Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов, - НГ

12:48 22.11.2024

21.11.2024



Избранный президент США продолжает шокировать страну кандидатурами в свою администрацию

Геннадий Петров



Экс-конгрессмен Мэтт Гетц больше не фигурант расследования законодателей, но это не значит, что его кандидатуру легко утвердят.

Победитель выборов Дональд Трамп, по-видимому, собирается сформировать свою администрацию к 17 декабря, когда Коллегия выборщиков официально объявит его президентом страны. При этом его совершенно не смущает, что кандидатуры, предлагаемые им, мягко говоря, шокируют очень многих американцев. Трамп обнародовал имена некоторых возможных назначенцев в социальный и экономический блок своей администрации. К ним могут быть выдвинуты те же претензии, что уже выдвигаются некоторым из тех, кого он предложил на дипломатические должности и в силовые структуры. Чтобы добиться санкции Сената, Трампу придется уговаривать сенаторов от собственной партии: республиканцы не в восторге от того, что страной предложено править людям без должного управленческого опыта, да еще и с небезупречным прошлым.



Избранный президент выдвинул на пост главы Министерства образования свою давнюю соратницу Линду Макмэн. Опыта в данной сфере у нее нет. Макмэн в первой администрации Трампа возглавляла управление, занимающееся делами малого бизнеса. А вообще она – специалист по промоушену спортивных соревнований. Макмэн – основательница компании, занимающейся организацией боев по рестлингу. И это при том, что Республиканская партия во время всех предвыборных кампаний уделяла очень большое внимание сфере образования, критикуя демократов за неспособность обеспечить доступ американцев к качественным образовательным услугам. Трамп полагает, что опыт Макмэн в бизнесе достаточен, чтобы решить данную проблему. Он связывает с ней надежды на проведение кардинальной реформы системы школьного образования.



Споры вызовет и очередной выбор человека из СМИ с неоднозначной репутацией. Центр услуг, занимающийся страховой медициной, Трамп поручил возглавить телеведущему Мехмету Озу, пропагандисту лекарств с сомнительной эффективностью. Его деятельность на этом поприще в 2014 году даже стала предметом разбирательств в Сенате. Правда, для Оза (или "доктора Оза", как он себя предпочитает называть) ничем плохим они не закончились. Напротив, его популярность даже возросла.



Интересно, что Трампа совершенно не пугают перспективы судебных разбирательств и уголовных дел, в которые могут быть втянуты его назначенцы. В октябре против компании Макмэн подан иск. В нем утверждается, что она знала о том, что один из ее сотрудников является педофилом и совершал развратные действия в отношении мальчиков, но ничего не предприняла.



Кстати, обвинения в педофилии висят над еще одним выдвиженцем Трампа – теперь уже бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем. Он предложен на пост министра юстиции. Против него велось расследование комитета по этике Палаты представителей Конгресса США, в распоряжении которого были показания, свидетельствующие о том, что Гетц занимался сексом с 17-летней. В округе Колумбия, к которому относится Вашингтон, возраст согласия – 16 лет. По этой причине правоохранительные органы не стали возбуждать против Гетца уголовное дело. Однако в штате Флорида, откуда Гетц избирался, несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18-летнего возраста. На сохранении такой планки возраста согласия настаивали местные республиканцы и лично Гетц. Таким образом, комитет по этике имел бы все основания признать его действия как минимум неэтичным поступком. А учитывая, что, возможно, политик при занятии сексом употреблял наркотики (смутные данные об этом также имеются в материалах расследования), скандал мог бы быть крупным. Вот только расследование завершено не будет. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон объяснил, что комиссия по этике больше не может заниматься "делом Гетца", так как он снял с себя полномочия конгрессмена в связи с тем, что Трамп выдвинул его на пост главы Министерства юстиции.



Неясно, одобрят ли такой маневр в Сенате. По сообщениям СМИ, Трамп лично уговаривает сенаторов-республиканцев поддержать кандидатуру Гетца. Этому кандидату благоволит и советник избранного президента миллиардер Илон Маск.



"Многие аналитики отмечают, что назначенцы Трампа, про которых пишут в СМИ, не имеют должных компетенций, с ними связаны многочисленные скандалы и темные истории, о которых, как в случае с Гетцем, было известно задолго до назначения. Исключением является разве что кандидат в госсекретари Марко Рубио. Вообще создается впечатление, что нет объединяющей идеи, принципа, по которому формируется новая администрация – за исключением принципа личной лояльности Трампу, естественно. Это означает, что у назначенцев будут и проблемы при утверждении Сенатом, и трудности в работе. Слаженность такой команды обеспечить сложно", – поясняет в комментарии "НГ" американист Павел Шариков.