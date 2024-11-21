Премьер Косово Курти ушел в отказ. Нормализация между Белградом и Приштиной откладывается

12:31 22.11.2024

Премьер Косово ушел в отказ

Нормализация между Белградом и Приштиной откладывается



Косовский премьер Альбин Курти отказался создавать в Косово Сообщество сербских муниципалитетов, что является одним из ключевых элементов плана Запада по нормализации отношений между Приштиной и Белградом. Премьер обвинил Сербию в нежелании выполнять достигнутое в прошлом году под эгидой ЕС соглашение с Косово, предусматривающее фактическое признание ими друг друга. Ужесточение позиции Приштины означает, что продвигаемая ЕС и США нормализация между Сербией и Косово откладывается, по крайней мере до косовских парламентских выборов, назначенных на февраль. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.



О фактическом отказе создавать в Косово Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) Альбин Курти объявил на этой неделе в интервью местному телеканалу Alsat M. "Я не могу сформировать такое сообщество. Это должны сделать сами муниципалитеты - такое право им предоставляет наша конституция и закон о местном самоуправлении. Навязывать сообщество сверху было бы диктатом",- объяснил свой отказ косовский премьер. Он не стал отрицать, что обязательство создать ССМ власти Приштины взяли на себя еще более десяти лет назад, однако потребовал, чтобы Сербия вначале выполнила достигнутое в прошлом году в Брюсселе соглашение, предусматривающее фактическое признание ею Косово.



Об отказе формировать ССМ, что является одним из ключевых элементов плана Запада по нормализации отношений между Приштиной и Белградом, косовский премьер открыто говорит впервые. До сих пор косовские власти не отвергали прямо этого требования, хотя и всячески уклонялись от его выполнения.



О создании ССМ Белград и Приштина договорились еще в 2013 году, но два года спустя косовский суд признал это требование неконституционным и нарушающим принцип национального равноправия.



С тех пор Приштина, по сути, блокирует создание ССМ. Формально косовские власти ссылаются на решение своего конституционного суда. Реально же, как пояснили источники "Ъ" в Приштине, знакомые с позицией косовского руководства, там опасаются создания на севере Косово государственного образования косовских сербов, ориентированного на Белград, своего рода новой Республики Сербской - по аналогии с одним из двух государственных образований в составе Боснии и Герцеговины. По словам источников "Ъ", это привело бы к появлению в Косово "государства в государстве", блокирующего Приштине дорогу в НАТО и ЕС.



В феврале 2023 года президент Сербии Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли разработанный ЕС план, согласно которому они должны развивать "добрососедские отношения", "признать документы и национальные символы друг друга", "обменяться постоянными миссиями".



Сербия обязалась "не противиться членству Косово в какой бы то ни было международной организации", а Приштина - "начать переговоры по обеспечению соответствующего уровня самоуправления для сербского сообщества в Косово".



Западная формула, которую в феврале прошлого года приняли лидеры Сербии и Косово, сводится, по сути, к двум ключевым требованиям. Белград должен фактически признать независимость Косово, а Приштина - создать Сообщество сербских муниципалитетов.



В конце 2023 года модель ССМ была представлена сербскому президенту и косовскому премьеру лидерами Германии, Франции и Италии. Но до сих пор она так и не принята.



Нынешним летом президент Косово Вьоса Османи потребовала от Запада гарантий безопасности в качестве условия формирования Сообщества сербских муниципалитетов. Впрочем, США и ЕС пока не готовы выполнить это условие Приштины, полагая, что формирование ССМ и так является ее обязательством. Теперь же косовский премьер Альбин Курти и вовсе отказался создавать такое сообщество.



Нынешнее ужесточение позиции Приштины эксперты связывают с тем, что на февраль будущего года в Косово назначены парламентские выборы. Альбин Курти рассчитывает сохранить власть, демонстрируя жесткую позицию по отношению к Белграду. Это означает, что продвигаемая ЕС и США нормализация между Сербией и Косово откладывается по крайней мере на несколько месяцев.