А.Калашян: В Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии

12:29 22.11.2024 Обман ударами: в Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии

В миссии ООН сообщили, что израильтяне заходят глубже в страну



Альберт Калашян



Военные действия в Ливане обострились на фоне интенсивных переговоров о перемирии. Израильтяне заходят немного глубже в страну, хотя потом и возвращаются на свои позиции. Об этом "Известиям" сообщили в миссии Организации Объединенных Наций. Ранее спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн заявил о прогрессе в переговорах о прекращении огня. Лидер "Хезболлы" отметил, что движение передало свои замечания к американскому предложению. Теперь переговорщики ожидают ответа Израиля. США не проинформировали миссию ООН о деталях соглашения. При этом в офисе израильского премьера Беньямина Нетаньяху рассказали "Известиям", что РФ может положительно повлиять на деэскалацию ситуации в Ливане.



Что сейчас происходит на юге Ливана



Обстановка на ливано-израильской границе обострилась в последние дни на фоне переговоров о перемирии. Об этом "Известиям" сообщили в миссии ООН в стране.



- Происходит обмен ударами, наземные столкновения в непосредственной близости от наших позиций в западном секторе, близко к Шаме, - рассказал официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти.



Миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) с начала наземной операции Израиля неоднократно подвергались обстрелам как со стороны ЦАХАЛ, так и со стороны "Хезболлы".



- 19 ноября у нас было несколько инцидентов с ракетными ударами по нашим позициям. Большинство из них были непреднамеренными, но поскольку позиции ООН находятся близко к воюющим сторонам, к сожалению, такие инциденты неизбежны, - рассказал Андреа Тененти.



Представитель миссии также отметил, что израильские войска проникают все дальше в Ливан.



- Израильтяне заходят немного глубже в Ливан, хотя после этого и возвращаются. Очень сложно отслеживать эти перемещения, так как наши возможности по мониторингу ограничены, - уточнил Андреа Тененти.



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На фоне операции Израиля первой страной, отозвавшей своих военнослужащих из ВСООНЛ, стала Аргентина. По словам представителя миротворческой миссии, больше никто не изъявлял желания вывести миротворцев из Ливана.



- Аргентина отправила письмо об этом без объяснения причин. Но у них здесь было задействовано только четыре офицера, так что оперативная деятельность ВСООНЛ не изменится, все остальные страны выражают свою поддержку миссии, - отметил официальный представитель временных сил ООН в Ливане.



Справка "Известий"

Временные силы ООН, численность которых составляет примерно 10,5 тыс. человек, дислоцируются в зоне разграничения ливано-израильской границы с 1978 года. Изначально мандат миротворцев заключался в подтверждении вывода израильских войск из Южного Ливана и восстановлении власти ливанского правительства на юге страны. Впоследствии ООН определила 120-километровую временную зону ливано-израильской границы, назвав ее в честь цвета касок миротворцев "голубой линией".



Перемирие между "Хезболлой" и Израилем



Обострение военной обстановки в Ливане сопровождается интенсивными дипломатическими усилиями на региональном и международном уровне. Многое указывает на то, что стороны конфликта близки к выходу из сложившегося переговорного тупика. 19 ноября в Ливан снова прибыл спецпосланник президента США Амос Хохштейн, который по итогам встречи с переговорщиком "Хезболлы", спикером ливанского парламента Набихом Берри заявил о прогрессе в вопросе достижения прекращения огня.



Генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем сказал 20 ноября, что движение получило переговорный документ, хорошо его изучило и высказало свои замечания к нему, которые были представлены Хохштейну.



В тот же день вечером американский посланник прилетел в Израиль, чтобы предоставить премьер-министру Биньямину Нетаньяху корректировки от шиитского движения.



При этом, как выяснили "Известия", США не проинформировали миссию ООН о деталях соглашения.



- Мы находимся в контакте с послами из США и других стран, но при этом мы не вовлечены в переговорный процесс и не проинформированы о переговорах, у нас нет информации о деталях этого соглашения. Однако мы готовы поддержать его, - заявил Андреа Тененти, отметив, что резолюция 1701 СБ ООН остается основной рамкой переговоров.



Ранее в СМИ сообщалось, что РФ готова содействовать урегулированию на ливано-израильской границе. При этом роль Москвы якобы будет заключаться в предотвращении поставок иранского оружия "Хезболле" через сирийскую территорию.



- Любые усилия стран, имеющих влияние на происходящее в регионе, включая Российскую Федерацию, для осуществления этой задачи (обеспечение безопасности северным районам Израиля. - "Известия"), могут положительно влиять на создание условий прекращения огня в Ливане, - рассказал "Известиям" советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.



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Ливанская газета Al-Akhbar, близкая к шиитскому движению, сообщила со ссылкой на источники, что Хохштейн провел "длинную ночь интенсивных переговоров" в посольстве США с ливанскими официальными лицами, где пытался сформулировать позицию Бейрута, которая должна быть приемлемой для Израиля. При этом ночные дискуссии сопровождались телефонными консультациями с израильскими чиновниками и членами команды избранного президента США Дональда Трампа.



Обсуждения в американском посольстве охватывали несколько вопросов, в том числе связанные с границами, сроками реализации соглашения и положениями, касающимися прекращения войны, пишет Al-Akhbar. Ливан потребовал, чтобы Израиль сразу после объявления о прекращении огня установил точные сроки для полного и быстрого вывода всех своих сил и чтобы это сопровождалось освобождением пленных и передачей тел. По данным израильских СМИ, если будет достигнут компромисс по спорным пунктам, прекращение огня может быть достигнуто в течение недели.



- Израиль хочет по итогам соглашения иметь опцию свободы передвижения своей армии, позволяющей в случае необходимости проводить авианалеты на территорию Ливана. Конечно, это условие не устраивает Ливан. А Израиль, в свою очередь, не намерен отходить от своих намерений, так как выступает с позиции силы, - отметил "Известиям" ливанский бригадный генерал в отставке Джордж Надер.



Обстановка в зоне ливано-израильской границы обострилась 8 октября 2023-го. "Хезболла", поддерживающая палестинское движение ХАМАС, заявила, что ее атаки продолжатся, пока Израиль не остановит свою агрессию в отношении сектора Газа. С 1 октября этого года израильская армия начала наземную операцию в Ливане, чему предшествовали взрывы средств связи сторонников шиитского движения 17 и 18 сентября. Кроме того, ЦАХАЛ убила большую часть высшего военного руководства "Хезболлы", включая ее лидера - Хасана Насраллу.



На фоне происходящего израильское руководство продолжает сталкиваться с давлением на мировой арене. Международный уголовный суд 21 ноября выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления". Суд посчитал: есть разумные основания предполагать, что Нетаньяху и Галант намеренно лишили мирное население сектора Газа доступа к предметам первой необходимости, что привело к гибели жителей, в том числе детей, из-за недоедания и обезвоживания. Подчеркивается, что никакой военной необходимости в ограничении гуманитарных поставок не было. Также суд отметил, что Нетаньяху и Галант несут уголовную ответственность за использование голода в качестве метода ведения войны, преследования и другие бесчеловечные деяния. Офис Нетаньяху обвинил Международный уголовный суд в изоляции Израиля и "содействии террористическим атакам" против страны. Источник - Известия

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