Туркменскую журналистку Солтан Ачилову насильно госпитализировали перед вылетом в Женеву

12:28 22.11.2024

Туркменские власти в очередной раз не позволили Солтан Ачиловой выехать из страны для получения международной премии



20 ноября в 9.00 утра по местному времени Ачилова вместе с дочерью должны были вылететь из Ашхабада в Женеву.



В 6.30 к ней в квартиру постучали. Когда она открыла дверь, на пороге стояли четверо мужчин в белых медицинских халатах и масках. Один из них заявил, что у Cолтан подозрение на инфекционное заболевание и ее нужно срочно доставить в больницу, чтобы обследовать.



Ачиловой не позволили позвонить родным. Не позволили взять мобильный телефон. Ее силой потащили к машине скорой помощи. Она лишь успела закрыть дверь на ключ. При посадке в машину ключ у нее выбили из рук и забрали.



- Зачем тебе на том свете ключ? – Спросил один из "медиков".



Солтан Ачилова не знала куда ее везут. И предположила худшее, что может с ней случиться.



Но ее доставили в Инфекционную больницу в Чоганлы. Там ей сообщили, что женщина, которая приходила к Солтан в гости пару дней назад, попала в больницу. Она знала об этом. Но у той была ишемия, и она лечилась в неврологическом отделении.



Через полчаса после того, как Солтан об этом сказала, женщину привезли и положили в инфекционную больницу.



Через 10–15 минут после того, как Ачилову забрали из дома, за ней приехала дочь с мужем, чтобы ехать в аэропорт. Но в дверях квартиры они увидели человека в белом халате. Тот сказал, что у Ачиловой подозревают инфекционное заболевание и все, кто с ней контактировал, должны пройти обследование. После чего ретировался.



В настоящее время Солтан-дайза остается в больнице. Врачи не говорят когда она сможет вернуться домой.



С каждым разом действия спецслужб выглядят все изощреннее. Год назад, чтобы не позволить Солтан Ачиловой выехать из страны сотрудники службы миграции на паспортном контроле в аэропорту испортили ей паспорт, и заявили, что он не годен. Хотя на нем стаяла свежая шенгенская виза.



После давления со стороны международных структур С. Ачиловой и ее дочери выдали новые паспорта.



В этот раз устроили целое детективное представление с участием реальных и мнимых медработников.



И все это делается из страха перед одной женщиной.



Дополнение: выяснилось, что накануне от руководства инфекционного отделения, куда потом положили Ачилову, потребовали освободить несколько палат (там лежали дети). То есть "операцию" спецслужбы готовили основательно.