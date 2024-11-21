В правительстве Узбекистана все вице-премьеры и министры сохранили свои посты

13:30 22.11.2024

21 ноября Законодательная палата Олий Мажлиса переназначила всех членов действующего правительства. В тот же день было принято постановление президента о назначении премьер-министра и министров.



