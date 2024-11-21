 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.11.2024
13:00  Путин запустил механизм мести Западу за дальнобой: время слов подходит к концу, - М.Ростовский
12:48  Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов, - НГ
12:33  Спасение Арала: на высохшем дне высадят более миллиона гектаров саксаула
12:31  Премьер Косово Курти ушел в отказ. Нормализация между Белградом и Приштиной откладывается
12:29  А.Калашян: В Ливане обострилась обстановка на фоне переговоров о перемирии
12:28  Туркменскую журналистку Солтан Ачилову насильно госпитализировали перед вылетом в Женеву
12:24  Bloomberg: ЕС занимается самообманом, говоря, что обойдется без российского газа

12:21  По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга
12:04  Нацбанк Казахстана анонсировал выпуск новых коллекционных монет "Мечети и соборы Казахстана"
11:46  Путин дал на орехи, - П.В.Густерин
10:11  В Казахстане снова бастуют нефтяники Жанаозена
10:07  От какаду до гаубиц. Россия и Северная Корея развивают сотрудничество, о деталях которого доподлинно неизвестно, - Н.Портякова
09:56  Китайская корпорация CSCEC инвестирует около $1 млрд в инфраструктурные проекты Ташкента
05:00  Свыше 200 тысяч граждан Узбекистана планируется трудоустроить в экономически развитых странах в 2025 году - премьер Арипов
04:53  Русофобия и курс на Общеевропейский дом – первопричина провала российской политики на Украине, - И.Шишкин
04:47  Александру Овечкину сломали-таки ногу (малую берцовую кость). Америкосы по честному не играют
04:43  Аномальный выброс ядовитого газа зафиксировали в Усть-Каменогорске
04:00  Orda.kz: Доллар по 500: тенге все сильнее затягивает Казахстан в бюджетную дыру
00:58  Мировоззрение элит Запада, - Андрей Школьников
00:53  Сирия без американцев станет угрозой для курдов, - Игорь Субботин
00:44  Пекин вытесняет Вашингтон из Южной Америки, - Владимир Скосырев
00:40  Владимир Путин ответил русским "Орешником" на применение ракет НАТО
00:32  Наваждение. Байден, продлевая агонию Украины, оказал России определенную услугу, - Илья Титов
00:28  Как рушатся четыре столпа глобального западного господства, - Геворг Мирзаян
00:19  Узбреформы. Агентство внешней трудовой миграции упразднено, на его базе создано Миграционное агентство
00:18  Узбекистан: так ли безобидно сотрудничество с США в оборонной сфере? - Рената Алимова
00:17  Метаморфозы Глобального Юга: китайский триумф на саммите АТЭС, - Лаврентий Гурджиев
00:04  Багдад опасается войны в ливанском стиле. Ирак мобилизует силы для отражения атак Израиля, - Игорь Субботин
00:01  КазНацбанк объявил о срочных мерах для спасения тенге
Четверг, 21.11.2024
23:39  РосАрмия добивает бандеровцев в Курахово. Прижав к воде
23:32  Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации
21:24  В ответ на ракетные удары Украины Путин пригрозил Западу "Орешником"
18:27  Первый посол Узбекистана аккредитован на Кубе
18:25  Имперский период США подошел к концу, - Анатолий Лапин
18:22  Зачем США эскалация украинского конфликта в период транзита власти
18:19  Великий испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру
15:41  Токаев принял палача каспийских тюленей Алекперова (Лукойл)
15:38  Компьютерщик Гинтаутас Палуцкас утвержден на пост премьер-министр Литвы
15:35  Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
15:17  В каждом районе и городе Узбекистана откроют по одной "школе мужества"
14:18  Сергей Миркин: Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть
12:47  Трамп и Байден устроили договорняк по дальнобою: версия, которая объясняет все
12:45  Европа выпустит особые "военные облигации" - для войны с Россией
12:43  Чужой язык. Как в школах учат детей мигрантов, которые не говорят по-русски
12:42  Косовские сепаратисты активно заселяют албанцами сербские анклавы на севере края
12:40  Михаил Делягин: Минфин просто издевается над бюджетом России, главное для него - проценты по госдолгу
12:38  Китаю и Турции перекрывают лазейки для параллельного импорта. Россию опять пугают угрозой дефицита
12:36  Бешенство Deep State и обновленная ядерная доктрина РФ, - Т.Сильвергельм
12:31  Китай свободно проникает на американские сервера и гуляет там, как дома
11:19  Украина лишила себя шанса пережить зиму
10:54  Игорь Караулов: Новая война делает предыдущие войны недовоеванными
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин запустил механизм мести Западу за дальнобой: время слов подходит к концу, - М.Ростовский
13:00 22.11.2024

Два месяца до инаугурации Трампа будут очень долгими

Еще не глобальный конфликт, но уже "элементы глобального конфликта. "Хочу проинформировать личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России" - так звучит первая фраза экстренного телевизионного обращения Владимира Путина вечером в этот четверг. Никаких вам "здравствуйте" или "добрый вечер". И это вполне понятно. Когда все висит на волоске - или может в любой момент свалиться в фазу неуправляемой эскалации - у верховного главнокомандующего нет времени на сантименты и любезности. Кроме того, вечер, во время которого прозвучало обращение президента РФ, был точно не "добрым". И такие "недобрые" дни, вечера и ночи могут продлиться, как минимум, до инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

Краткое содержание "предыдущих серий" - для тех счастливчиков, кто не следил за новостями и продолжал жить в блаженному неведении. Запад проигнорировал все "красные линии", ультиматумы и предупреждения Кремля и таки дал отмашку режиму Зеленскому на удару дальнобойным оружием вглубь территории России. В своем обращении Владимир Путин подтвердил это официально и констатировал: "С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера".

По мнению президента РФ, эти "глобальные элементы" не способны переломить ход СВО. Но оставить их без адекватного ответа Москва, разумеется, тоже не может. И вот первая фаза этого ответа - "комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник".

Речь идет об ударе по Южмашу - расположенному в Днепре (Путин использовал старое название города - Днепропетровск) знаменитому предприятию по производству ракетно-космической техники, которое на рубеже 80-ых и 90-ых годов прошлого века возглавлял будущий президент Украины Леонид Кучма. Символизм налицо. Но, отвечая Западу, Путин более не намерен ограничиваться одним символизмом: " Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты". Это и предупреждение тем, кто, как президент Франции Макрон, пока не отказался от идеи отправить войска на Украину. Это и предупреждение другого рода - Россия может расширить зону своих ракетных ударов и поразить военные объекты на территории стран НАТО.

"Иметь право" и "использовать это право" - разные вещи. Но что произнесено, то произнесено. А Владимир Путин произнес даже еще более жесткое предупреждение: "Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны". Перед ударом по Южмашу такого предупреждения, как известно, не было. Почему? Возможно, ответ содержится в той фразе президента РФ, которую я уже процитировал: в бывшую вотчину Кучмы прилетел "Орешник" в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". Выводы из этой формулировки каждый может сделать сам. Ошибиться, как мне кажется, достаточно сложно: удар по Южмашу был демонстрационным. Активная фаза "испытаний" будет совсем другой.

Дальше Путин предупредил всех "причастных", что никакое ПВО от "Орешника" не защитит: "Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено". Зато, по словам президента РФ, не исключен мирный выход из украинского конфликта: "Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий.Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно – ответ всегда будет".

Думаю, что фраза про тех, "кто еще сомневается", описывает в первую очередь уходящую администрацию США. У Джо Байдена нет возможности (а также, я подозреваю и желания) позитивно ответить на путинский призыв к миру и компромиссу без "потери лица". А вот у Дональда Трампа такая возможность есть. Будущий американский лидер объявил задачу "прекращения и предотвращения войн" своим абсолютным приоритетом. Выступление Путина превращает этот "абсолютный приоритет" в "приоритет из приоритетов".

Выскажу поэтому предположение: повысив (думаю, все-таки не до крайнего предела) уровень жесткости своих ударов по Украине, Москва до моменты смены администраций в Вашингтоне продолжит относительно сдержанно вести себя по отношению к Западу: Кремль не намерен лишать Трампа возможности выполнить его обещания. Но это относительная сдержанность будет увязана с относительной сдержанностью со стороны стран НАТО. Если Байден напоследок решит еще поиграть с российскими "красными линиями", то последние дни его президентства будут напоминать все что угодно, но только не подготовку к "политическому дембелю". В возрасте, до которого я дожил, два месяца пролетают очень быстро - словно мгновение. Но без малого два месяца до инаугурации Трампа имеют все шансы стать исключением.

Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1732269600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предложили увеличить средства для развития регионов в республиканском бюджете
- Кадровые перестановки
- Тяга на Запад
- В Казахстане создают правовую основу для определения добросовестных землепользователей
- Тамара Дуйсенова обсудила вопросы развития спорта и здравоохранения с общественностью ВКО
- КТЖ расширяет терминальную сеть в Европе
- Депутаты обсудили поправки в Закон "Об ответственном обращении с животными"
- КТЖ внедряет инновационные технологии диагностики пути
- Выходные в Шымкенте: куда пойти с семьей и друзьями
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  