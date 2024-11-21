Нацбанк Казахстана анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"

12:04 22.11.2024

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI и FATIMA QOLY



21.11.2024



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI из серии "Мечети и соборы Казахстана" и FATIMA QOLY из серии "Магические символы".



Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК https://kazcoins.nationalbank.kz, ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI с 25 ноября 2024 года, FATIMA QOLY с 28 ноября 2024 года.



О коллекционных монетах ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI



Монета ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI продолжает серию "Мечети и соборы Казахстана". Монета посвящена Центральной мечети города Астана, открывшей свои двери в 2022 году. Данная мечеть является крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии. В дизайне монеты – стилизованное изображение Центральной мечети города Астана и надпись на арабском языке, обозначающая мусульманское приветствие.



Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, номиналом 1000 тенге, тиражом изготовления 1000 (одна тысяча) штук.



О коллекционных монетах FATIMA QOLY



Монета FATIMA QOLY (Рука Фатимы) – шестая монета серии "Магические символы". В основе дизайна монеты лежит стилизованное орнаментальное изображение защитного амулета в форме открытой ладони, известного в культурах народов разных стран.



Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения эмали и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1000 тенге, тиражом изготовления 3000 (три тысячи) штук.



Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.



Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.