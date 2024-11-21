|В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена
10:11 22.11.2024
Забастовка в Жанаозене: стали известны новые подробности
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов рассказал о текущей ситуации в компании "Озенмунайгаз", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Хасенов назвал ущерб, который наносит компании забастовка в Жанаозене.
"Ущерб варьируется, но составляет примерно 100 тонн (нефти - прим.) в сутки. Столько мы теряем. Есть определенные моменты, но основная техника и основные бригады сегодня уже в работе. Поэтому мы быстро наращиванием объемы", - рассказал Хасенов на брифинге.
Глава компании заверил, что руководство "КазМунайГаза" готово к диалогу с забастовщиками.
"Мы призываем всех выйти на работу. Это первое. Во-вторых, люди получают некорректную информацию. Если информация будет правильно доведена, в том числе посредством СМИ, то я считаю, что там вообще никаких причин для несанкционированных акций нет. Мы готовы к диалогу", - отметил он.
Хасенов также сообщил, сколько человек продолжает бастовать.
"141 человек сегодня не вышли на работу. А все остальные на работе. 4630 человек находятся на работе", - заключил Асхат Хасенов.
Ранее стало известно, что рабочие компании "Озенмунайгаз" в городе Жанаозене вышли на забастовку.
Позже в "КазМунайГазе" ответили на требования работников "Озенмунайгаза".