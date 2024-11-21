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По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга
12:21 22.11.2024

Почему ситуация с транзакциями ухудшилась после выборов в США

Мария Колобова

Китайские банки ужесточили проверки платежей из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Гонконга, рассказали "Известиям" представители российского бизнеса. Кредитные организации в КНР теперь требуют документы, подтверждающие отгрузку товаров именно в эти страны. Ранее такие проверки запускали с транзакциями из Турции. Так китайцы пытаются отследить так называемый российский след. Ситуация ухудшилась недавно - американцы усилили давление на иностранные банки после выборов, отметили предприниматели. Почему это произошло и какие варианты для отправки платежей остаются у российского бизнеса - в материале "Известий".

Почему китайские банки ужесточили проверку платежей после выборов в США

В последнее время китайские банки начали проводить дополнительные проверки платежей, проходящих через ОАЭ и Гонконг, рассказала "Известиям" представитель "Опоры России" в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Она уточнила: следят, чтобы отгрузка партий товара была в ту страну, откуда пришли деньги.

Кредитные организации КНР ввели дополнительный комплаенс платежей из многих стран, подтвердил "Известиям" гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По его словам, среди них в том числе ОАЭ, Индия и Гонконг. Ситуация с отправкой денег в Китай через эти государства действительно ухудшилась, и, по его мнению, останется такой на ближайшие месяцы. Это связано с прошедшими выборами в США.

Китайские банки выжидают, как в связи со сменой администрации демократов на команду республиканцев будет вести себя американский регулятор, и перестраховываются, объяснил Алексей Порошин. Кроме того, пока "синие" все еще у власти, они стараются максимально закрутить гайки.

Тенденцию на ужесточение проверок платежей в Китай через другие страны (в том числе Гонконг, Индию и ОАЭ) также подтвердила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через страны СНГ, добавил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, провести платеж становится все сложнее: банки анализируют отгрузочные документы, конечный пункт назначения - кому идет товар и зачем. Ранее такие усиленные проверки в Китае уже запускали относительно переводов через Турцию.

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Так кредитные организации пытаются отслеживать "российский след" в цепочке, пояснила Екатерина Кизевич. Это связано с их опасением попасть под вторичные санкции. Из-за усиленного контроля сейчас нет никакой гарантии, что деньги дойдут до контрагента КНР и не вернутся обратно, подчеркнула эксперт.

"Известия" направили запрос крупнейшим российским банкам, а также в ЦБ РФ и КНР, отмечают ли там такие ужесточения.

Проблемы с расчетами начались еще в конце декабря 2023-го. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета антироссийских санкций. На фоне риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать расчеты с Россией.

С января сразу несколько кредитных организаций КНР перестали принимать и транзакции в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте этот список расширился - к нему добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou, писали ранее "Известия".

Летом китайские поставщики стали просить вывозить товар в Россию через третьи страны. В основном это связано с категориями, попавшими в стоп-лист, в том числе с электроникой. Кроме того, банки КНР иногда стали отказываться от приема средств, не только если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена.

Как бизнес отправляет деньги в Китай

Ситуация с платежами в Китай вряд ли улучшится в 2025 году, считает Алексей Порошин из АО "Первая Группа". Он пояснил: Дональд Трамп давно объявил торговую войну КНР, поэтому можно ждать, что местные банки еще сильнее закроются. Выборы в США напрямую влияют на ситуацию с транзакциями, согласился Алексей Разумовский.

Однако варианты отправки платежей в Китай все еще есть, рассказал Алексей Порошин. Например, по-прежнему идут прямые транзакции из региональных российских банков в китайские. Также проходит оплата через Малайзию, Индонезию.

Самая безопасная и быстрая схема - это прямые платежи через филиал российского банка в Китае, считает Екатерина Кизевич. Однако у контрагента в КНР и российского покупателя должны быть открыты счета в этой финорганизации - это самое сложное условие. Если оно выполняется, то деньги доходят до поставщика за два-три дня, а банк берет фиксированную комиссию за переводы 4%, рассказала эксперт.

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Но с отдельными вариантами по прямым платежам в Китай могут появляться "подводные камни", поделилась Екатерина Кизевич. Например, если комиссия у банка не фиксированная. Также некоторые игроки разрешают проводить переводы только за поставку определенных видов товаров, а иногда - контрагент в Китае должен находиться в конкретных провинциях из списка.

Кроме того, в последние месяцы платежи в юанях проходят все тяжелее, и многие крупные агенты просят китайских партнеров принимать деньги в долларах, отметил Алексей Порошин. Это связано с тем, что в конечном счете американским регуляторам выгодно, чтобы расчеты проводились в долларах, потому что им проще отслеживать такие переводы, пояснил Алексей Порошин.

Также, по его словам, при платежах из РФ в Китай начали использоваться цифровые валюты. Однако операции в крипте пока только налаживаются, уточнил Алексей Разумовский. Он добавил: ЦБ пока скептически относится к таким операциям. Дело в том, что цифровые валюты невозможно контролировать, однако они становятся способом противостоять давлению санкций. Более того, в России уже готовится экспериментальный режим по трансграничным операциям с криптой, который согласован властями.

Иностранные партнеры заинтересованы в том, чтобы продолжить товарооборот с Россией, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Поэтому сейчас активно развивается оплата криптовалютой или через филиалы, расположенные в других странах. При этом многие не афишируют связь по учредительным документам с Россией, и платежи идут без перебоев, добавил эксперт.

Источник - Известия
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