В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена

10:11 22.11.2024

Забастовка в Жанаозене: стали известны новые подробности



Азамат Сыздыкбаев

Корреспондент



Председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов рассказал о текущей ситуации в компании "Озенмунайгаз", передает корреспондент Tengrinews.kz.



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Хасенов назвал ущерб, который наносит компании забастовка в Жанаозене.



"Ущерб варьируется, но составляет примерно 100 тонн (нефти - прим.) в сутки. Столько мы теряем. Есть определенные моменты, но основная техника и основные бригады сегодня уже в работе. Поэтому мы быстро наращиванием объемы", - рассказал Хасенов на брифинге.



Глава компании заверил, что руководство "КазМунайГаза" готово к диалогу с забастовщиками.



"Мы призываем всех выйти на работу. Это первое. Во-вторых, люди получают некорректную информацию. Если информация будет правильно доведена, в том числе посредством СМИ, то я считаю, что там вообще никаких причин для несанкционированных акций нет. Мы готовы к диалогу", - отметил он.



Хасенов также сообщил, сколько человек продолжает бастовать.



"141 человек сегодня не вышли на работу. А все остальные на работе. 4630 человек находятся на работе", - заключил Асхат Хасенов.



Ранее стало известно, что рабочие компании "Озенмунайгаз" в городе Жанаозене вышли на забастовку.



Позже в "КазМунайГазе" ответили на требования работников "Озенмунайгаза".