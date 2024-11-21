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В правительстве Узбекистана все вице-премьеры и министры сохранили свои посты
13:30 22.11.2024

21 ноября Законодательная палата Олий Мажлиса переназначила всех членов действующего правительства. В тот же день было принято постановление президента о назначении премьер-министра и министров.



Постановлением утвержден неизменным следующий состав Кабинета Министров:

- Раматов Ачилбай Жуманиязович – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан;

- Кучкаров Джамшид Анварович – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – министр экономики и финансов;

- Ходжаев Жамшид Абдухакимович – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан;

- Махкамова Зулайхо Бахриддиновна – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан – Председатель Комитета семьи и женщин;

- Кудратов Лазиз Шавкатович – министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан;

- Захидов Ботир Эркинович – министр занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан;

- Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич – министр сельского хозяйства Республики Узбекистан;

- Шавкат Рахимович Хамраев – министр водного хозяйства Республики Узбекистан;

- Хидоятов Шерзод Саиджанович – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан;

- Махкамов Илхам Рустамович – министр транспорта Республики Узбекистан;

- Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович – министр энергетики Республики Узбекистан;

- Исламов Бобир Фархадович – министр горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан;

- Шерзод Хотамович Шерматов – министр цифровых технологий Республики Узбекистан;

- Абдухакимов Азиз Абдукахарович – Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан;

- Худояров Асилбек Анварович – министр здравоохранения Республики Узбекистан;

- Умарова Хилола Уктамовна – министр дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан;

- Шарипов Конгратбай Авезимбетович – министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан;

- Икрамов Адхам Ильхамович – министр спорта Республики Узбекистан;

- Назарбеков Озодбек Ахмадович – министр культуры Республики Узбекистан;

- Ташкулов Акбар Джурабаевич – министр юстиции Республики Узбекистан;

- Саидов Бахтиер Одилович – министр иностранных дел Республики Узбекистан;

- Кулдашев Абдулла Хамидуллаевич – министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан;

- Бобожонов Пулат Раззакович – министр внутренних дел Республики Узбекистан;

- Курбанов Баходир Низамович – министр обороны Республики Узбекистан.

Накануне премьер-министр Абдулла Арипов был вновь утвержден в занимаемой должности.

После выборов свои должности сохранили также спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмаилов и председатель Сената Танзила Нарбаева.

Источник - kun.uz
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