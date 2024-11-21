Пятый угол: для чего Трамп намерен "зачистить" Пентагон

13:36 22.11.2024 Лояльность армии - ключевой элемент стратегии 47-го президента США



Андрей Кузмак



Дональд Трамп продолжает объявлять имена своих назначенцев в будущей администрации. Большинство из них так или иначе на слуху у экспертов, однако кандидатура Пита Хегсета на пост министра обороны вызвала бурные дискуссии и даже протесты: человек из медиабизнеса, безо всякого управленческого опыта. Впрочем, настоящая причина беспокойства заключается в цели, которую Трамп поставил перед новым главой Пентагона. О планах 47-го президента США - в материале "Известий".



Без дна



Первоочередные задачи, которые Трамп поставил перед соратниками, - это аудит, оптимизация и новые правила бюджетирования. В команде республиканца понимают, что уровень расходов и их эффективность не выдерживают никакой критики. Совокупные затраты на оборону в бюджете на 2024 финансовый год составляют более половины всей расходной части - $886 млрд.



Как будто подтверждая решительность Трампа к кадровым чисткам, Пентагон в седьмой раз подряд провалил аудит. Проверку, отчет о которой Пентагон опубликовал 15 ноября, проводили 1700 независимых аудиторов. Мероприятие обошлось ведомству в $178 млн и выявило 28 существенных недостатков, два существенных недочета, шесть случаев несоблюдения законов и нормативных актов, контрактов и грантовых соглашений. Примечательно, что заместитель министра обороны США Майкл Маккорд, отвечающий за финансовую дисциплину в ведомстве, рассказывая на брифинге о результатах аудита, заявил, что такие итоги - это "совсем не сюрприз".



Активы министерства обороны США составляют $4,1 трлн, обязательства - $4,3 трлн. Уровень же внутреннего контроля в Пентагоне таков, что официальные лица вновь признают невозможность отслеживать трансакции на астрономические суммы. На сей раз речь идет о как минимум $2 трлн.



Кроме того, за последние два десятилетия в Арлингтоне неоднократно заявляли о "потерях" внушительных сумм, выделенных конгрессом на те или иные проекты. В июле, например, Пентагон обнаружил "ошибки" в финансовых документах на сумму $2 млрд, в результате чего сумма отправленных на Украину боеприпасов и оборудования на бумаге выросла до $8,2 млрд.



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При этом обороноспособность американской армии, по мнению республиканцев, продолжает падать. В первую очередь, речь идет о технологическом отставании, которое еще 20 лет назад казалось невозможным. Представленный Трампом кандидат на пост министра обороны Пит Хегсет неоднократно заявлял о том, что Вооруженные силы США не могут противостоять не только российской, но и китайской армии - важнейшим оппонентам Соединенных Штатов в соответствии со Стратегией национальной безопасности США. "15 гиперзвуковых ракет могут уничтожить 10 наших авианосцев за первые 20 минут конфликта", - сказал Хегсет в недавнем интервью.



Трамп и его хунвейбины



Впрочем, трамписты ставят под сомнение не столько эффективность производимых трат, сколько компетентность и честность тех, кто их утверждал. Причем эти же люди будут нести ответственность и за военные провалы - дорогостоящее бегство из Афганистана или иные неудачные операции за рубежом. NBC сообщает, что в штабе Трампа уже готовят соответствующие списки.



Но что, вероятно, в данный момент еще важнее - будут наказаны те, кто не проявил надлежащей лояльности по отношению к Трампу в момент, когда тот на нее очень рассчитывал, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



- Те, кто ответственен за вывод американских войск из Афганистана, вполне возможно, пойдут под суд или втихую будут с позором выгнаны из армии. Самое же главное - удаление людей, попавших на свои должности по DEI-квотам, вроде Чарльза Брауна (председателя Объединенного комитета начальников штабов. - "Известия") и Лизы Франкетти (начальника военно-морских операций в этом комитете. - "Известия"). Офицерский состав в США сгнил. Очень много паркетных генералов, абсолютно некомпетентных в своем деле людей, которые политикой занимаются больше, чем своими прямыми обязанностями. Трамп помнит, как в первый срок руководство Пентагона его подвело, и тогдашний его глава Марк Эспер, назначенный Трампом, отверг идею использования армейских подразделений в подавлении акций BLM. А впоследствии мы увидели, как верхушка армии не поддержала Трампа после событий 6 января 2021 года, - напоминает собеседник "Известий".



Еще один важнейший аспект - продвигавшаяся демократами левая повестка, которая включала в себя не только идеологическую обработку кадрового состава, но и его обновление через специальную систему квот. В рамках широко распространенной в США системы DEI (Diversity, Equality, Inclusion: "разнообразие, равенство, инклюзивность") назначение на руководящие посты в армии и министерстве происходило по принципу половой и расовой принадлежности, а также исходя из сексуальной ориентации кандидата.



Демократы сделали очень многое, чтобы превратить американскую армию в некое подобие "потешных войск", отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.



- Думаю, что это было предпринято для того, чтобы в конечном итоге использовать ее в качестве инструмента внутриполитической борьбы. Теперь же Трамп, вероятно, планирует сделать нечто подобное, но по-своему. Однако сначала необходимо провести масштабные кадровые чистки, - указывает эксперт.



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Трамп и его команда молодых и преданных товарищей очень пугает американскую бюрократию. Правоконсервативные ресурсы пишут о "состоянии паники" в Пентагоне и поспешных попытках изъять документы и любую другую информацию о внедрении "радужной" и расово-гендерной повестки.



Пит Хегсет не скрывает намерений "чистить" ряды от всех, кто, по его мнению, разложил американскую армию до нынешнего состояния. "Я беседовал с десятками мужчин и женщин, сейчас служащих в вооруженных силах, учел и собственный опыт, и все они говорят: "Это и отдаленно не похоже на те вооруженные силы, которые были у нас прежде. Когда-то акцент делали на выдвижении лучших, на максимальном поражающем действии; а теперь у нас социальный эксперимент: командованию лишь бы никого не задеть, стандарты снижаются, людей к ответственности не привлекают. Так продолжаться не может", - написал он в недавно опубликованной книге "Войны против воинов". Хегсет максимально лоялен Трампу, и это его главное преимущество, подчеркивает американист, автор политической биографии Дональда Трампа Кирилл Бенедиктов.



- Первый глава Пентагона после избрания Трампа на первый срок, Джеймс (Бешеный пес) Мэттис, впоследствии неоднократно подводил своего начальника. Это касалось политики Трампа как внутри страны, так и за ее пределами, как, например, история с бесплатно поставленными системами ПРО в Южную Корею (Трамп настаивал на их продаже). Сменивший Мэттиса Марк Эспер буквально предал Трампа в период протестов BLM, когда отказался использовать против погромщиков армию. Поэтому важность Хегсета в том, что он ни разу не дал повода усомниться в своей лояльности. Хегсет ненавидит левую идеологию "вокизма" и не скрывает своих планов, если его кандидатура будет утверждена сенатом, - отмечает Бенедиктов.



Нелегально с нелегалами



Если верить опросам общественного мнения, проблема нелегальной миграции является важнейшей для американских избирателей. За последние несколько месяцев республиканцы предлагали различные по своей грандиозности варианты ее решения. Однако, какой бы сценарий не был выбран в итоге, он потребует критического напряжения органов юстиции, правопорядка (где Трамп планирует не менее революционные перемены) и, разумеется, обороны.



Речь идет не только о том, чтобы перекрыть поток нелегальной миграции, но и депортировать всех, кто незаконно находится в США. А это, по разным подсчетам, от 6,5 млн до 20 млн человек. В истории Соединенных Штатов правительство неоднократно прибегало к схожим мерам, однако к подобным масштабам никогда даже не приближалось.



Силами Национальной гвардии и без введения чрезвычайного положения в стране проведение такой операции невозможно. А это почти наверняка означает необходимость передислокации крупных армейских соединений. И, по всей видимости, в том числе из-за рубежа. В настоящий момент за пределами страны проходят службу около 160 тыс. американских солдат и офицеров на 716 объектах в 159 государствах. Это слишком дорого и не эффективно, считают трамписты. Безотносительно непредсказуемых гуманитарных последствий эта операция потребует колоссальных затрат, часть из которых, по замыслу, должна быть компенсирована посредством масштабной оптимизации бюрократического аппарата.



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Нет стопроцентной ясности и в отношении того, что Трамп и его соратники называют войной с наркокартелями. На фоне продолжающейся в США "фентаниловой эпидемии" в стане американских правоконсерваторов раздаются все более смелые предложения относительно вариантов решения этой проблемы. В начале 2023 года Трамп обещал использовать "все необходимые военные средства, включая Военно-морской флот США", чтобы провести операцию непосредственно в Мексике, откуда идут поставки наркотика. Уже в ходе предвыборной кампании он повторил свой тезис в ультимативной форме. На вопрос Fox News о том, рассматривает ли он возможность нанесения ударов по наркокартелям, Трамп ответил утвердительно. "Мексике придется очень быстро все уладить, иначе ответ будет однозначным", - сказал он.



Но и в этом случае Пентагону предстоит обеспечить масштабную и очень дорогостоящую передислокацию сил. И Хегсет, в отличие от предшественников, выполнит указание президента, отмечает Кирилл Бенедиктов.



- Передислокация действительно подразумевается. В той же Южной Корее американский контингент достигает почти 25 тыс. человек. Если задача депортации нелегалов и тем более потенциальной войны с мексиканскими картелями будет поставлена, уверен: Хегсет возьмет под козырек и пойдет исполнять, - поделился эксперт.



Вспомнить все



Трамп не забыл того, как верхушка Пентагона успешно саботировала его инициативу использовать армию против BLM, а после - фактически предала в январе 2021 года. В нынешних условиях, когда демократы будут объединять усилия и самыми разнообразными методами противодействовать трампистам на местном и федеральном уровнях, 47-й президент, очевидно, предполагает развитие негативных внутренних сценариев. Проще говоря, на этот раз Трамп готовится применить армию на территории США. Такого в истории страны не было, но при определенных обстоятельствах это вполне возможно, отмечает Владимир Васильев.



- Армейские части никогда не использовались внутри страны, а значит, их надо будет передислоцировать из-за пределов страны для использования в качестве полицейской силы. Такая операция обойдется в десятки, если не сотни миллиардов долларов. Именно для этого призван Хегсет. Еще одна важная деталь: позиция демократических штатов, которые обещают консолидироваться и не допустить депортации нелегалов, - подчеркивает эксперт. Источник - Известия

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