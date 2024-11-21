 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайская корпорация CSCEC инвестирует около $1 млрд в инфраструктурные проекты Ташкента
09:56 22.11.2024

21.11.24
Хокимият (мэрия) Ташкента подписал с китайской корпорацией CSCEC (China State Construction Engineering Corporation) соглашения о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в столице Узбекистана. Общий объем инвестиций составит около $1 млрд, сообщает пресс-служба столичной администрации.

Встреча прошла в Ташкенте, делегацию CSCEC возглавлял генеральный директор подразделения корпорации Лю Дун. Стороны согласовали следующие проекты:

👉 реконструкция и модернизация дорожной инфраструктуры Ташкента. Объем инвестиций составит $300 млн. К работе планируется привлечь более 200 местных и иностранных специалистов;

👉 создание совместного предприятия по проектированию и обучению кадров в сфере дорожного строительства и инфраструктурного развития. Проект обеспечит создание более 20 рабочих мест;

👉 проектирование и строительство мостов на сумму $259 млн. Ожидается, что реализация проекта создаст 160 новых рабочих мест и поможет решить проблему пробок в узбекской столице;

👉 строительство крупного жилого комплекса стоимостью около $440 млн. Проект предусматривает возведение не только жилых домов, но и бизнес-центров, торговых площадей, а также образовательных учреждений.

Соглашения подписали представители хокимията Ташкента, CSCEC и компании "Ташкент Инвест".

ℹ️ China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) является крупнейшей строительной компанией Китая, входит в десятку крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500. Реализует проекты более чем в 100 странах. Компания участвовала в строительстве свыше 6000 крупных объектов, включая небоскребы, аэропорты и национальные инфраструктурные комплексы.

В 2023 году общий доход CSCEC превысил $300 млрд, чистая прибыль составила $16,7 млрд, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом. Международные контракты принесли $51 млрд, активы компании достигли $500 млрд, портфель заказов превысил $1 трлн.

Источник - fergana.media
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