Свыше 200 тысяч граждан Узбекистана планируется трудоустроить в экономически развитых странах в 2025 году - премьер Арипов

05:00 22.11.2024

Правительство Узбекистана планирует в 2025 году организовать трудовое размещение более 200 тысяч граждан в странах с высоким уровнем оплаты труда. Премьер-министр Абдулла Арипов сообщил, что будут созданы все условия для обучения профессиональным навыкам и иностранным языкам.



В 2025 году планируется трудоустроить в экономически развитых странах более 200 тысяч граждан Узбекистана. Об этом на заседании Законодательной палате Олий Мажлиса 20 ноября сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.



Глава правительства перед повторным утверждением на этот пост представил нижней палате парламента программу действий Кабинета министров на краткосрочную и долгосрочную перспективу.



В частности, до 2030 года планируется принять 400 мер в 10 различных сферах, программа разработана на основе стратегии "Узбекистан-2030". Среди планируемых мер - продолжение работы по системной организации трудовой миграции.



Абдулла Арипов сообщил, что президент поставил перед правительством задачи по оказанию социальной поддержки трудовым мигрантам и обеспечению их трудоустройства в странах с высоким уровнем оплаты труда.



"Только в 2025 году планируется принять меры по трудоустройству более 200 тысяч граждан в 21 экономически развитой стране, таких как Германия, Великобритания, Япония, Республика Корея, Израиль, Канада, Польша, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие", - заявил глава правительства (по сюжету телеканала "Узбекистан 24".



В последующие годы эта работа будет продолжена, будут созданы все условия для обучения граждан, желающих работать за рубежом, профессиональным навыкам и иностранным языкам, заявил премьер-министр.



Правительство Узбекистана в последние годы активизировало работу для диверсификации рынков для трудовой миграции, чтобы расширить список стран, где трудовые мигранты могут находить работу, с целью снижения зависимости от одного или нескольких основных направлений.



В январе президент Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тысяч граждан для трудоустройства в зарубежных странах за счет организованного набора.



Позднее Агентство внешней трудовой миграции объявило набор на 50 тысяч вакансий для работы в Германии, а также в Республике Корея, Польше, Великобритании и других странах. Были анонсированы также новые меры по поддержке и подготовке трудовых мигрантов.



В октябре во время визита в Ташкентскую область президент высказался о гражданах Узбекистана, работающих за границей. "Если они получают 1500−2000 долларов, то это отлично, мы поддержим их. Если они получают меньше этой суммы, лучше создать для них условия здесь", - сказал он.



В сентябре Узбекистан и Германия подписали соглашение, облегчающее въезд в ФРГ для высококвалифицированных специалистов, в том числе студентов и лиц, проходящих профессиональное образование, журналистов и ученых, а также высылку незаконных мигрантов.