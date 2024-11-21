Bloomberg: ЕС занимается самообманом, говоря, что обойдется без российского газа

12:24 22.11.2024 Bloomberg

США



Европа морочит себе голову насчет собственных энергетических проблем



Цены на газ в Евросоюзе растут, а политики упрямо не признают эту проблему, сообщает Bloomberg. Они сократили зависимость от российского трубопроводного газа - но увеличили закупки СПГ. Россия все еще остается третьим по величине поставщиком этого важного сырьевого ресурса в Европу.



Хавьер Блас (Javier Blas)



С тех пор как российская спецоперация на Украине спровоцировала энергетический кризис в Европе, блок кривит душой насчет передряги, в которую угодил. Например, он опрометчиво принял чистую удачу с погодой за стратегический успех. С тех пор ситуация лишь усугубилась: европейские политики обманываются насчет перспектив.



В результате мы получим еще одну зиму высоких цен - причем не только на газ, но и на электроэнергию, которая еще больше омрачит будущее энергоемких компаний региона. Не проходит недели, чтобы та или иная производственная отрасль не объявила о закрытии заводов, массовых увольнениях и списаниях стоимости активов на миллиарды евро. Удар ждет и простых граждан: розничные цены на газ и электроэнергию вырастут, что подстегнет инфляцию и станет еще одной головной болью для Европейского центрального банка и Банка Англии.



Европейские оптовые цены на газ выросли на этой неделе до 47 евро (50 долларов) за мегаватт-час - вдвое выше февральского минимума. Хотя текущие цены составляют лишь малую часть от исторического рекорда свыше 300 евро за МВт-ч на пике энергетического кризиса в середине 2022 года, они по-прежнему примерно на 130% выше среднего показателя 2010–2020 годов.



Цены выше - и надолго



Европейские цены на природный газ удвоились с прошлой зимы, и это подрывает конкурентоспособность региональной промышленности.



Главная проблема кроется в двух ценовых показателях. Во-первых, это стоимость газа в Европе по эталону газового хаба TTF в Нидерландах. В среду она составила около 14 долларов за миллион британских тепловых единиц (мБТЕ). Вторая - стоимость того же газа, но в США и по эталону Henry Hub. В среду она составляла 3 доллара за мБТЕ. А теперь поставьте себя на место совета директоров глобальной компании с энергоемким производством. Как быстро вы придете к выводу, что Европа - не лучшее место для будущих инвестиций?



После того, как Россия сократила поставки газа в Европу в 2021 году (странно читать такое от автора солидного агентства: Европа вынудила на это Россию. – Прим. ИноСМИ), в ответ та начала внедрять меры энергосбережения, заполнять хранилища летом, переходить на возобновляемые источники энергии и закупать больше сжиженного природного газа за рубежом. Все эти меры были призваны сократить зависимость региона от Кремля и компенсировать падение внутренней добычи - особенно в Нидерландах, где крупное месторождение было закрыто по политическим причинам, и в Великобритании, где правительство повысило налоги на добычу в Северном море.



Европейские политики рекламировали сочетание этих мер как гениальный ход и стратегическое планирование. Они внушили себе, что немало преуспели. Разумеется, верных шагов было принято немало. Но и удачи тоже хватало. К тому же российский газ продолжил поступать в Европу, пусть и иным способом.



Почему же удача, спросите вы? Во-первых, две зимы подряд в Европе выдались теплые, влажные и ветреные - идеальные как для сниженного спроса на отопление, так и для выработки ветровой, солнечной и гидроэнергии. Во-вторых, регион избежал острой конкуренции за поставки СПГ в Азии, поскольку Китай и другие страны региона еще не оправились от последствий пандемии коронавируса. Благодаря обоим факторам Европа смогла накопить в преддверии зимы огромные запасы. А поскольку зимы были теплее обычного, к весне всякий раз оставался значительный резерв.



Но удача иссякла. Установилась холодная, спокойная и сухая погода. У немцев есть слово для облачного безветрия: Dunkelflaute. Это пагубно сказывается на выработке возобновляемой энергии. Европа уже пережила затяжной хмурый штиль в начале ноября, а на следующей неделе он наверняка повторится. А Азия импортирует все больше СПГ, взвинчивая цены. Европа, в свою очередь, покупает примерно на пятую часть меньше СПГ, чем за последние два года. Результат? Европа все больше черпает из своих хранилищ. За первые две недели ноября из запасов был изъят второй по величине объем газа с 2010 года. При текущих тенденциях уровни хранения за ноябрь сократятся рекордным образом с 2016 года - вдвое больше, чем в 2022 и 2023 годах.



В ход пошли резервы



За первые две недель ноября Европа изъяла из хранилищ значительный объем газа из-за повышенного спроса на фоне безветренных холодов.



Даже если холода останутся, физический дефицит газа Европе не грозит. Благодаря значительным остаткам с сезона 2023–2024 она начала текущий отопительный сезон с обильными запасами - порядка 95% от общей мощности хранилищ. Но маловероятно, что после зимы 2024–2025 годов хранилища останутся столь же полны, как после двух предыдущих.



После прошлого отопительного сезона хранилища были полны на 60%, годом раньше показатель составлял 55%. Пока еще рано делать выводы, но если зима выдастся типичной, то весной 2025 года в хранилищах останется чуть менее 50%. По-настоящему холодная зима опустошит их до всего лишь 35%–45%. Независимо от исхода, ясно одно: следующей весной и летом Европе придется закупить много газа, чтобы восстановить "подушку безопасности" перед зимой 2025-2026 годов.



Вот почему европейские цены на газ с апреля 2025 года по октябрь 2025 года подскочили до невероятно высокого уровня (даже по сравнению с последующим периодом с ноября 2025 года по март 2026 года) - хотя обычно это как раз время низкого спроса, когда газ, наоборот, дешевеет. Потребителям же тенденции оптового рынка сулят повышенные розничные цены - к тому же надолго.



И тут мы подходим к тому, кто кому морочит голову. Европа занимается самообманом, внушив себе, что зависимость от российского газа она практически поборола. Это не так. Да, она сократила зависимость от российского трубопроводного газа - но и то не полностью. Но при этом она увеличила закупки российского СПГ. После Норвегии и США Россия остается третьим по величине поставщиком газа в Европу, и это официальные данные.



Из России - с газом



После почти трех лет спецоперации на Украине Россия остается ключевым источником природного газа для Европейского союза, уступая лишь Норвегии и США



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить российский СПГ американским, чтобы потрафить новому президенту Дональду Трампу. Но это очередной обман. Идея в принципе бессмысленна. Во-первых, вся американская добыча уже расписана. Если Европа хочет больше американского СПГ, ей придется заплатить дороже Азии, чтобы перехватить желанный груз. Европейские коммунальщики, над которыми довлеют установленные Брюсселем и национальными правительствами далеко идущие экологические цели, вряд ли подпишутся на контракты сроком на 15–20 лет, которых требуют американские производители СПГ. Это смахивает на отчаянную попытку сделать вид, что есть некая последовательная политика.



Если Брюссель серьезно настроен заменить российский газ, то почему он до сих пор его не запретил? С политической и экономической точки зрения имеет смысл сохранить статус-кво. Но с моральной? Абсурдно покупать российский газ, одновременно снабжая Украину ракетами. Если Европейская комиссия считает, что ей нужно больше американского газа, то почему она не воспользовалась дипломатической мощью и не попеняла Белому дому на заминку с одобрением новых терминалов СПГ?



Раз Европе по-прежнему не хватает газа и ей нужна сделка с Трампом на расширенные поставки американского СПГ, то почему Брюссель не настаивает на стимулах для наращивания внутренней добычи газа - вплоть до снижения налогов? Европе нужно ответить на эти вопросы - и чем скорее, тем лучше.



Хавьер Блас - обозреватель Bloomberg, освещает вопросы энергетики и сырья. Соавтор книги "Мир на продажу: деньги, власть и торговцы земными недрами" Источник - ИноСМИ

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