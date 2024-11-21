В Дубае представили крупнейший в мире золотой слиток весом более 300 кг

13:33 22.11.2024

21 ноября 2024



В Дубае компания Emirates Minting Factory изготовила и представила гигантский золотой слиток - он вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба правительства эмирата в социальной сети Х (бывш. Twitter).



Отмечается, что слиток золота весит более 300 кг. На церемонии закрытия Дубайской конференции драгоценных металлов 2024 года компании был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.



