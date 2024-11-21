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Спасение Арала: на высохшем дне высадят более миллиона гектаров саксаула
12:33 22.11.2024

В Приаралье продолжается посадка саксаула. Сажают его весной - саженцами, осенью - семенами. Главный сдерживатель песка, - саксаул, который до конца 2025 года должен занять в регионе 1 млн 100 тыс. га, передает корреспондент Zakon.kz.

Площадь дна Аральского моря на казахстанской территории - 2,2 млн гектаров. Уже 30 лет в Приаралье происходит экологическая катастрофа. Аральское море, некогда самое большое в мире, высыхает. Кызылординская область находится в эпицентре этой трагедии. За это время здесь высадили сотни тысяч гектаров саксаула. На обмелевшем дне даже создали оазис из этих растений.

"Саксаул сдерживает пески, а они наступают с того времени, как стало уходить море. Саксаул снижает перемещение песков. На 7-ой год жизни он способен сдерживать свыше 100 тысяч тонн соли, пыли и песка. Кроме того, саксаул – дополнительный корм для домашних животных. Всего по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева до конца 2025 года на дне Аральского моря будет посажено более 1 млн га саксаула. Каждый год лесники высаживают это растение, собирают его семена. В этом году мы посадили его на 65 тыс. га, а семена будем собирать до 15 декабря. Мы должны собрать 43 504 тонны семян этого растения", - рассказал руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Айбек Жолаканов.

Как рассказывает инспектор, государственный лесной фонд Кызылординской области – это 7 млн гектаров. Из них более 3 млн гектаров – саксаульные леса. Больше всего его растет в Кызылкумах, немалые площади он занимает в Аральском районе, на территории месторождения Кумколь. Иногда саксауловые леса находятся достаточно близко от населенных пунктов.

Ядовитая соль, пыль, которые поднимаются со дна моря, влияют на изменение климата. Это уже глобальная проблема всего мира, а не только Приаралья. Поэтому уже много лет в регионе высаживают саксаул. До конца 2024 года на территории области должны высадить 276 тыс. гектаров.

На дне Аральского моря для посадки саксаула создали демонстрационный участок "Оазис". Здесь занимаются фитомелиорацией - это посадка без орошения на засоленных почвах с соблюдением агротехнических требований. Участок создали 3 года назад в 50 километрах от аула Каратерень Аральского района. С 2022 года здесь идет посадка саксаула, и за это время посадили более 200 тыс. га саженцев черного саксаула.

Проект работает по программе USAID по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря. Работы ведутся Международным фондом спасения Арала (МФСА) и Министерством экологии и природных ресурсов РК.

На участке пробурили скважину, она пригодна для полива растений и для питья скота. Саксаул здесь сажают по методике закрытой корневой системы и с помощью гидрогеля. Используют лесопосадочные машины, трактора. Сажают и вручную. Приживаемость составляет более 50 %.

Как рассказывает заместитель руководителя республиканского государственного учреждения "Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Исатай Абдразаков, саксаул спасает пустыню и людей, живущих в Приаралье, и прекращать его посадку нельзя.

Это одно из немногих растений, которое препятствует десяткам миллионам тонн солей и пыли, разносящихся на тысячи километров. Сейчас здесь еще строят лесной питомник. Несколько питомников есть также в районах области. Это означает, что площади саксауловых лесов в Приаралье из года в год будут только увеличиваться.

Мира Жакибаева

Источник - Zakon.kz
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