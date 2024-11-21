 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.11.2024
10:11  В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена
10:07  От какаду до гаубиц. Россия и Северная Корея развивают сотрудничество, о деталях которого доподлинно неизвестно, - Н.Портякова
09:56  Китайская корпорация CSCEC инвестирует около $1 млрд в инфраструктурные проекты Ташкента
05:00  Свыше 200 тысяч граждан Узбекистана планируется трудоустроить в экономически развитых странах в 2025 году - премьер Арипов
04:53  Русофобия и курс на Общеевропейский дом – первопричина провала российской политики на Украине, - И.Шишкин
04:47  Александру Овечкину сломали-таки ногу (малую берцовую кость). Америкосы по честному не играют
04:43  Аномальный выброс ядовитого газа зафиксировали в Усть-Каменогорске

04:00  Orda.kz: Доллар по 500: тенге все сильнее затягивает Казахстан в бюджетную дыру
00:58  Мировоззрение элит Запада, - Андрей Школьников
00:53  Сирия без американцев станет угрозой для курдов, - Игорь Субботин
00:44  Пекин вытесняет Вашингтон из Южной Америки, - Владимир Скосырев
00:40  Владимир Путин ответил русским "Орешником" на применение ракет НАТО
00:32  Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов
00:28  Как рушатся четыре столпа глобального западного господства, - Геворг Мирзаян
00:19  Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:18  Узбекистан: так ли безобидно сотрудничество с США в оборонной сфере? - Рената Алимова
00:17  Метаморфозы Глобального Юга: китайский триумф на саммите АТЭС, - Лаврентий Гурджиев
00:04  Багдад опасается войны в ливанском стиле. Ирак мобилизует силы для отражения атак Израиля, - Игорь Субботин
00:01  КазНацбанк объявил о срочных мерах для спасения тенге
Четверг, 21.11.2024
23:39  РосАрмия добивает бандеровцев в Курахово. Прижав к воде
23:32  Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации
21:24  В ответ на ракетные удары Украины Путин пригрозил Западу "Орешником"
18:27  Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:25  Имперский период США подошел к концу, - Анатолий Лапин
18:22  Зачем США эскалация украинского конфликта в период транзита власти
18:19  Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру
15:41  Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)
15:38  Компьютерщик Гинтаутас Палуцкас утвержден на пост премьер-министр Литвы
15:35  Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
15:17  В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
14:18  Сергей Миркин: Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть
12:47  Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все
12:45  Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией
12:43  Чужой язык. Как в школах учат детей мигрантов, которые не говорят по-русски
12:42  Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края
12:40  Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:38  Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита
12:36  Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:31  Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
11:19  Украина лишила себя шанса пережить зиму
10:54  Игорь Караулов: Новая война делает предыдущие войны недовоеванными
09:44  В Казахстане отменили махр, если жених оплатил калым
09:36  Трамп-пам-пам! как избрание Трампа скажется на поголовье крупного рогатого скота в России, - Александр Проханов
09:21  Из "террористов" в "пособники". Четырем таджикским фигурантам дела о теракте в "Крокусе" переквалифицировали обвинение
09:17  США грозят Китаю с Марианских островов, - Данила Моисеев
08:56  Супер-хоккеиста Овечкина решили сломать ради Гретцки? Подлый удар
08:54  Мигранты штурмуют границы Европы. Минск заявляет, что сам стал заложником ситуации, - Д.Тараторин
08:49  Сергей Ищенко: В отместку за ATACMS Россия может расширить зону СВО и на территорию США - сделать это легко и просто
08:44  Мировая водная война - можно ли ее избежать, - генерал Л.Ивашов
08:03  "Меняет жизнь с невообразимой скоростью": Уханьский интернет-саммит открылся в Китае
01:13  Мы пресекли 2 покушения на президента Садыра Жапарова и 5-6 покушений на меня, - Камчыбек Ташиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена
10:11 22.11.2024

Забастовка в Жанаозене: стали известны новые подробности

Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент

Председатель правления "КазМунайГаза" Асхат Хасенов рассказал о текущей ситуации в компании "Озенмунайгаз", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иконка комментария блок соц сети
Хасенов назвал ущерб, который наносит компании забастовка в Жанаозене.

"Ущерб варьируется, но составляет примерно 100 тонн (нефти - прим.) в сутки. Столько мы теряем. Есть определенные моменты, но основная техника и основные бригады сегодня уже в работе. Поэтому мы быстро наращиванием объемы", - рассказал Хасенов на брифинге.

Глава компании заверил, что руководство "КазМунайГаза" готово к диалогу с забастовщиками.

"Мы призываем всех выйти на работу. Это первое. Во-вторых, люди получают некорректную информацию. Если информация будет правильно доведена, в том числе посредством СМИ, то я считаю, что там вообще никаких причин для несанкционированных акций нет. Мы готовы к диалогу", - отметил он.

Хасенов также сообщил, сколько человек продолжает бастовать.

"141 человек сегодня не вышли на работу. А все остальные на работе. 4630 человек находятся на работе", - заключил Асхат Хасенов.

Ранее стало известно, что рабочие компании "Озенмунайгаз" в городе Жанаозене вышли на забастовку.

Позже в "КазМунайГазе" ответили на требования работников "Озенмунайгаза".

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732259460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете
- Кадровые перестановки
- Тяга на Запад
- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей
- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО
- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе
- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"
- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути
- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  