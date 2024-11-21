Путин запустил механизм мести Западу за дальнобой: время слов подходит к концу, - М.Ростовский

13:00 22.11.2024

Два месяца до инаугурации Трампа будут очень долгими



Еще не глобальный конфликт, но уже "элементы глобального конфликта. "Хочу проинформировать личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России" - так звучит первая фраза экстренного телевизионного обращения Владимира Путина вечером в этот четверг. Никаких вам "здравствуйте" или "добрый вечер". И это вполне понятно. Когда все висит на волоске - или может в любой момент свалиться в фазу неуправляемой эскалации - у верховного главнокомандующего нет времени на сантименты и любезности. Кроме того, вечер, во время которого прозвучало обращение президента РФ, был точно не "добрым". И такие "недобрые" дни, вечера и ночи могут продлиться, как минимум, до инаугурации Трампа 20 января 2025 года.



Краткое содержание "предыдущих серий" - для тех счастливчиков, кто не следил за новостями и продолжал жить в блаженному неведении. Запад проигнорировал все "красные линии", ультиматумы и предупреждения Кремля и таки дал отмашку режиму Зеленскому на удару дальнобойным оружием вглубь территории России. В своем обращении Владимир Путин подтвердил это официально и констатировал: "С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера".



По мнению президента РФ, эти "глобальные элементы" не способны переломить ход СВО. Но оставить их без адекватного ответа Москва, разумеется, тоже не может. И вот первая фаза этого ответа - "комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее "Орешник".



Речь идет об ударе по Южмашу - расположенному в Днепре (Путин использовал старое название города - Днепропетровск) знаменитому предприятию по производству ракетно-космической техники, которое на рубеже 80-ых и 90-ых годов прошлого века возглавлял будущий президент Украины Леонид Кучма. Символизм налицо. Но, отвечая Западу, Путин более не намерен ограничиваться одним символизмом: " Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты". Это и предупреждение тем, кто, как президент Франции Макрон, пока не отказался от идеи отправить войска на Украину. Это и предупреждение другого рода - Россия может расширить зону своих ракетных ударов и поразить военные объекты на территории стран НАТО.



"Иметь право" и "использовать это право" - разные вещи. Но что произнесено, то произнесено. А Владимир Путин произнес даже еще более жесткое предупреждение: "Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны". Перед ударом по Южмашу такого предупреждения, как известно, не было. Почему? Возможно, ответ содержится в той фразе президента РФ, которую я уже процитировал: в бывшую вотчину Кучмы прилетел "Орешник" в "безъядерном гиперзвуковом оснащении". Выводы из этой формулировки каждый может сделать сам. Ошибиться, как мне кажется, достаточно сложно: удар по Южмашу был демонстрационным. Активная фаза "испытаний" будет совсем другой.



Дальше Путин предупредил всех "причастных", что никакое ПВО от "Орешника" не защитит: "Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено". Зато, по словам президента РФ, не исключен мирный выход из украинского конфликта: "Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий.Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно – ответ всегда будет".



Думаю, что фраза про тех, "кто еще сомневается", описывает в первую очередь уходящую администрацию США. У Джо Байдена нет возможности (а также, я подозреваю и желания) позитивно ответить на путинский призыв к миру и компромиссу без "потери лица". А вот у Дональда Трампа такая возможность есть. Будущий американский лидер объявил задачу "прекращения и предотвращения войн" своим абсолютным приоритетом. Выступление Путина превращает этот "абсолютный приоритет" в "приоритет из приоритетов".



Выскажу поэтому предположение: повысив (думаю, все-таки не до крайнего предела) уровень жесткости своих ударов по Украине, Москва до моменты смены администраций в Вашингтоне продолжит относительно сдержанно вести себя по отношению к Западу: Кремль не намерен лишать Трампа возможности выполнить его обещания. Но это относительная сдержанность будет увязана с относительной сдержанностью со стороны стран НАТО. Если Байден напоследок решит еще поиграть с российскими "красными линиями", то последние дни его президентства будут напоминать все что угодно, но только не подготовку к "политическому дембелю". В возрасте, до которого я дожил, два месяца пролетают очень быстро - словно мгновение. Но без малого два месяца до инаугурации Трампа имеют все шансы стать исключением.



Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ