он - страшный плод новиопии и многонационалии … не занимайся Россия многонационалией, включи русский фактор … - глядишь, и СВО бы не понадобилась"

Не какая-то там "новиопия" и "многонационалия", а самая прямая и конкретная русофобия части российской элиты, помноженная на стремление в Общеевропейский дом, предопределили отказ от работы с народом Украины и сделали невозможным использование русского фактора в борьбе за Украину.

В 90-е в российских СМИ разгул русофобии был ничуть не меньший, чем в украинских. Слово "русский" на федеральных каналах употреблялось только в сочетании "русская мафия", русский фашизм" и "новый русский".

Про 282 "русскую" статью УК РФ напоминать, полагаю, не стоит.

Как не стоит напоминать и о том, что еще лет пять назад ни один телеканал не решился бы транслировать песню Шамана "Я русский!", а самого автора, скорее всего, привлекли бы за экстремизм.

Полезно не забывать и то, какое бешеное сопротивление вызвала внесенная Константином Затулиным (депутат Госдумы, директор Института стран СНГ) поправка в Конституцию о государствообразующем русском народе.

Времена уже были не те, и отвергнуть поправку было нельзя. Но в каком виде ее приняли?

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа".

Прямо назвать русский народ язык не повернулся.

Только в этом, 2024 году, в Указе Президента России Владимира Путина русские были впервые официально названы государствообразующим народом России и знаменитое определение – "русский народ в законе мертв" - ушло в прошлое.

О каком обращении к фактору русского единства в таких условиях могла идти речь? Бороться с русским национальным самосознанием здесь и поддерживать его там? Такого не бывает.

Ничуть не меньшее влияние на отказ работать с народом Украины оказал и курс на Общеевропейский дом.

Если цель – Общеевропейский дом, то от Украины требуются лишь не создавать осложнений во взаимоотношениях с ЕС и быть надежным транзитером энергоресурсов.

Для решения этой задачи оптимальным было взаимодействие с олигархами Украины, получающими свою долю гешефта от газово-финансовых потоков, а не народом Украины.

Взаимодействие с народом Украины, тем более под лозунгом русского триединства, абсолютно этим задачам противоречило, т.к. осложняло отношения с ЕС, вызывая в Европе подозрение, что Россия собирается в той или иной форме ликвидировать последствия разрушения СССР.

Это не теория.

Оранжевая революция – ответ на угрозу присоединения Украины к ЕврАзЭС. Переворот 2014 г. – ответ на угрозу присоединиться к Таможенному союзу.

Не удивительно, что лоббисты Общеевропейского дома, крайне влиятельные и многочисленные, делали все возможное, чтобы блокировать любую форму работы с народом Украины.

Напомню, что против сотен западных НКО на Украине работали только два филиала Института стран СНГ, один в Киеве и один в Севастополе. Причем еще вопрос, кто больше вставлял им палки в колеса: киевский режим или некоторые высокопоставленные российские чиновники, старающиеся всеми силами приблизить счастливый миг воплощения в жизнь лозунга "Россия – це Европа".

Полезно не забывать и того, сколько видных представителей российской элиты после февраля 2022 года начала Гибридной войны Запада против России сбежали из страны и перешли на сторону врага - один бывший премьер и куча бывших вице-премьеров, полпредов, министров, не считая замминистров и прочих вице-губернаторов.

Поэтому давайте называть вещи своими именами.

Провал российской политики на Украине, сделавший неизбежным СВО, был обусловлен русофобией части российской элиты и ее стремлением в Общеевропейский дом.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732240380


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