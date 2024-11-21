Ваджра: Как бы Зеленский ни пыжился, все поняли, что он – пустое место, а Украина в коме

13:40 22.11.2024

Владимир Гладков. 21.11.2024



Украина полностью израсходовала свои материальные и человеческие ресурсы, а ее руководство потеряло всякое влияние.



Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Агония Киева связана непосредственно с полным израсходованием этой страны. Как материальным, так и человеческим. Если завтра западную помощь отключат, перекроют полностью краник, то через месяц там все рухнет. Это не агония, они на аппарате искусственного дыхания сейчас – вся Украина.



Она на аппарате искусственного дыхания, то есть ей искусственно поддерживают жизнедеятельность. Самостоятельно она уже не жизнедеятельна", – подчеркнул Ваджра.



"Отключите вот этот аппарат искусственного дыхания – и все. Наступит фаза смерти. Она уже не живая. Почему говорю, что нет смысла вообще их рассматривать. Они там все время пыжатся в виде этого странного гражданина Зеленского, пыжатся что-то там из себя изобразить.



Но все прекрасно понимают, что они пустое место. Начиная с Зеленского и заканчивая там последним чиновником или уборщицей в офисе президента.



Они изображают, они лицедеи. Их задача – из себя корчить руководство Украины. Вот они его и корчат. Вот, как сказали старшие товарищи из-за границы, так они это и делают. Поэтому говорить об Украине сейчас вообще нет смысла. Это голем, это инструмент, это расходный материал. Причем расходный материал, который заканчивается как в материальном, так и в человеческом плане", – добавил он.